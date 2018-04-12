Игроки «Реала» и «Ювентуса» едва не подрались в подтрибунном помещении. Рамос может быть наказан дополнительно

В минувшую среду состоялся ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов, в котором встречались «Реал» и «Ювентус». Игра завершилась со счетом 1:3, который вывел по сумме двух встреч в следующий раунд испанскую команду.

После финального свистка страсти с поля переместились в подтрибунное помещение, где футболисты едва не устроили потасовку, продолжая спорить относительно назначенного пенальти в компенсированное время.

Игроки «Реала» и «Ювентуса» кричали и оскорбляли друг друга, а драке помешали металлическое заграждение, которое отделяет команды в коридоре. Сотрудники полиции также вовремя вмешались в это происшествие, взяв ситуацию под свой контроль.

Кроме того дополнительной дисквалификации может подвергнуться капитан «Реала» Серхио Рамос, не принимавший участия в игре из-за перебора желтых карточек. Он тоже находился в подтрибунном помещении, хотя по условиям дисквалификации не имел на это права.

В случае, если главный судья матча Майкл Оливер отразит это в протоколе матча, Рамос может подвергнуться дополнительной дисквалификации. Он также не имел права находиться на скамье запасных «Реала», где был замечен в концовке игры.