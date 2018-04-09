Червиченко: «Некоторые персонажи превратили «Спартак» в клуб, который собирает тех, кто не подошел в топ-клубы»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко после матча 25-го тура РФПЛ против «Анжи» (4:1) прокомментировал игру легионеров москвичей в данной встрече.

Сейчас красно-белые занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Локомотива» на два очка.

«Как они мне? Да никак. Некоторые персонажи просто превратили «Спартак» в клуб, который собирает тех, кто не подошeл в топ-клубы Италии, а потом рассказывают, что это топ-футболисты. На мой взгляд, это абсолютно средние футболисты. Возможно, для нашего чемпионата они выше среднего, но даже хорошими я бы их не называл.

На фоне «Анжи» они, может, смотрятся неплохо, а как они выглядят на фоне команд из первой пятeрки мы уже видели, такой прыти у них не было. Я считаю, что это развод хозяина на деньги», – сказал Червиченко.

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