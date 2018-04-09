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  • Червиченко: «Некоторые персонажи превратили «Спартак» в клуб, который собирает тех, кто не подошел в топ-клубы»

Червиченко: «Некоторые персонажи превратили «Спартак» в клуб, который собирает тех, кто не подошел в топ-клубы»

9 апреля 2018, 19:05
49

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко после матча 25-го тура РФПЛ против «Анжи» (4:1) прокомментировал игру легионеров москвичей в данной встрече.

Сейчас красно-белые занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Локомотива» на два очка.

«Как они мне? Да никак. Некоторые персонажи просто превратили «Спартак» в клуб, который собирает тех, кто не подошeл в топ-клубы Италии, а потом рассказывают, что это топ-футболисты. На мой взгляд, это абсолютно средние футболисты. Возможно, для нашего чемпионата они выше среднего, но даже хорошими я бы их не называл.

На фоне «Анжи» они, может, смотрятся неплохо, а как они выглядят на фоне команд из первой пятeрки мы уже видели, такой прыти у них не было. Я считаю, что это развод хозяина на деньги», – сказал Червиченко.

Промес бьет рекорды РФПЛ! Он снова хорош

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Спартак Червиченко Андрей
Комментарии (49)
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lordmrv
1523290183
А в бытность Червя в Спартаке у него играли Фигу, Зидан и другие звезды по меньше.
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OfaZavr
1523290709
у ядовитого опять бомбит на тему Спартака сегодня))
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multiscan
1523291150
Полностью согласен с тем, что эти т.н "звёзды" таковыми являются только у нас. Добавил бы ещё, что после того, когда они уезжают от нас в какие-нибудь китаи, эмираты и другие слаборазвитые футбольные страны, даже там они не все остаются "звёздами".
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AЛЕКС73
1523291445
«Милан Йович, Магомед Адиев, Анатолий Балалуев, Алешандре, Александр Белозеров, Отари Хизанейшвили, Никола Джошевски, Жерар Мукунку, Аднан Гушо, Предраг Ристович, Игор Стаменовски, Кахабер Мжаванадзе, Славко Матич, Лоуренс Аджей, Горан Мазнов, Фло Эссьен, Мойзес, Александр Селкич, Валерии Абрамидзе, Самуэль Огунсанья, Марсело Да Силва, Роберт Скарлетт, Абдельила Баги, Луизао, Андре Диас, Роберт, Де Соуза Гин, Саболч Шафар, Рикардо Руссо, Вадим Карлащук, Горан Тробок, Даниэль Хрман, Срджан Станич !!!!!!!!! ВОТ звездные игроки от Червя ,а сейчас так...слабочки )))))))
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AЛЕКС73
1523291541
При Червиченко «Спартак» скупал всех, кого советовали президенту – даже он сам не знает, сколько личных денег потратил за полтора года. В сезоне-2003 (10 место, худшее в российской истории; отрицательная разница мячей – 38-48) за команду сыграл 41 футболист. В 2004-м главной звездой стал Люк Зоа, который заколотил изящный автогол в дерби!
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endorfin
1523292428
Интересно, почему у человека, который развалил "Спартак" и показал, что он плохо разбирается в футболе и управлении, берут интервью по теме футбола и управления?
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ufos73
1523293394
Ну не доволен он, что у Спартака все отлично ))
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RedWhiteFans2
1523294179
Чем лучше будут дела у Спартака, тем хреновее будет чувствовать себя Червь. Сказка про яйцо и Кащея.
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Старикан
1523294865
Как же надоел этот опарыш!
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kuchipachi
1523298618
Напомни ка нам в кого ты превратил Спартак и каких игроков покупал для Спартака ты
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