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    Файзулин сообщил, что вернется на поле в ближайшем будущем. Хавбек не играл более двух лет

    Полузащитник «Зенит» Виктор Файзулин заявил, что скоро будет готов играть. Футболист, которому в апреле исполнится 32 года, из-за проблем с коленом не выходил на поле около двух с половиной лет. Ему были сделаны несколько операций.

    «Очень активно тренируюсь, набираю форму. Уверен, что все неприятности со здоровьем остались в прошлом. Так что возвращение состоится в самом ближайшем будущем», – сказал Файзулин.

    Файзулин защищает цвета «Зенита» с 2008 года. Свой последний матч за сине-бело-голубых он провел в сентябре 2015 года. Его действующий контракт с петербуржцами истекает по завершении нынешнего сезона.

    Источник: ФК «Зенит»

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    09.04.2018 17:49
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +100700

      zigbert 9 апреля 2018, 22:01

      Трудно ему будет входить в игру после такого продолжительного перерыва.Контракт с ним Зенит скорей всего не будет продлевать.

      1
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      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 9 апреля 2018, 21:02

      Вечно хрустальный Измайлов как-то отказался то ли от всей з/п, то ли от половины, когда в очередной раз травмировался в Португалии. Да и то он по 2 года не лечился.
      В общем, странно, что Файзулин до сих пор на контракте.

      1
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 9 апреля 2018, 19:27

      В таком возрасте после такого большого перерыва в игре - врядли он уже нормальную форму наберет. В конце сезона либо в ФНЛ отправится, либо завершит карьеру

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 9 апреля 2018, 19:26

      зачем ему уже 32

      0
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 9 апреля 2018, 18:53

      зенит уже никто не спасет

      -1
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 9 апреля 2018, 18:38

      Его вряд ли кто то возьмёт, вот в чем проблема

      1
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 9 апреля 2018, 18:35

      да уж навряд ли он сможет продолжить карьеру, хотя очень жаль- хороший игрок

      2
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      Рейтинг: +172

      BigFanFCRV 9 апреля 2018, 18:09

      в ФНЛ пару сезонов сможет ещё погонять, потом на пенсию

      3
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      Рейтинг: +24829

      dok66 9 апреля 2018, 17:58

      Да ладно фейковать ! Гвоздь для бутсов уже давно вбит !

      1
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      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев 9 апреля 2018, 17:56

      Хороший был игрок! Вообще непонятно, что он сейчас из себя представляет. Я думаю ему будет очень трудно психологически играть в полную силу! Так что ничего хорошего ожидать я думаю не приходится.

      3
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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 > Евгений Агеев 10 апреля 2018, 08:21

      Да, психологически Файзулину будет тяжело.Но у него есть пример Дани с которым он играл.Если сможет Виктор себя "взять в руки", то играть сможет.Другое дело атмосфера в команде сейчас не благоприятствует возвращению этого цепкого полузащитника. Вот в начале нового сезона, да при новом тренере-тогда что-то получиться!

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