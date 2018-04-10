Наингголан: «Роме» для победы над «Барселоной» нужно прыгнуть выше головы»

Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан рассказал за счет чего его команда может обыграть «Барселону» по сумме двух встреч в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Матч в Барселоне был неплохим, и я считаю, что нам немного не повезло. Но играли мы достойно. Теперь нужно прыгнуть выше головы завтра. Надеюсь, получится хороший матч. Мы надеемся совершить подвиг.

У нас были шансы забить еще в первом матче с «Барселоной», мы создали много моментов в дуэли с «Фиорентиной». Но считаются лишь те из них, которые вы смогли воплотить в голы.

Тренер уже говорил, что нам нужно прибавить в реализации, да мы и сами это понимаем. Надо выйти на поле с верой в себя и доказать, что мы можем до предела осложнить жизнь команде вроде «Барселоны», – считает Наингголан.

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Рома» – «Барселона» состоится во вторник, 10 апреля, в 21:45 по московскому времени. Результат первой встречи команд – 1:4.