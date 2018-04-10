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  • Промес: «Мне не жалко вратарей. Пусть не расслабляются, я еще не закончил»

Промес: «Мне не жалко вратарей. Пусть не расслабляются, я еще не закончил»

10 апреля 2018, 16:17
8

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес поделился мнением о своем рекорде, но при этом подчеркнул, что командные достижения всегда стоят для него на первом месте.

Голландец отметился хет-триком во встрече 25 тура РФПЛ с «Анжи» (4:1). На его счету стало 62 гола за красно-белых. Таким образом он на один мяч обошел бразильского нападающего Веллитона, выступавшего за московский клуб с 2007 по 2014 год, и стал лучшим иностранным бомбардиром «Спартака».

«Я не знал, что стал самым результативным легионером «Спартака». Теперь знаю! Люди видят, насколько важен для меня «Спартак». Мне очень импонирует, что меня будут помнить, как человека, который среди иностранцев забил за красно-белых больше всех. Конечно, я очень доволен. Мне нравится устанавливать новые рекорды.

Не было ли жалко вратарей? Пусть знают, что я еще не закончил и не расслабляются. 97 мячей на профессиональном уровне и 62 за «Спартак» – это отличные цифры, это приятно, но жалеть вратарей я не собираюсь.

Главное, чтобы команда выигрывала и заняла как можно более высокое место в турнирной таблице. Если вдобавок к этому я еще стану лучшим бомбардиром, это будет великолепно. Но концентрируемся в первую очередь на командных целях», – сказал Промес.

Напомним, Промес перешел в «Спартак» из «Твенте» летом 2014 года.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси
Комментарии (8)
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Федя Кабак
1523368137
Мля Анжи забил и теперь себя Гризманном ошущает!
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oyabun
1523371551
Отличный боевой настрой у Антохи, мне нравится! Пусть еще больше заколачивает соперникам. А вратарей и без него есть кому пожалеть, на то есть жены, чтобы им дома поплакаться и пожаловаться на "плохого бяку" Промеса )))
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Max Bobr
1523372216
Молодец, Антошка! Не давай расслабляться!!!
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maygli
1523373177
Джигит!
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Полная Канистра
1523374075
делай новые рекорды Тоха нас не жалеют и вы не жалейте это футбол
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OfaZavr
1523374784
Квинси что-то ты опять разошелся в говорливости, может лучше поменьше говорить и всю энергию направить на результат и достижения, а вот как дело будет сделано там и поговорим)
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Ауторитетный экспэрт мамо
1523375295
....красиво сказанул...в девяточку!!! красаучик, антоха, жи есть!!!!
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zigbert
1523382690
Правильно сказал:"в первую очередь надо думать о команде".
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