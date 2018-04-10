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    Кержаков: «Нельзя ставить слабейшего в состав только потому, что он русский»

    Бывший нападающий «Зенита», а ныне тренер юношеской сборной России Александр Кержаков считает неправильным то, что отечественные игроки получают игровое время в своих командах только из-за наличия правильного паспорта. По его мнению, нельзя ставить более слабого игрока в состав исключительно по той причине, что он является россиянином.

    «К сожалению, мы потеряли в определенный момент футболистов, и все. Сейчас нужно искать. Давать время, давать играть. Но понятно, что искусственно этого делать нельзя, ставить слабейшего только потому, что он русский. В том и проблема, нам сейчас приходится искусственно создавать место для отечественных футболистов.

    Исходя из этих слов, можно ли сказать, что я противник лимита на легионеров? Лично мне все равно. Главное, чтобы развивался футбол в стране. Лимит, не лимит, уберут его или нет… Футбол должен быть интересным. Сборная должна стать сильнее, чего бы для этого не понадобилось. Нужно садиться всем и разговаривать. Хотелось бы, чтобы в чемпионате у нас играли только сильные легионеры», – сказал Кержаков.

    Источник: Lenta

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    10.04.2018 18:42
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 11 апреля 2018, 08:10

      Нужно садиться всем и разговаривать. ------- Разговаривать то вы научились. Нужно просто каждому хорошо делать свои дела , одним тренироваться и играть , другим искать футболистов , тренировать их . А что лично Вы , уже сделали на посту тренера юношеской сборной, нашли какого-нибудь нового кандидата в сборную???

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 10 апреля 2018, 22:50

      Хочу напомнить, что на заре основания лимита, именно Миллер и Гинер были обеими руками за лимит, так как практически весть состав сборной играл именно в этих клубах.Теперь ребятки постарели и понеслось со всех сторон: Лимит надо отменять.
      PS: Кстати единственный кто говорил, что эта затея бред был Карпин, который со временем тоже поменял позицию на противоположную.Видимо рассчитывал на собственных воспитанниках вылезти, но не судьба.

      -2
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 10 апреля 2018, 21:39

      Надо нормально тренировать наших игроков.Кормить и заниматься с ними. И не давать зажираться и паскудить своим клубам!

      0
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 10 апреля 2018, 19:55

      Да не тот лимит ввели....Вот надо бы чтобы в составе было хотя бы 2 игрока до 20 лет...Вот это бы реально помогло....

      1
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      ...
      Рейтинг: +34

      unikol > zico2205 10 апреля 2018, 22:48

      Да не тот лимит ввели...Лимитировать надо бабло и пустые разговоры

      1
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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 10 апреля 2018, 19:42

      демагог, вася! кричит как жирик на трибуне: надо, надо, надо....но, делайте что хотите

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 10 апреля 2018, 19:41

      Лимиту 13 лет, игроки которые пошли в футбольные школы 6-7 лет уже 19 где они ? Ответ их нет, потому что лимит не работает, так как для лимита надо хорошую инфраструктуру и чтоб у большого количества клубов были деньги на хорошую инфраструктуру.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +351

      simoron81 10 апреля 2018, 19:24

      правильные слова

      1
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      Рейтинг: +8026

      nik55 10 апреля 2018, 18:46

      тебя же ставили

      6
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      Рейтинг: +148

      Бакланы доедают крышу > nik55 10 апреля 2018, 18:48

      слово в слово хотел написать)

      7
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      Рейтинг: +8026

      nik55 > Бакланы доедают крышу 10 апреля 2018, 18:50

      извини--опередил

      1
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      Рейтинг: +300

      Zeff > Бакланы доедают крышу 10 апреля 2018, 21:12

      Забыл, как сам начинал?
      Ты крышу доел?

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      Рейтинг: +148

      Бакланы доедают крышу > Zeff 10 апреля 2018, 23:02

      съезди на крестовский, проверь. о результатах проверки доложишь

      0
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