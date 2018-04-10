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  • Кержаков: «Нельзя ставить слабейшего в состав только потому, что он русский»

Кержаков: «Нельзя ставить слабейшего в состав только потому, что он русский»

10 апреля 2018, 18:42
14

Бывший нападающий «Зенита», а ныне тренер юношеской сборной России Александр Кержаков считает неправильным то, что отечественные игроки получают игровое время в своих командах только из-за наличия правильного паспорта. По его мнению, нельзя ставить более слабого игрока в состав исключительно по той причине, что он является россиянином.

«К сожалению, мы потеряли в определенный момент футболистов, и все. Сейчас нужно искать. Давать время, давать играть. Но понятно, что искусственно этого делать нельзя, ставить слабейшего только потому, что он русский. В том и проблема, нам сейчас приходится искусственно создавать место для отечественных футболистов.

Исходя из этих слов, можно ли сказать, что я противник лимита на легионеров? Лично мне все равно. Главное, чтобы развивался футбол в стране. Лимит, не лимит, уберут его или нет… Футбол должен быть интересным. Сборная должна стать сильнее, чего бы для этого не понадобилось. Нужно садиться всем и разговаривать. Хотелось бы, чтобы в чемпионате у нас играли только сильные легионеры», – сказал Кержаков.

Источник: Lenta
Россия. Премьер-лига Россия (до 18) Кержаков Александр
Комментарии (14)
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nik55
1523375218
тебя же ставили
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simoron81
1523377459
правильные слова
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кузнецов артем
1523378491
Лимиту 13 лет, игроки которые пошли в футбольные школы 6-7 лет уже 19 где они ? Ответ их нет, потому что лимит не работает, так как для лимита надо хорошую инфраструктуру и чтоб у большого количества клубов были деньги на хорошую инфраструктуру.
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Ауторитетный экспэрт мамо
1523378557
демагог, вася! кричит как жирик на трибуне: надо, надо, надо....но, делайте что хотите
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zico2205
1523379317
Да не тот лимит ввели....Вот надо бы чтобы в составе было хотя бы 2 игрока до 20 лет...Вот это бы реально помогло....
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Par Mezan
1523385543
Надо нормально тренировать наших игроков.Кормить и заниматься с ними. И не давать зажираться и паскудить своим клубам!
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Мары
1523389800
Хочу напомнить, что на заре основания лимита, именно Миллер и Гинер были обеими руками за лимит, так как практически весть состав сборной играл именно в этих клубах.Теперь ребятки постарели и понеслось со всех сторон: Лимит надо отменять. PS: Кстати единственный кто говорил, что эта затея бред был Карпин, который со временем тоже поменял позицию на противоположную.Видимо рассчитывал на собственных воспитанниках вылезти, но не судьба.
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нейтральныйкакникто
1523423434
Нужно садиться всем и разговаривать. ------- Разговаривать то вы научились. Нужно просто каждому хорошо делать свои дела , одним тренироваться и играть , другим искать футболистов , тренировать их . А что лично Вы , уже сделали на посту тренера юношеской сборной, нашли какого-нибудь нового кандидата в сборную???
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