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    Геркус: «Выбираем окончательный вариант реконструкции «РЖД Арены». Зрители должны ощущать комфорт 365 дней в году»

    Президент московского «Локомотива» Илья Геркус рассказал о подготовке к реконструкции домашнего стадиона клуба. Напомним, что по ее результатам над ареной появится крыша.

    «Этот проект должен сделать наш дом максимально уютным и позволить болельщикам чувствовать себя комфортно внутри чаши 365 дней в году. Сейчас выбираем окончательные варианты технических решений, которые и лягут в основу проекта.

    Потом нас ждет разработка временных планов реконструкции, смет, финальное утверждение у акционеров и Совета директоров. Все это требует времени, усилий, но очень захватывает и вдохновляет.

    Точно так же, как дело жизни вдохновляло и великих покорителей космоса, которые, прежде чем осуществить мечту, долго и скрупулезно готовились к полетам», – написал функционер.

    «Локомотив» лидирует в РФПЛ.

    Источник: Instagram

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    12.04.2018 21:31
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100703

      zigbert 13 апреля 2018, 12:50

      Хорошая задумка ,прекрасный вариант.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -680

      Spartak Piter 13 апреля 2018, 11:02

      Вот повезет Локо если сделают крышу. Без крыши у нас печально в стране.
      Как бы я не любил зенит, но стадион с крышей это комфорт и уют 365 дней в году.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 13 апреля 2018, 00:06

      Наконец-то начинают понимать что нужны арены с крышей в России.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 12 апреля 2018, 21:37

      С нашим климатом в идеале по максимуму крытых стадионов нужно...

      1
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 12 апреля 2018, 21:34

      Будет круто, если появится крыша!

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      Рейтинг: +41

      Karabaz > Федя Кабак 13 апреля 2018, 02:53

      складывающаяся!(;

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