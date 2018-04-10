Промес: «Мне не жалко вратарей. Пусть не расслабляются, я еще не закончил»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес поделился мнением о своем рекорде, но при этом подчеркнул, что командные достижения всегда стоят для него на первом месте.

Голландец отметился хет-триком во встрече 25 тура РФПЛ с «Анжи» (4:1). На его счету стало 62 гола за красно-белых. Таким образом он на один мяч обошел бразильского нападающего Веллитона, выступавшего за московский клуб с 2007 по 2014 год, и стал лучшим иностранным бомбардиром «Спартака».

«Я не знал, что стал самым результативным легионером «Спартака». Теперь знаю! Люди видят, насколько важен для меня «Спартак». Мне очень импонирует, что меня будут помнить, как человека, который среди иностранцев забил за красно-белых больше всех. Конечно, я очень доволен. Мне нравится устанавливать новые рекорды.

Не было ли жалко вратарей? Пусть знают, что я еще не закончил и не расслабляются. 97 мячей на профессиональном уровне и 62 за «Спартак» – это отличные цифры, это приятно, но жалеть вратарей я не собираюсь.

Главное, чтобы команда выигрывала и заняла как можно более высокое место в турнирной таблице. Если вдобавок к этому я еще стану лучшим бомбардиром, это будет великолепно. Но концентрируемся в первую очередь на командных целях», – сказал Промес.

Напомним, Промес перешел в «Спартак» из «Твенте» летом 2014 года.