Гончаренко – Мусе: «Ты *****, что ли? Ты, *****, будешь сидеть на скамейке до конца жизни»

В матче 25-го тура российской Премьер-лиги, в котором встречались накануне ЦСКА и «Динамо» (1:2), произошел эпизод, вызвавший резонанс.

Нападающий ЦСКА Ахмед Муса был заменен по ходу второго тайма игры. Футболист отказался пожать руку главному тренеру команды Виктору Гончаренко. Белорусский специалист проследовал за игроком на скамейку запасных, где высказал ему свои претензии на этот счет. Позже появилась расшифровка его слов.

«Ты, *****, будешь сидеть ***** тут до конца жизни, понял, *****? ***** совсем, что ли?» – сказал Гончаренко Мусе.