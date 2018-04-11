Венгер: «У ЦСКА самые сильные русские полузащитники – Дзагоев и Головин»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер перед ответным матчем 1/4 финала Лиги Европы против ЦСКА отметил игру полузащитников Александра Головина и Алана Дзагоева.

Первая игра завершилась победой «канониров» – 4:1. Ответная состоится 12 апреля на «ВЭБ Арене» и начнется в 22:05 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Головин – очень хороший футболист. У ЦСКА, пожалуй, самые сильные русские полузащитники – Дзагоев, Головин. Александр подтвердил свой уровень», – сказал Венгер.