Джикия: «Каррера лично хотел видеть меня в «Спартаке». За это ему спасибо»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия в интервью журналу «Большой спорт» охарактеризовал главного тренера красно-белых Массимо Карреру, назвав его эмоциональным и стильным. Также он поблагодарил итальянского специалиста за то, что тот лично выступил за приглашение футболиста в московский клуб.

– Массимо Каррера – самый сильный тренер, с которым вам приходилось работать?

– Я никогда не сравниваю тренеров. У каждого есть свои плюсы и минусы. Каррере очень благодарен. Я оказался в «Спартаке» по его личной инициативе. У нас отличные отношения, ни одного конфликта. Радует, что он может выслушать, посоветовать что-то дельное.

– Опишите Карреру тремя словами.

– Целеустремленный. Эмоциональный. Стильный – любит рубашечки и пиджачки.