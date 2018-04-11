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    Венгер: «У ЦСКА самые сильные русские полузащитники – Дзагоев и Головин»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер перед ответным матчем 1/4 финала Лиги Европы против ЦСКА отметил игру полузащитников Александра Головина и Алана Дзагоева.

    Первая игра завершилась победой «канониров» – 4:1. Ответная состоится 12 апреля на «ВЭБ Арене» и начнется в 22:05 по московскому времени.

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    «Головин – очень хороший футболист. У ЦСКА, пожалуй, самые сильные русские полузащитники – Дзагоев, Головин. Александр подтвердил свой уровень», – сказал Венгер.

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.04.2018 21:00
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 11 апреля 2018, 22:42

      видимо Арсен не видел игры Дзагоева в чемпионате. Давно сбитый лётчик

      0
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      ...
      Рейтинг: +493

      iBragim2102 > Федя Кабак 12 апреля 2018, 00:20

      Венгер каждый матч РФПЛ смотрит, видимо последнйй тур пропустил.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 11 апреля 2018, 22:25

      ... "Мы уважаем этих русских, но они ещё не умеют играть в наш футбол"

      1
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    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 11 апреля 2018, 22:16

      Ну пожалуй к этим двоим добавил бы костолома Вернблума.Язык не поворачивается его опорником назвать.Нынче он просто универсал.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 11 апреля 2018, 21:07

      Ха-ха...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 11 апреля 2018, 21:03

      Как говорит Моуриньо, "Я никого не буду выделять, потому что вы потом напишите, что я хочу купить этих игроков". Ждем очередных новостей про трансфер в Арсенал)

      2
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