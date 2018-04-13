ЦСКА почти обыграл «Арсенал». Я поверил в чудеса!

Вы же тоже это видели?

«Мама, что происходит?!»

ГОЛ! Кучаев навешивает, Набабкин выигрывает воздух, а Чалов добивает мяч с нескольких метров. Тогда я впервые увидел впереди невозможное.

ГОЛ! Головин наконец-то нормально попал по мячу, Чех отбил удар, но Набабкин сыграл на добивании. Тогда я это невозможное осознал.

Гол Уэлбека заставил вернуться в реальность, но общее настроение не испортил.

Гол Рэмси все завершил.

Кирилл Набабкин никогда так не играл. Возможно, на него повлияло возвращение к тренировкам Марио Фернандеса. Русский бразилец скоро вернется в состав, а Набабкин займет привычное место на скамейке. Когда Набабкин забил свой мяч, из криков выбилась замечательная фраза: «Мама, что происходит?! Набабкин – ты мой кумир!» – один из болельщиков не смог сдержать эмоций. Два журналиста танцевали в ложе прессы под крики болельщиков ЦСКА и совсем не думали о работе. Стюард нашел у них алкоголь в бутылке минералки и вывел с трибуны. И все равно этот вечер казался всем каким-то чересчур праздничным. Даже когда шансов на выход в полуфинал уже не оставалось.

Рекорд посещаемости

До матча все тоже было интересно. «Ла-ла-ла, только ЦСКА, только чемпион!» – зажигали несколько мужчин перед входом на арену. На них странно косились со стороны, а одному проходившему мимо болельщику досталась порция внимания. «Первый раз меня видишь, что ли?» – злостно крикнул ему один из фанатов. Тот поспешил подальше от горячей точки. Реклама российского боления не самая лучшая, но в целом россияне вели себя адекватно.

29284 зрителя посетили матч ЦСКА и «Арсенала». Для домашней арены армейцев это стало новым рекордом посещаемости. Билеты на игру разлетались за часы, а за «Арсенал» приехали поболеть 735 человек – примерно половина гостевого сектора лондонцев. Путешествие в холодную Россию после разгромной победы в Лондоне оказалось интересно не каждому из англичан.

Рядом с ареной чувствовался тот ажиотаж, который бывает только на топовых матчах еврокубков. В клубный магазин пускали порционно, а уже за час до игры перед стадионом слонялись толпы болельщиков. До этого подобное было перед матчем с «Манчестер Юнайтед». Примета несчастливая, потому что тогда англичане легко разгромили ЦСКА. В этот раз все получилось намного лучше, а Венгер еще до игры назвал российских фанатов добрыми. Пусть в Англии ему поверят, а сам он расскажет еще и об атмосфере на трибунах.

«Бистрович? А кто это?»

Кажется, Виктор Гончаренко читал наш текст, где мы припоминали ему отсутствие Кристиана Бистровича. Это все шутки, но суть одна. За неимением других вариантов Гончаренко все-таки поставил талантливого новичка в стартовый состав. Вернблум повредил ребро и в клубе рисковать не стали. Швед пригодится ЦСКА в более важных матчах чемпионата, а хорватскому опорнику нужно получать тот самый необходимый опыт. Об этом Гончаренко говорил после проигранной игры против «Динамо».

Некоторые фанаты ЦСКА забыли, что в составе вообще есть Кристиян Бистрович. «Какой Бистрович? Зимой покупали? Где же я был?» – посмеялся один из болельщиков в шапке с эмблемой клуба. Внимание таких зрителей полузащитник явно получит только при удачной игре. Натхо наказали местом в запасе за неудачную встречу против «Динамо». Он вышел во втором тайме, но при выборе стартового состава у Гончаренко сыграли не только его амбиции, а еще и здравый смысл.

Разводим руки

Муса в первом тайме играл без всех. Стандартная атака ЦСКА: нигериец открывается в свободную зону, а Дзагоев ищет передачей Чалова. Только Головин и Кучаев иногда пытались понять задумку Мусы, но тоже получалось слабо. После такой игры можно подумать, что совсем не вина Ахмеда в том, что весной он забил только один мяч. С созиданием должно было стать хуже, когда Дзагоева заменили. Но ЦСКА забил уже через минуту, а Витиньо снова вышел на замену и получил шанс жизни. Гол забил Чалов, который за два дня до этого отпраздновал день рождения. Хороший подарок.

Гончаренко и фанаты находили поводы поругаться на игроков. В одной из позиционных атак первого тайма Алексей Березуцкий отпасовал на свою половину поля, где стоял Игнашевич. «Зачем назад? Нам побеждать надо!» – крикнул один из болельщиков в его сторону. Через несколько минут уже главный тренер ЦСКА секунд десять стоял с разведенными руками и непонимающе смотрел на поле. При неудачных действиях армейцев он часто оборачивался и разговаривал со скамейкой. За игрой Гончаренко все время следил на ногах, а его главной эмоцией была апатичная стойка с руками в карманах.

Активные болельщики ЦСКА разделись уже в начале второго тайма. Стюарды снимали их реакцию на голы, а бешеные эмоции заглушали просто все аналитическое, что можно было писать об этой игре. На 57-й минуте Витиньо помешал защите «Арсенала» нормально разыграть мяч в позиционной атаке. Гончаренко показал ему два пальца в знак одобрения. При счете 2:0 тренер ЦСКА поругался с подающим мячи мальчиком. Тот должен был бросить его игроку «Арсенала», но кинул на поле. Тренер бросил в его сторону несколько фраз и снова включился в игру. Ответный мяч «Арсенала» его немного усмирил. Теперь Гончаренко уже что-то анализировал, пытался тактически влиять на игру и делал выводы. Из этого состояния его не вывел даже ничейный счет.

***

Чудо было возможно. Но с ударом Головина со штрафного справился Петр Чех. Игнашевич немного не попал в ворота из-за пределов штрафной. И у меня все равно не отобрали это чудо, потому что вокруг были лучшие улыбки болельщиков ЦСКА за весь сезон. Все оказалось возможно.

Болельщики после игры скандировали фамилию главного тренера и благодарили игроков за победу, которая почти случилась.

Текстовый онлайн матча ЦСКА – «Арсенал»