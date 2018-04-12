Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Игроки «Реала» и «Ювентуса» едва не подрались в подтрибунном помещении. Рамос может быть наказан дополнительно

    В минувшую среду состоялся ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов, в котором встречались «Реал» и «Ювентус». Игра завершилась со счетом 1:3, который вывел по сумме двух встреч в следующий раунд испанскую команду.

    После финального свистка страсти с поля переместились в подтрибунное помещение, где футболисты едва не устроили потасовку, продолжая спорить относительно назначенного пенальти в компенсированное время.

    Игроки «Реала» и «Ювентуса» кричали и оскорбляли друг друга, а драке помешали металлическое заграждение, которое отделяет команды в коридоре. Сотрудники полиции также вовремя вмешались в это происшествие, взяв ситуацию под свой контроль.

    Кроме того дополнительной дисквалификации может подвергнуться капитан «Реала» Серхио Рамос, не принимавший участия в игре из-за перебора желтых карточек. Он тоже находился в подтрибунном помещении, хотя по условиям дисквалификации не имел на это права.

    В случае, если главный судья матча Майкл Оливер отразит это в протоколе матча, Рамос может подвергнуться дополнительной дисквалификации. Он также не имел права находиться на скамье запасных «Реала», где был замечен в концовке игры.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.04.2018 06:06
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 13 апреля 2018, 00:43

      Ну если все делать по букве закона...как любят глоры маргариновых.То Рамосу как минимум 1 матч дисквы.А то как???Для одних правила есть,а другим на правила положить?Тогда Пеп тоже мог забить!И шифроваться в подтрибунном помещении поближе к скамейке.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 апреля 2018, 10:38

      эмоции понятны после всего произошедшего.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 12 апреля 2018, 08:07

      Эмоции зашкаливают

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2711

      Masteralex 12 апреля 2018, 07:55

      были на поле Рамос, Каземиро и Бензема, то хер бы игроки Ювентуса так на судью наехали :) эти трое им бы объяснили что в футбол надо играть, а не на судью наезжать

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1055

      3ton > Masteralex 12 апреля 2018, 10:53

      Рамос снова показал бы актерский талант

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +208

      Александр Став > 3ton 12 апреля 2018, 15:08

      извини за минус, наоборот поддержать хотел.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 12 апреля 2018, 07:45

      Жаль Юву, Буффону это было нужнее.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29

      Shustman 12 апреля 2018, 07:19

      Удачи Реалу!!! Молодцы!!! Пенальти 100%-ный, а исполнение Роналду - пособие для молодых и ответ всем «вонючкам» вроде Вас.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1678

      Патронташ 12 апреля 2018, 07:17

      Кто из поклонников гомиков еще не минусовал?Налетай!)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2342

      CSKA471 > Патронташ 12 апреля 2018, 07:34

      Ты в каждой ленте про гомиков что то там кричишь, походу сам заднеприводный

      19
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +29

      Shustman > Патронташ 12 апреля 2018, 07:43

      Это природа, не расстраивайся... ты не виноват, что гомики внутри тебя спрятался... просто борись с этим

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1678

      Патронташ 12 апреля 2018, 06:57

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Да ничего этому отморозку не будет.Он же из любимой команды всех гомосеков мира. Толерастия.

      -4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 12 апреля 2018, 06:55

      Надеюсь, полуфиналом всё для сливочных и завершится!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1442

      Tsigan 12 апреля 2018, 06:18

      Если его удалят я буду просто счастлив!!!!

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11