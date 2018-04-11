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    ЦСКА и «Динамо» оштрафованы за оскорбления болельщиков в адрес «Спартака»

    ЦСКА и «Динамо» наказаны денежным штрафом за неприемлемое поведение болельщиков на матче команд в 25 туре РФПЛ (1:2).

    Во время поединка, состоявшегося 9 апреля, фанаты обоих клубов скандировали оскорбительные кричалки в адрес «Спартака». Таким образом армейцы и бело-голубые заплатят по 70 тысяч рублей.

    Кроме того, «Динамо» оштрафовано еще на 10 тысяч за использование болельщики пиротехники.

    Также штраф заплатят «Крылья Советов», болельщики которых выбежали на поле во время четвертьфинального матча Кубка России с красно-белыми (1:3). За необеспечение безопасности самарцы оштрафованы на 30 тысяч рублей.

    Источник: Sport24

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    11.04.2018 15:45
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 12 апреля 2018, 11:34

      Есть отличный заряд(и мата нет)-/Ах как вам хрюкалось в те годы/...а они почем зря!)

      1
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      Рейтинг: +929

      ДСА 12 апреля 2018, 08:21

      Доляну Спартаку РФС должен.

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 11 апреля 2018, 23:04

      А Спартаку можно всё!

      0
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      Рейтинг: +31

      Geffon 11 апреля 2018, 21:52

      Да, только когда болельщики спортаГа кричат оскорбительные кричалки во время своих матчей, ни кого не штрафуют.

      -1
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      Рейтинг: +1713

      volfrik > Geffon 12 апреля 2018, 18:13

      во! и здешние любители ромбика забывают, или, что скорее всего, не знают, что на каждом матче спортага звучит мат в сторону своих "друзей"

      0
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      Рейтинг: +100701

      zigbert 11 апреля 2018, 20:12

      Пришли на футбол поддержать свои команды,а в результате занялись не понятно чем.

      4
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 11 апреля 2018, 19:53

      спартак штрафуют на 100-300 руб а своих на 10

      4
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 11 апреля 2018, 19:25

      - а "Спартак" обиделся и "воткнул" 4 мячика в ворота "Анжи")))

      4
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 11 апреля 2018, 19:15

      Дебилы.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 апреля 2018, 19:07

      нормальные себя так не ведут, а неадекваты пусть орут им ничего больше не остается из-за своей умственной неполноценности))

      4
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 11 апреля 2018, 18:27

      Собачье тявканье.

      12
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