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    Гончаренко – Мусе: «Ты *****, что ли? Ты, *****, будешь сидеть на скамейке до конца жизни»

    В матче 25-го тура российской Премьер-лиги, в котором встречались накануне ЦСКА и «Динамо» (1:2), произошел эпизод, вызвавший резонанс.

    Нападающий ЦСКА Ахмед Муса был заменен по ходу второго тайма игры. Футболист отказался пожать руку главному тренеру команды Виктору Гончаренко. Белорусский специалист проследовал за игроком на скамейку запасных, где высказал ему свои претензии на этот счет. Позже появилась расшифровка его слов.

    «Ты, *****, будешь сидеть ***** тут до конца жизни, понял, *****? ***** совсем, что ли?» – сказал Гончаренко Мусе.

    Источник: Twitter

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    10.04.2018 09:02
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    Комментарии98
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 10 апреля 2018, 21:31

      Как он напугал Мусю-да ему все это по барабану! Через два месяца он вернется в Англию деньги свои он получает независимо от того на поле он или на лавке! Потому и не считает нужным ни под кого прогибаться,то есть жать лучки,обниматься,целоваться и т д!

      -1
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      Рейтинг: +412

      Eds 10 апреля 2018, 21:03

      Без Слуцкого Муса потух... И чего ругаться Гончаренко. Проигрывает команда - проигрывает тренер... Пусть научится отвечать сам за происходящее на поле... Чему он учит, то он и получает... Он сам в ответе за каждого, кто играет на поле и как тот играет... Видишь, что не идёт игра у него, замени его быстро... Его жанр общаться быдловый и недостойный тренера...

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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 10 апреля 2018, 19:01

      вопшэ, это 3,14дорастическую традицию тренеру с игроками целоваться, обниматься и даже руку жать, кто вопшэ придумал, вася???....в этом плане мне всегда нравился ранний бердыев....он, когда начинал еще с рубином, ни когда не панибратствовал с игроками....просто стоял на бровке и не обращал внимания на проходящего мимо игрока....кто он такой, вася? не его собачье дело, кого тренер решил поменять, плевать он хотел кто там, че обиделся! ..это потом уже, руководство заставило бердыева руку жать всем, типа иностранцы непонимают, обижаются

      0
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      Рейтинг: +148

      Бакланы доедают крышу 10 апреля 2018, 18:46

      отправьте его до конца аренды в армию) пусть сынок послужит родине)

      3
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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо > Бакланы доедают крышу 10 апреля 2018, 18:53

      ...этот снежок, кароче, уже давно в майорах ходит)))

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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN > Бакланы доедают крышу 10 апреля 2018, 18:58

      а в какую армию? наш стройбат иль ихний,негритянский?

      1
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      Рейтинг: +148

      Бакланы доедают крышу > SPACE TRUCKIN 10 апреля 2018, 22:57

      конечно в нашу)

      0
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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 10 апреля 2018, 18:28

      во всем виноват мягкотелый бегемот..это при нем можно было обидеться и не пожать руку, дать леща тренеру и вылить ему на голову воду во время интервью....вот афрофутболист по старой памяти и взбрыкнул...в его родной эфиептвоюмаме за такое ему бы сразу смерть через макуку сделали, мясо съели, кости сожгли и прах по полю удобрили

      0
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 10 апреля 2018, 18:12

      а что же скажут в гейропе!?осудят и предадут обструкции за нетерпимость и расизм...если им переведут правильно,конечно и истолкуют,что быть п.дором в России нехорошо...

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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо > SPACE TRUCKIN 10 апреля 2018, 18:31

      ...в таком случае, в гейропе все сочтут, что он мусу похвалил

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      Рейтинг: +1

      Эскулап > SPACE TRUCKIN 11 апреля 2018, 11:40

      Ну, все... За гейораса жди новых санкций!.. А не ровен час республика Джибути чемпионат мира забойкотирует?..

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 10 апреля 2018, 17:41

      Хорошая семейка,где отбившегося от рук сына папа педиком и бл.дью называет.Это ненадолго. В обычной жизни всё кончается тем,что более удачливый и проворный успевает первым схватить нож.Ну а тут,команда.Она, конечно же ,разделится по симпатиям.

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      Рейтинг: +587

      спартач-тверь 10 апреля 2018, 17:35

      Темный с наружи это нормально , а в башке чернота- плохо

      3
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      Рейтинг: +1

      Эскулап > спартач-тверь 11 апреля 2018, 11:42

      Боюсь, что белый снаружи, а в башке темень -намного хуже...

      0
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      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 10 апреля 2018, 17:34

      Ну всё правильно,за такую игру так с ним и надо!

      3
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      Рейтинг: +2251

      kvm 10 апреля 2018, 17:01

      Обезьяном ещё назвал

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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо > kvm 10 апреля 2018, 18:29

      ....восстание планеты обезьян?

      -1
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