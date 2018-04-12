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    Президент «Ахмата»: «Египтяне оценили наше кавказское гостеприимство»

    Президент грозненского «Ахмата» Магомед Даудов рассказал о готовности своего региона принять сборную Египта на время чемпионата мира-2018. Представители африканцев уже побывали в Чечне.

    «Можно уверенно сказать: мы готовы к приeму гостей. Представители сборной Египта отметили высокий уровень инфраструктуры, удобство транспортных маршрутов, компактность размещения спортивных объектов, удобство гостиничных номеров, профессионализм персонала и традиционное кавказское гостеприимство», – сказал функционер.

    Египтяне сыграют в одной группе с россиянами, Саудовской Аравией и уругвайцами.

    Источник: ФК «Ахмат»

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    12.04.2018 19:41
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