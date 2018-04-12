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  • Игроки «Реала» и «Ювентуса» едва не подрались в подтрибунном помещении. Рамос может быть наказан дополнительно

Игроки «Реала» и «Ювентуса» едва не подрались в подтрибунном помещении. Рамос может быть наказан дополнительно

12 апреля 2018, 06:06
14

В минувшую среду состоялся ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов, в котором встречались «Реал» и «Ювентус». Игра завершилась со счетом 1:3, который вывел по сумме двух встреч в следующий раунд испанскую команду.

После финального свистка страсти с поля переместились в подтрибунное помещение, где футболисты едва не устроили потасовку, продолжая спорить относительно назначенного пенальти в компенсированное время.

Игроки «Реала» и «Ювентуса» кричали и оскорбляли друг друга, а драке помешали металлическое заграждение, которое отделяет команды в коридоре. Сотрудники полиции также вовремя вмешались в это происшествие, взяв ситуацию под свой контроль.

Кроме того дополнительной дисквалификации может подвергнуться капитан «Реала» Серхио Рамос, не принимавший участия в игре из-за перебора желтых карточек. Он тоже находился в подтрибунном помещении, хотя по условиям дисквалификации не имел на это права.

В случае, если главный судья матча Майкл Оливер отразит это в протоколе матча, Рамос может подвергнуться дополнительной дисквалификации. Он также не имел права находиться на скамье запасных «Реала», где был замечен в концовке игры.

Источник: Marca
Лига Европы Реал Ювентус Рамос Серхио Оливер Майкл
Комментарии (14)
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Tsigan
1523503081
Если его удалят я буду просто счастлив!!!!
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VIPded
1523505353
Надеюсь, полуфиналом всё для сливочных и завершится!
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Патронташ
1523505427
Да ничего этому отморозку не будет.Он же из любимой команды всех гомосеков мира. Толерастия.
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Патронташ
1523506644
Кто из поклонников гомиков еще не минусовал?Налетай!)
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Shustman
1523506773
Удачи Реалу!!! Молодцы!!! Пенальти 100%-ный, а исполнение Роналду - пособие для молодых и ответ всем «вонючкам» вроде Вас.
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RedWhiteFans2
1523508353
Жаль Юву, Буффону это было нужнее.
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Masteralex
1523508933
были на поле Рамос, Каземиро и Бензема, то хер бы игроки Ювентуса так на судью наехали :) эти трое им бы объяснили что в футбол надо играть, а не на судью наезжать
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bumer_moscow
1523509631
Эмоции зашкаливают
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OfaZavr
1523518718
эмоции понятны после всего произошедшего.
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mutabor0992
1523569398
Ну если все делать по букве закона...как любят глоры маргариновых.То Рамосу как минимум 1 матч дисквы.А то как???Для одних правила есть,а другим на правила положить?Тогда Пеп тоже мог забить!И шифроваться в подтрибунном помещении поближе к скамейке.
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