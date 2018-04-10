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  • Джикия: «Каррера лично хотел видеть меня в «Спартаке». За это ему спасибо»

Джикия: «Каррера лично хотел видеть меня в «Спартаке». За это ему спасибо»

10 апреля 2018, 14:59
6

Защитник «Спартака» Георгий Джикия в интервью журналу «Большой спорт» охарактеризовал главного тренера красно-белых Массимо Карреру, назвав его эмоциональным и стильным. Также он поблагодарил итальянского специалиста за то, что тот лично выступил за приглашение футболиста в московский клуб.

– Массимо Каррера – самый сильный тренер, с которым вам приходилось работать?

– Я никогда не сравниваю тренеров. У каждого есть свои плюсы и минусы. Каррере очень благодарен. Я оказался в «Спартаке» по его личной инициативе. У нас отличные отношения, ни одного конфликта. Радует, что он может выслушать, посоветовать что-то дельное.

– Опишите Карреру тремя словами.

– Целеустремленный. Эмоциональный. Стильный – любит рубашечки и пиджачки.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий Каррера Массимо
Комментарии (6)
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Чикомас
1523365372
Каррера, в отличии от .Манчини, в футболе разбирается и в футболистах. Впрочем, Джикию, многие хотели бы видеть в своей команде...
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VVM1964
1523369256
" За это ему спасибо " - полностью поддерживаю Спасибо ( и не только за это )
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OfaZavr
1523373598
Массимо вообще состоит из одних достоинств и мы благодарны ему за многое!
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Ауторитетный экспэрт мамо
1523375159
джикию взял бы любой другой тренер в любой другой клуб...и на сегодняшний день, с рос паспортом кроме джикии то и брать не кого...ну разве что, игнатьева он недосмотрел, а так полное безрыбье
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Ден71
1523375576
Георгий один из самых стабильных игроков был в Амкаре. Очень жаль, что они с Александром покинули клуб, но рост есть рост И можно только пожелать всего наилучшего Джикии и Селихову в Спартаке и они везде показывают не плохую игру.
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zigbert
1523381141
С тренером нам просто повезло.
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