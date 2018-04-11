ЦСКА и «Динамо» оштрафованы за оскорбления болельщиков в адрес «Спартака»

ЦСКА и «Динамо» наказаны денежным штрафом за неприемлемое поведение болельщиков на матче команд в 25 туре РФПЛ (1:2).

Во время поединка, состоявшегося 9 апреля, фанаты обоих клубов скандировали оскорбительные кричалки в адрес «Спартака». Таким образом армейцы и бело-голубые заплатят по 70 тысяч рублей.

Кроме того, «Динамо» оштрафовано еще на 10 тысяч за использование болельщики пиротехники.

Также штраф заплатят «Крылья Советов», болельщики которых выбежали на поле во время четвертьфинального матча Кубка России с красно-белыми (1:3). За необеспечение безопасности самарцы оштрафованы на 30 тысяч рублей.