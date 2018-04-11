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    Глеб: «В матче ЦСКА – «Арсенал» чуда не случится. Я в это не верю»

    Экс-полузащитник «Арсенала» Александр Глеб​ уверен, что «канониры» не дадут ЦСКА совершить чудо в ответном матче 1/4 финала Лиге Европы.

    В первой встрече армейцы в Лондоне уступили 1:4. Напомним, вчера в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов «Рома» на своем поле разгромила «Барселону» (3:0) и таким образом сумела выйти в полуфинал, несмотря на гостевое поражение с аналогичным счетом 1:4.

    – ЦСКА способен завтра повторить подвиг «Ромы»?

    – Нет. Чуда не случится. В ЦСКА в матче с «Арсеналом» я не верю.

    – Все дело в разнице в классе?

    – Да.

    Поединок ЦСКА – «Арсенал» состоится в четверг, 12 апреля, и начнется в 22:05 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.04.2018 16:36
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 11 апреля 2018, 19:15

      Какое чудо,арсенал победит 2 0

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 апреля 2018, 19:11

      скорее всего прав Глеб, но может хотя бы у себя дома сыграют достойно и напоследок смачно хлопнут дверью)

      1
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 11 апреля 2018, 19:02

      действительно никаких шансов

      1
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 11 апреля 2018, 17:25

      Согласен! С таким составом и престарелой защитой, шансов ноль

      2
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 11 апреля 2018, 17:08

      Чудеса конечно бывают ,пример Ромы на это намекает.Только вот мало верится, что оно случится ,это прекрасное чудо в Москве.В этом Глеб скорее прав,чем не прав.

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