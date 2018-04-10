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    Наингголан: «Роме» для победы над «Барселоной» нужно прыгнуть выше головы»

    Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан рассказал за счет чего его команда может обыграть «Барселону» по сумме двух встреч в четвертьфинале Лиги чемпионов.

    «Матч в Барселоне был неплохим, и я считаю, что нам немного не повезло. Но играли мы достойно. Теперь нужно прыгнуть выше головы завтра. Надеюсь, получится хороший матч. Мы надеемся совершить подвиг.

    У нас были шансы забить еще в первом матче с «Барселоной», мы создали много моментов в дуэли с «Фиорентиной». Но считаются лишь те из них, которые вы смогли воплотить в голы.

    Тренер уже говорил, что нам нужно прибавить в реализации, да мы и сами это понимаем. Надо выйти на поле с верой в себя и доказать, что мы можем до предела осложнить жизнь команде вроде «Барселоны», – считает Наингголан.

    Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Рома» – «Барселона» состоится во вторник, 10 апреля, в 21:45 по московскому времени. Результат первой встречи команд – 1:4.

    Источник: УЕФА

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    10.04.2018 09:29
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 10 апреля 2018, 23:28

      Глазам своим не верю,3_0 ?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 10 апреля 2018, 11:50

      Ну выше головы Пике точно придется, раз уж хотите выиграть)))

      -1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 апреля 2018, 11:01

      даже если выше головы прыгнут и из штанов выпрыгнут вряд ли получиться пройти Барсу.

      2
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      Рейтинг: +72

      abhvfdtcn > OfaZavr 10 апреля 2018, 23:40

      сосет твоя абссылона

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > abhvfdtcn 11 апреля 2018, 10:39

      ну во первых она не моя а я просто высказал свое мнение насчет игры, а во вторых кто же думал что Рома на такое способна а Барса не забьет даже одного.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100701

      zigbert 10 апреля 2018, 10:19

      Пожалуй Роме ничего не светит.

      2
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      Рейтинг: +2258

      Maxi_7 10 апреля 2018, 09:54

      Скорее всего и этого не хватит.

      -1
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