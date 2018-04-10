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  • Гончаренко – Мусе: «Ты *****, что ли? Ты, *****, будешь сидеть на скамейке до конца жизни»

Гончаренко – Мусе: «Ты *****, что ли? Ты, *****, будешь сидеть на скамейке до конца жизни»

10 апреля 2018, 09:02
100

В матче 25-го тура российской Премьер-лиги, в котором встречались накануне ЦСКА и «Динамо» (1:2), произошел эпизод, вызвавший резонанс.

Нападающий ЦСКА Ахмед Муса был заменен по ходу второго тайма игры. Футболист отказался пожать руку главному тренеру команды Виктору Гончаренко. Белорусский специалист проследовал за игроком на скамейку запасных, где высказал ему свои претензии на этот счет. Позже появилась расшифровка его слов.

«Ты, *****, будешь сидеть ***** тут до конца жизни, понял, *****? ***** совсем, что ли?» – сказал Гончаренко Мусе.

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига ЦСКА Динамо Муса Ахмед Гончаренко Виктор
Комментарии (100)
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Футурист
1523340203
все правильно сказал
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VIPded
1523340318
Не слова, а песня!...(((
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Полная Канистра
1523340835
вот это я понимаю так и надо их воспитывать по уличному во дворе можно сказать и по семейному выразился а то эти макаки ещё и бучу свою показывают при всех мля незаменимый тут
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Боцман59rus
1523340880
напугал ежа голой задницей,,, а по факту - хватит высасывать из пальца чудо новости, рабочая ситуация -эмоции, вместо порции желтухи может показали бы матч в прямом эфире, или интереснее параллельно на Матч ТВ обсуждать с умным видом европейскую неделю?,,, очень сильно москвичи, любят собственный футбол
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Kulimen
1523340952
Все по делу. Нападающие епта...вдвоем с Витиньо ни одного удара в створ ворот за 60 минут. Их уже через полчаса игры можно было снимать и еще половину команды.
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OfaZavr
1523342783
жестко сказал но по сути верно, Муса очень гадко себя повел, его позвали и дают шансы постоянно, он же никакой пользы не приносит а еще свое настроение показывает.
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bset
1523346168
Просто обидно. На каждого игрока рассчитываешь, каждый важен. Взяли Мусу, чтобы помог в нападении. А он характер свой показывает. Хочется спросить "Ты играть приехал или выкаблучиваться?". При всех его достижениях до ухода в Лестер, этот поступок никак не красит. А Гончаренко красиво разрулил. И вставил ему на месте, и в интервью сказал, мол, сами разберемся.
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Snek
1523346935
Мне только одно не понятно, зачем выкладывать информацию о том, как главный тренер обкладывает ху*ми своих игроков? Наверное это внутреннее дело своей команды, тем более, что Гончаренко изначально сказал, что здоровая перепалка в коллективе - вещь совершенно нормальная. Если команда проигрывает и это не вызывает эмоций доводящих до ругани и ссор, значит всем просто насрать на результат и команда доживает последние дни/месяцы/годы.
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raritet
1523350294
И еще чем мне нравиться современный футбол, так это тем что расшифровке слов тренера уделено столько внимания, что наверное расшифровка черных ящиков разбившихся самолетов находиться где-то на последнем плане.
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афоня72
1523355873
Смотрелось конечно дико..Тренер руку тянет чуть ли не минуту словно голосует, а игрок демонстративно мимо идет, и это на всю страну, да когда твоя команда горит 1:2; Я мог не только сказать такое.. но и ..хорошо что я не тренер!
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