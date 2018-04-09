Орлов: «Шатов – фанат игры. Он показал, что для него главное не деньги, а футбольная честь»

Комментатор Геннадий Орлов высказал мнение о поступке полузащитника «Краснодара» Олега Шатова, заплатившего из собственного кармана 10 миллионов рублей, чтобы сыграть против «Зенита» в матче 25 тура РФПЛ. «Быки» в итоге одержали победу со счетом 2:1, а хавбек отметился голом в ворота петербуржцев, которым принадлежат права на футболиста.

– Я тоже в прошлом спортсмен. И поступил бы точно так же. Уже после игры Олег сказал главное: «Я многое доказал сам себе». Были слова и о том, что тренер убил в нем веру.

Футбол – дело творческое. Когда в театр приходит новый режиссер и говорит актеру: ты, мол, не тянешь, не соответствуешь, тот сникает. А если поддерживает – у человека вырастают крылья. В футболе все примерно так же. Шатов его очень любит, он фанат игры. Но давайте вернемся немного назад. Олег – футболист сборной, игрок основного состава «Зенита». И вдруг у него возникают какие-то недопонимания с Луческу, потом преследуют травмы. Тот же Луческу перестает ему доверять. А затем Шатов, как и Дзюба, начинает сомневаться, что он вообще футболист.

В минувшую субботу Олег доказал обратное. Причем не только себе, но и всем. Поэтому он и рыдал после замены. Это эмоциональный срыв или всплеск, если хотите. Шатова ведь в свое время неслучайно выделяли Капелло в сборной и Спаллетти в «Зените». Значит, с ним необходимо найти контакт. Это важный момент. Но есть и другой парадокс. Вы видели когда-нибудь, что «Зениту» дома забивают гол, а вираж, как и практически весь стадион, стоя приветствует футболиста, который это сделал? Стало быть, люди были на стороне отданного в аренду игрока, и «Зенит» что-то потерял. Но что поделаешь – так получилось.

– Как вы думаете, поступок Шатова с выкупом права сыграть против своего клуба может когда-нибудь повториться в будущем?

– Это хороший прецедент. Парень продемонстрировал, что для него главное не деньги, а футбольная честь. В конце концов, футболисты сами эти деньги зарабатывают. В данном случае еще самолюбие вмешалось.

Правда, таких голов – по красоте и техническому исполнению – за «Зенит» Олег не забивал. А тут удар с полулета в дальний угол, сильно, под самую штангу!

Шатов забил «Зениту». Его гол стоил 10 миллионов