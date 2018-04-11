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  • ЦСКА и «Динамо» оштрафованы за оскорбления болельщиков в адрес «Спартака»

ЦСКА и «Динамо» оштрафованы за оскорбления болельщиков в адрес «Спартака»

11 апреля 2018, 15:45
27

ЦСКА и «Динамо» наказаны денежным штрафом за неприемлемое поведение болельщиков на матче команд в 25 туре РФПЛ (1:2).

Во время поединка, состоявшегося 9 апреля, фанаты обоих клубов скандировали оскорбительные кричалки в адрес «Спартака». Таким образом армейцы и бело-голубые заплатят по 70 тысяч рублей.

Кроме того, «Динамо» оштрафовано еще на 10 тысяч за использование болельщики пиротехники.

Также штраф заплатят «Крылья Советов», болельщики которых выбежали на поле во время четвертьфинального матча Кубка России с красно-белыми (1:3). За необеспечение безопасности самарцы оштрафованы на 30 тысяч рублей.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Динамо Спартак Крылья Советов
Комментарии (27)
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Боцман59rus
1523451829
братские фан. движения, отвели душу бедолаги, в отсутствие спартачей, пол стадиона на двоих не осилили -позорники,,,
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Аэратор
1523452700
оскорблять спартак на матче своих команд-бедолаги.
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SpartakSpartakSpartak
1523453409
Одни нервно кричали, другие поддакивали и все смотрели на турнирную таблицу. А Спартак ве равно выше! Кричи - не кричи!
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Полная Канистра
1523456648
у них полная АГОНИЯ с чем мы вас поздравляем Кричите дальше
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Спартач_навсегда
1523456940
Матч цска с динамо а кричат про Спартак вместо того,чтобы поддержать свою команду..... что тут еще сказать.....
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Старикан
1523458430
Да хоть усритесь - Спартаку всё равно!
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volfrik
1523459926
е5 спартак кричат на каждом матче)))) почему в этот то раз оштрафовали?!
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Svoysvoemubrat
1523460453
Собачье тявканье.
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zigbert
1523466746
Пришли на футбол поддержать свои команды,а в результате занялись не понятно чем.
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Geffon
1523472759
Да, только когда болельщики спортаГа кричат оскорбительные кричалки во время своих матчей, ни кого не штрафуют.
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