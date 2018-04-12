Геркус: «Выбираем окончательный вариант реконструкции «РЖД Арены». Зрители должны ощущать комфорт 365 дней в году»

Президент московского «Локомотива» Илья Геркус рассказал о подготовке к реконструкции домашнего стадиона клуба. Напомним, что по ее результатам над ареной появится крыша.

«Этот проект должен сделать наш дом максимально уютным и позволить болельщикам чувствовать себя комфортно внутри чаши 365 дней в году. Сейчас выбираем окончательные варианты технических решений, которые и лягут в основу проекта.

Потом нас ждет разработка временных планов реконструкции, смет, финальное утверждение у акционеров и Совета директоров. Все это требует времени, усилий, но очень захватывает и вдохновляет.

Точно так же, как дело жизни вдохновляло и великих покорителей космоса, которые, прежде чем осуществить мечту, долго и скрупулезно готовились к полетам», – написал функционер.

«Локомотив» лидирует в РФПЛ.