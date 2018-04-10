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    Промес: «Мне не жалко вратарей. Пусть не расслабляются, я еще не закончил»

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес поделился мнением о своем рекорде, но при этом подчеркнул, что командные достижения всегда стоят для него на первом месте.

    Голландец отметился хет-триком во встрече 25 тура РФПЛ с «Анжи» (4:1). На его счету стало 62 гола за красно-белых. Таким образом он на один мяч обошел бразильского нападающего Веллитона, выступавшего за московский клуб с 2007 по 2014 год, и стал лучшим иностранным бомбардиром «Спартака».

    «Я не знал, что стал самым результативным легионером «Спартака». Теперь знаю! Люди видят, насколько важен для меня «Спартак». Мне очень импонирует, что меня будут помнить, как человека, который среди иностранцев забил за красно-белых больше всех. Конечно, я очень доволен. Мне нравится устанавливать новые рекорды.

    Не было ли жалко вратарей? Пусть знают, что я еще не закончил и не расслабляются. 97 мячей на профессиональном уровне и 62 за «Спартак» – это отличные цифры, это приятно, но жалеть вратарей я не собираюсь.

    Главное, чтобы команда выигрывала и заняла как можно более высокое место в турнирной таблице. Если вдобавок к этому я еще стану лучшим бомбардиром, это будет великолепно. Но концентрируемся в первую очередь на командных целях», – сказал Промес.

    Напомним, Промес перешел в «Спартак» из «Твенте» летом 2014 года.

    Источник: ФК «Спартак»

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    10.04.2018 16:17
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100701

      zigbert 10 апреля 2018, 20:51

      Правильно сказал:"в первую очередь надо думать о команде".

      2
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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 10 апреля 2018, 18:48

      ....красиво сказанул...в девяточку!!! красаучик, антоха, жи есть!!!!

      4
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 апреля 2018, 18:39

      Квинси что-то ты опять разошелся в говорливости, может лучше поменьше говорить и всю энергию направить на результат и достижения, а вот как дело будет сделано там и поговорим)

      4
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 10 апреля 2018, 18:27

      делай новые рекорды Тоха нас не жалеют и вы не жалейте это футбол

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5873

      maygli 10 апреля 2018, 18:12

      Джигит!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1000

      Max Bobr 10 апреля 2018, 17:56

      Молодец, Антошка! Не давай расслабляться!!!

      2
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      Рейтинг: +33444

      oyabun 10 апреля 2018, 17:45

      Отличный боевой настрой у Антохи, мне нравится! Пусть еще больше заколачивает соперникам. А вратарей и без него есть кому пожалеть, на то есть жены, чтобы им дома поплакаться и пожаловаться на "плохого бяку" Промеса )))

      4
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    • ...
      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 10 апреля 2018, 16:48

      Мля Анжи забил и теперь себя Гризманном ошущает!

      1
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