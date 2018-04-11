Глеб: «В матче ЦСКА – «Арсенал» чуда не случится. Я в это не верю»

Экс-полузащитник «Арсенала» Александр Глеб​ уверен, что «канониры» не дадут ЦСКА совершить чудо в ответном матче 1/4 финала Лиге Европы.

В первой встрече армейцы в Лондоне уступили 1:4. Напомним, вчера в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов «Рома» на своем поле разгромила «Барселону» (3:0) и таким образом сумела выйти в полуфинал, несмотря на гостевое поражение с аналогичным счетом 1:4.

– ЦСКА способен завтра повторить подвиг «Ромы»?

– Нет. Чуда не случится. В ЦСКА в матче с «Арсеналом» я не верю.

– Все дело в разнице в классе?

– Да.

Поединок ЦСКА – «Арсенал» состоится в четверг, 12 апреля, и начнется в 22:05 по московскому времени.