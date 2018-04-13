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    Витиньо: «К сожалению, ЦСКА не хватило удачи»

    Нападающий ЦСКА Витиньо согласился с тем, что ничья в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы с «Арсеналом» не совсем справедлива.

    «Согласен, мы играли лучше, больше владели мячом. К сожалению, не хватило удачи. Если бы забили третий гол, были бы хорошие шансы пройти «Арсенал». Но нас можно поздравить, матч получился хорошим.

    Мы показали, что ЦСКА – мощная команда, что у нас есть характер и что можем противостоять одной из сильнейших английских команд. Мы вышли на поле с мыслью обыграть «Арсенал» с нужным счетом», – считает бразилец.

    Ответный матч 1/4 финала Лиги Европы ЦСКА – «Арсенал» завершился со счетом 2:2. Результат первой игры – 1:4.

    ЦСКА почти обыграл «Арсенал». Я поверил в чудеса!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.04.2018 07:18
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 13 апреля 2018, 12:12

      какая может быть удача если ты с мусой вообще не забиваете наши пацаны за вас работают в полную силу а вы пни натуральные

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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 13 апреля 2018, 10:29

      К сожалению цска не хватает твоего мастерства. Игрок слабый, уровня фнл

      1
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      Рейтинг: +440

      Yarrom89 13 апреля 2018, 10:22

      Вообще не понимаю оправдание про удачу, на это по идее можно списать все что угодно.

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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 13 апреля 2018, 10:14

      А может класса не хватило, а Витя? К тебе вопрос...К Мусе, на которого было столько надежд...А в целом неплохо. Во всяком случае, позором, ваше выступление в кубках, назвать нельзя..

      1
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      Рейтинг: +375

      Yuriysss 13 апреля 2018, 09:36

      Да вчера ты на поле был никакой.

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 13 апреля 2018, 09:12

      к сожалению ЦСКА не хватило Верблума и Дзагоева

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      Рейтинг: +648

      shahor 13 апреля 2018, 09:09

      У команды то характер есть...Скажу честно:просто бесит большую часть времени игра Витиньо.

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