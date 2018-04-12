Президент «Ахмата»: «Египтяне оценили наше кавказское гостеприимство»

Президент грозненского «Ахмата» Магомед Даудов рассказал о готовности своего региона принять сборную Египта на время чемпионата мира-2018. Представители африканцев уже побывали в Чечне.

«Можно уверенно сказать: мы готовы к приeму гостей. Представители сборной Египта отметили высокий уровень инфраструктуры, удобство транспортных маршрутов, компактность размещения спортивных объектов, удобство гостиничных номеров, профессионализм персонала и традиционное кавказское гостеприимство», – сказал функционер.

Египтяне сыграют в одной группе с россиянами, Саудовской Аравией и уругвайцами.