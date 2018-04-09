Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Орлов: «Шатов – фанат игры. Он показал, что для него главное не деньги, а футбольная честь»

Орлов: «Шатов – фанат игры. Он показал, что для него главное не деньги, а футбольная честь»

9 апреля 2018, 17:15
10

Комментатор Геннадий Орлов высказал мнение о поступке полузащитника «Краснодара» Олега Шатова, заплатившего из собственного кармана 10 миллионов рублей, чтобы сыграть против «Зенита» в матче 25 тура РФПЛ. «Быки» в итоге одержали победу со счетом 2:1, а хавбек отметился голом в ворота петербуржцев, которым принадлежат права на футболиста.

– Я тоже в прошлом спортсмен. И поступил бы точно так же. Уже после игры Олег сказал главное: «Я многое доказал сам себе». Были слова и о том, что тренер убил в нем веру.

Футбол – дело творческое. Когда в театр приходит новый режиссер и говорит актеру: ты, мол, не тянешь, не соответствуешь, тот сникает. А если поддерживает – у человека вырастают крылья. В футболе все примерно так же. Шатов его очень любит, он фанат игры. Но давайте вернемся немного назад. Олег – футболист сборной, игрок основного состава «Зенита». И вдруг у него возникают какие-то недопонимания с Луческу, потом преследуют травмы. Тот же Луческу перестает ему доверять. А затем Шатов, как и Дзюба, начинает сомневаться, что он вообще футболист.

В минувшую субботу Олег доказал обратное. Причем не только себе, но и всем. Поэтому он и рыдал после замены. Это эмоциональный срыв или всплеск, если хотите. Шатова ведь в свое время неслучайно выделяли Капелло в сборной и Спаллетти в «Зените». Значит, с ним необходимо найти контакт. Это важный момент. Но есть и другой парадокс. Вы видели когда-нибудь, что «Зениту» дома забивают гол, а вираж, как и практически весь стадион, стоя приветствует футболиста, который это сделал? Стало быть, люди были на стороне отданного в аренду игрока, и «Зенит» что-то потерял. Но что поделаешь – так получилось.

– Как вы думаете, поступок Шатова с выкупом права сыграть против своего клуба может когда-нибудь повториться в будущем?

– Это хороший прецедент. Парень продемонстрировал, что для него главное не деньги, а футбольная честь. В конце концов, футболисты сами эти деньги зарабатывают. В данном случае еще самолюбие вмешалось.

Правда, таких голов – по красоте и техническому исполнению – за «Зенит» Олег не забивал. А тут удар с полулета в дальний угол, сильно, под самую штангу!

Шатов забил «Зениту». Его гол стоил 10 миллионов

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Шатов Олег Орлов Геннадий
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
BANNIKOV1970
1523284172
Шатов молодец,не деньги главное,главное за отношение зенита к себе повозить его мордой в говне
Ответить
maygli
1523285046
Шатов даже плакал от счастья, что нашёл наконец свою команду. Столько времени зря убил на Зенит.
Ответить
karaivanov_v
1523285741
ага я даже помню как урал и шатов уже договорились с ЦСКА о переходе, но тут зенит махнул кошельком...
Ответить
prezent2017
1523285952
Какая честь? Забить гол команде, в которой получаешь деньги! Не честь, а предательство!
Ответить
raritet
1523287928
Когда такое читаешь в комментариях любителей футбола то еще можно сделать скидку на то , что человек во первых не владеет полной информацией о том, как происходят такие внутренние дела клуба, контрактные обязательства сторон, отношения между тренером и игроком. Во-вторых есть моральная ответственность за то , как ты выполняешь свои обязательства перед клубом. Но когда такое пишет известный человек , то невольно думаешь : Куда вообще катиться мир? Представьте себе абсурдную ситуацию, что все обиженные на команду ( неважно какую) футболисты будут платить очень большие деньги только за то что им дадут возможность сыграть против своей родной некогда команды , в которой у него ничего не получалось, не важно по каким причинам. Тогда получиться совершенно новый бизнес. А если еще добавить к этому ставки букмекерских компаний то это вообще новое направление в футболе. И люди на мой взгляд правильно пишут о какой чести тут идет речь? Его что кто-то обидел? Ну например не идет игра. Но это маловероятно. Скорее всего , получая большие деньги и играя с такими великолепными партнерами как Халк, Гарай и Витцель ты думаешь о том как классно ты играешь. А без этих трудяг ты сам должен возить воз. Это тяжело и не хватает силенок себя перебороть и напрячься посильнее. А тренер требует. Что собственно произошло, да ничего. Если бы Паредес сыграл бы как подобает настоящему мужику и не дал бы пробить. Никакого гола не было бы. Оба гола -это не какая-то фантастическая игра Шатова, а элементарная расхлябанность игроков опорной зоны Зенита.О чем бы тогда говорили?
Ответить
Главные новости
Малком готов расторгнуть контракт с «Аль-Хилялем»
10:55
3
Игрок РПЛ похвалил российских судей
10:43
4
Черданцев скептически высказался о шансах «Динамо» на успех с Шварцем
10:28
4
Корнеев оценил перспективы Батракова перейти из «Галатасарая» в более именитый клуб
10:14
2
«Реал» презентовал нового главного тренера
09:50
1
Батракова похвалили за прощание с фанатами «Локомотива»
09:05
2
Семин напутствовал Батракова в «Галатасарай»
08:41
2
Отец Тюкавина прокомментировал прозенитовский жест сына
08:34
4
Круговой отправил намек-недовольство тренеру ЦСКА
08:23
4
Почти все игроки клуба РПЛ получили от Бубнова единицы
08:13
4
Все новости
Все новости
Клуб РПЛ понес «невосполнимую потерю»
09:55
Мнение Мостового о Батракове в «Галатасарае»
09:45
Слуцкому на спине нарисовали член
09:29
Батракова похвалили за прощание с фанатами «Локомотива»
09:05
2
Семин напутствовал Батракова в «Галатасарай»
08:41
2
Отец Тюкавина прокомментировал прозенитовский жест сына
08:34
4
Круговой отправил намек-недовольство тренеру ЦСКА
08:23
4
Тренер ЦСКА поделился народной мудростью после поражения от «Акрона»
08:17
2
Почти все игроки клуба РПЛ получили от Бубнова единицы
08:13
4
ФотоЭкс-зенитовец Витсель подписал контракт с новым клубом
01:39
3
Заявление Галактионова об уходе Батракова в «Галатасарай»
01:31
1
Бубнов назвал тренера РПЛ, который не имеет отношения к футболу
01:25
9
Выявлен клуб РПЛ, где «сливают» тренера
01:13
5
Галактионов прокомментировал поражение «Локо» от «Ростова»
00:56
2
Жена Батракова оценила его прощание с фанатами «Локомотива»
00:29
3
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
7
В Грозном вновь возникли проблемы со светом во время матча
Вчера, 23:59
1
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
6
Защитник ЦСКА предъявил претензии нападающим
Вчера, 23:25
3
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
11
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
12
Галактионов объяснил, почему Батраков не играет с «Ростовом»
Вчера, 22:19
Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру
Вчера, 22:13
12
Тренер ЦСКА прокомментировал домашнее поражение от «Акрона»
Вчера, 22:08
11
ВидеоБатраков попрощался с болельщиками «Локо»
Вчера, 21:57
5
«Ни стыда ни совести»: Бубнов – об игроке «Зенита»
Вчера, 21:15
22
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Мойзеса
Вчера, 20:59
3
Кубок России. «Оренбург» разгромил в Химках «Родину» (4:1), у Пуэблы дубль
Вчера, 20:40
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+