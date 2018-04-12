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    Манолас интересен «Манчестер Юнайтед»

    Защитник «Ромы» Костас Манолас находится в списке интересов «Манчестер Юнайтед».

    Бывший главный тренер манкунианцев Алекс Фергюсон присутствовал на ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Рома»«Барселона» (3:0). Ранее появилась информация, что он просматривал защитника сине-гранатовых Самуэля Умтити по просьбе Жозе Моуринью. Однако теперь выясняется, что Фергюсон также наблюдал и за игрой грека.

    В нынешнем сезоне Манолас провел 33 встречи, отметившись четырьмя голами. Его контракт с «волками» рассчитан до 2022 года.

    Источник: Tribalfootball

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    12.04.2018 16:38
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