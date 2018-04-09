Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Файзулин сообщил, что вернется на поле в ближайшем будущем. Хавбек не играл более двух лет

Файзулин сообщил, что вернется на поле в ближайшем будущем. Хавбек не играл более двух лет

9 апреля 2018, 17:49
13

Полузащитник «Зенит» Виктор Файзулин заявил, что скоро будет готов играть. Футболист, которому в апреле исполнится 32 года, из-за проблем с коленом не выходил на поле около двух с половиной лет. Ему были сделаны несколько операций.

«Очень активно тренируюсь, набираю форму. Уверен, что все неприятности со здоровьем остались в прошлом. Так что возвращение состоится в самом ближайшем будущем», – сказал Файзулин.

Файзулин защищает цвета «Зенита» с 2008 года. Свой последний матч за сине-бело-голубых он провел в сентябре 2015 года. Его действующий контракт с петербуржцами истекает по завершении нынешнего сезона.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Файзулин Виктор
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Евгений Агеев
1523285806
Хороший был игрок! Вообще непонятно, что он сейчас из себя представляет. Я думаю ему будет очень трудно психологически играть в полную силу! Так что ничего хорошего ожидать я думаю не приходится.
Ответить
dok66
1523285901
Да ладно фейковать ! Гвоздь для бутсов уже давно вбит !
Ответить
BigFanFCRV
1523286548
в ФНЛ пару сезонов сможет ещё погонять, потом на пенсию
Ответить
серега кашин
1523288138
да уж навряд ли он сможет продолжить карьеру, хотя очень жаль- хороший игрок
Ответить
Федя Кабак
1523288299
Его вряд ли кто то возьмёт, вот в чем проблема
Ответить
Igor Belousov
1523289184
зенит уже никто не спасет
Ответить
Garrincha58
1523291213
зачем ему уже 32
Ответить
Lester84
1523291239
В таком возрасте после такого большого перерыва в игре - врядли он уже нормальную форму наберет. В конце сезона либо в ФНЛ отправится, либо завершит карьеру
Ответить
Ljungberg9
1523296932
Вечно хрустальный Измайлов как-то отказался то ли от всей з/п, то ли от половины, когда в очередной раз травмировался в Португалии. Да и то он по 2 года не лечился. В общем, странно, что Файзулин до сих пор на контракте.
Ответить
zigbert
1523300469
Трудно ему будет входить в игру после такого продолжительного перерыва.Контракт с ним Зенит скорей всего не будет продлевать.
Ответить
Главные новости
Малком готов расторгнуть контракт с «Аль-Хилялем»
10:55
3
Игрок РПЛ похвалил российских судей
10:43
4
Черданцев скептически высказался о шансах «Динамо» на успех с Шварцем
10:28
4
Корнеев оценил перспективы Батракова перейти из «Галатасарая» в более именитый клуб
10:14
2
«Реал» презентовал нового главного тренера
09:50
1
Батракова похвалили за прощание с фанатами «Локомотива»
09:05
2
Семин напутствовал Батракова в «Галатасарай»
08:41
2
Отец Тюкавина прокомментировал прозенитовский жест сына
08:34
4
Круговой отправил намек-недовольство тренеру ЦСКА
08:23
4
Почти все игроки клуба РПЛ получили от Бубнова единицы
08:13
4
Все новости
Все новости
Клуб РПЛ понес «невосполнимую потерю»
09:55
Мнение Мостового о Батракове в «Галатасарае»
09:45
Слуцкому на спине нарисовали член
09:29
Батракова похвалили за прощание с фанатами «Локомотива»
09:05
2
Семин напутствовал Батракова в «Галатасарай»
08:41
2
Отец Тюкавина прокомментировал прозенитовский жест сына
08:34
4
Круговой отправил намек-недовольство тренеру ЦСКА
08:23
4
Тренер ЦСКА поделился народной мудростью после поражения от «Акрона»
08:17
2
Почти все игроки клуба РПЛ получили от Бубнова единицы
08:13
4
ФотоЭкс-зенитовец Витсель подписал контракт с новым клубом
01:39
3
Заявление Галактионова об уходе Батракова в «Галатасарай»
01:31
1
Бубнов назвал тренера РПЛ, который не имеет отношения к футболу
01:25
9
Выявлен клуб РПЛ, где «сливают» тренера
01:13
5
Галактионов прокомментировал поражение «Локо» от «Ростова»
00:56
2
Жена Батракова оценила его прощание с фанатами «Локомотива»
00:29
3
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
7
В Грозном вновь возникли проблемы со светом во время матча
Вчера, 23:59
1
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
6
Защитник ЦСКА предъявил претензии нападающим
Вчера, 23:25
3
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
11
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
12
Галактионов объяснил, почему Батраков не играет с «Ростовом»
Вчера, 22:19
Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру
Вчера, 22:13
12
Тренер ЦСКА прокомментировал домашнее поражение от «Акрона»
Вчера, 22:08
11
ВидеоБатраков попрощался с болельщиками «Локо»
Вчера, 21:57
5
«Ни стыда ни совести»: Бубнов – об игроке «Зенита»
Вчера, 21:15
22
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Мойзеса
Вчера, 20:59
3
Кубок России. «Оренбург» разгромил в Химках «Родину» (4:1), у Пуэблы дубль
Вчера, 20:40
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+