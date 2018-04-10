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    Джикия: «Каррера лично хотел видеть меня в «Спартаке». За это ему спасибо»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия в интервью журналу «Большой спорт» охарактеризовал главного тренера красно-белых Массимо Карреру, назвав его эмоциональным и стильным. Также он поблагодарил итальянского специалиста за то, что тот лично выступил за приглашение футболиста в московский клуб.

    – Массимо Каррера – самый сильный тренер, с которым вам приходилось работать?

    – Я никогда не сравниваю тренеров. У каждого есть свои плюсы и минусы. Каррере очень благодарен. Я оказался в «Спартаке» по его личной инициативе. У нас отличные отношения, ни одного конфликта. Радует, что он может выслушать, посоветовать что-то дельное.

    – Опишите Карреру тремя словами.

    – Целеустремленный. Эмоциональный. Стильный – любит рубашечки и пиджачки.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.04.2018 14:59
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100701

      zigbert 10 апреля 2018, 20:25

      С тренером нам просто повезло.

      0
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      Рейтинг: +309

      Ден71 10 апреля 2018, 18:52

      Георгий один из самых стабильных игроков был в Амкаре. Очень жаль, что они с Александром покинули клуб, но рост есть рост И можно только пожелать всего наилучшего Джикии и Селихову в Спартаке и они везде показывают не плохую игру.

      4
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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 10 апреля 2018, 18:45

      джикию взял бы любой другой тренер в любой другой клуб...и на сегодняшний день, с рос паспортом кроме джикии то и брать не кого...ну разве что, игнатьева он недосмотрел, а так полное безрыбье

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 апреля 2018, 18:19

      Массимо вообще состоит из одних достоинств и мы благодарны ему за многое!

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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 10 апреля 2018, 16:02

      Каррера, в отличии от .Манчини, в футболе разбирается и в футболистах. Впрочем, Джикию, многие хотели бы видеть в своей команде...

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