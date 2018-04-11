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    Обамеянг: «Тухель похож на Гвардиолу. Только он еще и сумасшедший»

    Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг высказал мнение по поводу экс-главного тренера «Боруссии» Томасе Тухеле. Габонец и немецкий специалист ранее вместе работали в дортмундском клубе.

    Недавно появилась информация, что Тухель согласовал двухлетний контракт с «ПСЖ».

    «Он немного сумасшедший, слегка похож на меня. Можно сказать, что его стиль игры немного похож на стиль Пепа Гвардиолы. В любом случае, это тот же дух. Тухелю очень нравится подолгу держать мяч, независимо от того, что происходит в атаке.

    Я думаю, у него есть материал. Просто ему нужно будет продемонстрировать это», – сказал Обамеянг.

    Источник: Tribalfootball

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    11.04.2018 13:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 11 апреля 2018, 19:37

      Тухель стухнет почти сразу, если будет в ПСЖ. Конкуренции с Неймаром ему не выдержать

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