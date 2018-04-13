Витиньо: «К сожалению, ЦСКА не хватило удачи»

Нападающий ЦСКА Витиньо согласился с тем, что ничья в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы с «Арсеналом» не совсем справедлива.

«Согласен, мы играли лучше, больше владели мячом. К сожалению, не хватило удачи. Если бы забили третий гол, были бы хорошие шансы пройти «Арсенал». Но нас можно поздравить, матч получился хорошим.

Мы показали, что ЦСКА – мощная команда, что у нас есть характер и что можем противостоять одной из сильнейших английских команд. Мы вышли на поле с мыслью обыграть «Арсенал» с нужным счетом», – считает бразилец.

Ответный матч 1/4 финала Лиги Европы ЦСКА – «Арсенал» завершился со счетом 2:2. Результат первой игры – 1:4.

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