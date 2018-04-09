Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Червиченко: «Некоторые персонажи превратили «Спартак» в клуб, который собирает тех, кто не подошел в топ-клубы»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко после матча 25-го тура РФПЛ против «Анжи» (4:1) прокомментировал игру легионеров москвичей в данной встрече.

    Сейчас красно-белые занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Локомотива» на два очка.

    «Как они мне? Да никак. Некоторые персонажи просто превратили «Спартак» в клуб, который собирает тех, кто не подошeл в топ-клубы Италии, а потом рассказывают, что это топ-футболисты. На мой взгляд, это абсолютно средние футболисты. Возможно, для нашего чемпионата они выше среднего, но даже хорошими я бы их не называл.

    На фоне «Анжи» они, может, смотрятся неплохо, а как они выглядят на фоне команд из первой пятeрки мы уже видели, такой прыти у них не было. Я считаю, что это развод хозяина на деньги», – сказал Червиченко.

    Промес бьет рекорды РФПЛ! Он снова хорош

    Источник: Rusfootball.info

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.04.2018 19:05
    Рекомендуем
    Комментарии49
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1814

      vitvik 10 апреля 2018, 08:42

      Топ клуб - это теперь Динамо, где Ташаев блещет.
      Страшно представить сколько они наколотят «Локомотиву» и «Зениту»

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +131

      rizonator 10 апреля 2018, 06:44

      Некоторые персонажи чуть не развалили клуб. А потом, вместо того чтобы заняться делом, пиз@@ят в течении 15 лет

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +196

      юрий николаевич 10 апреля 2018, 04:20

      "Некоторые персонажи просто превратили «Спартак» в клуб, который собирает тех, кто не подошeл в топ-клубы ".....................все тоже самое можно сказать и о Спартаке времен червиченко, да аже не только о Спартаке любой клуб РФПЛ этим болен, а выслушивать мнение ....удака удел этих самых .....удаков, также к этой категории относятся и те кто озвучивает эту ....уету, одним словом журнашлюшки.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +49

      LOKR 10 апреля 2018, 01:55

      Человек, которого ненавидят более-менее все спартаковские фанаты, появился в клубе в 2000 году – тогда ему было 33 года. Милан Йович, Магомед Адиев, Анатолий Балалуев, Алешандре, Александр Белозеров, Отари Хизанейшвили, Никола Джошевски, Жерар Мукунку, Аднан Гушо, Предраг Ристович, Игор Стаменовски, Кахабер Мжаванадзе, Славко Матич, Лоуренс Аджей, Горан Мазнов, Фло Эссьен, Мойзес, Александр Селкич, Валерии Абрамидзе, Самуэль Огунсанья, Марсело Да Силва, Роберт Скарлетт, Абдельила Баги, Луизао, Андре Диас, Роберт, Де Соуза Гин, Саболч Шафар, Рикардо Руссо, Вадим Карлащук, Горан Тробок, Даниэль Хрман, Срджан Станич. половина хоть кто то помнит? и он говорит про трансферы? падла развалил клуб и теперь жаба душит что не добил клуб

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim > LOKR 10 апреля 2018, 04:28

      Урод он конечно добрый!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +49

      LOKR 10 апреля 2018, 01:52

      я уже такое писал, но все же

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +459

      77SAM 10 апреля 2018, 00:05

      Бывший-он и есть бывший "Как он мне? Да никак".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100700

      zigbert 9 апреля 2018, 22:26

      Как хорошо что этот недопрезидент не работает в Спартаке.Напьется "бормотухи" и выползает в свет.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1847

      mahan 9 апреля 2018, 22:17

      А ты можешь только развалить клуб и нести всякое говно, которое в тебе будет всегда.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2283

      Бриг 9 апреля 2018, 22:11

      Ну, это проблема не только Спартака. Другие собирают тех, кто не подошел аутсайдерам. Иногда ничего получается.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -16

      мыцык 9 апреля 2018, 22:02

      НЕ ВМЕНЯЕМЫЙ!!!

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11