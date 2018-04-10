Кержаков: «Нельзя ставить слабейшего в состав только потому, что он русский»

Бывший нападающий «Зенита», а ныне тренер юношеской сборной России Александр Кержаков считает неправильным то, что отечественные игроки получают игровое время в своих командах только из-за наличия правильного паспорта. По его мнению, нельзя ставить более слабого игрока в состав исключительно по той причине, что он является россиянином.

«К сожалению, мы потеряли в определенный момент футболистов, и все. Сейчас нужно искать. Давать время, давать играть. Но понятно, что искусственно этого делать нельзя, ставить слабейшего только потому, что он русский. В том и проблема, нам сейчас приходится искусственно создавать место для отечественных футболистов.

Исходя из этих слов, можно ли сказать, что я противник лимита на легионеров? Лично мне все равно. Главное, чтобы развивался футбол в стране. Лимит, не лимит, уберут его или нет… Футбол должен быть интересным. Сборная должна стать сильнее, чего бы для этого не понадобилось. Нужно садиться всем и разговаривать. Хотелось бы, чтобы в чемпионате у нас играли только сильные легионеры», – сказал Кержаков.