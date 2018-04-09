Файзулин сообщил, что вернется на поле в ближайшем будущем. Хавбек не играл более двух лет

Полузащитник «Зенит» Виктор Файзулин заявил, что скоро будет готов играть. Футболист, которому в апреле исполнится 32 года, из-за проблем с коленом не выходил на поле около двух с половиной лет. Ему были сделаны несколько операций.

«Очень активно тренируюсь, набираю форму. Уверен, что все неприятности со здоровьем остались в прошлом. Так что возвращение состоится в самом ближайшем будущем», – сказал Файзулин.

Файзулин защищает цвета «Зенита» с 2008 года. Свой последний матч за сине-бело-голубых он провел в сентябре 2015 года. Его действующий контракт с петербуржцами истекает по завершении нынешнего сезона.