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  • Президент «Ахмата»: «Египтяне оценили наше кавказское гостеприимство»

Президент «Ахмата»: «Египтяне оценили наше кавказское гостеприимство»

12 апреля 2018, 19:41
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Президент грозненского «Ахмата» Магомед Даудов рассказал о готовности своего региона принять сборную Египта на время чемпионата мира-2018. Представители африканцев уже побывали в Чечне.

«Можно уверенно сказать: мы готовы к приeму гостей. Представители сборной Египта отметили высокий уровень инфраструктуры, удобство транспортных маршрутов, компактность размещения спортивных объектов, удобство гостиничных номеров, профессионализм персонала и традиционное кавказское гостеприимство», – сказал функционер.

Египтяне сыграют в одной группе с россиянами, Саудовской Аравией и уругвайцами.

Источник: ФК «Ахмат»
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Ахмат Египет
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