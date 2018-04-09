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    Орлов: «Шатов – фанат игры. Он показал, что для него главное не деньги, а футбольная честь»

    Комментатор Геннадий Орлов высказал мнение о поступке полузащитника «Краснодара» Олега Шатова, заплатившего из собственного кармана 10 миллионов рублей, чтобы сыграть против «Зенита» в матче 25 тура РФПЛ. «Быки» в итоге одержали победу со счетом 2:1, а хавбек отметился голом в ворота петербуржцев, которым принадлежат права на футболиста.

    – Я тоже в прошлом спортсмен. И поступил бы точно так же. Уже после игры Олег сказал главное: «Я многое доказал сам себе». Были слова и о том, что тренер убил в нем веру.

    Футбол – дело творческое. Когда в театр приходит новый режиссер и говорит актеру: ты, мол, не тянешь, не соответствуешь, тот сникает. А если поддерживает – у человека вырастают крылья. В футболе все примерно так же. Шатов его очень любит, он фанат игры. Но давайте вернемся немного назад. Олег – футболист сборной, игрок основного состава «Зенита». И вдруг у него возникают какие-то недопонимания с Луческу, потом преследуют травмы. Тот же Луческу перестает ему доверять. А затем Шатов, как и Дзюба, начинает сомневаться, что он вообще футболист.

    В минувшую субботу Олег доказал обратное. Причем не только себе, но и всем. Поэтому он и рыдал после замены. Это эмоциональный срыв или всплеск, если хотите. Шатова ведь в свое время неслучайно выделяли Капелло в сборной и Спаллетти в «Зените». Значит, с ним необходимо найти контакт. Это важный момент. Но есть и другой парадокс. Вы видели когда-нибудь, что «Зениту» дома забивают гол, а вираж, как и практически весь стадион, стоя приветствует футболиста, который это сделал? Стало быть, люди были на стороне отданного в аренду игрока, и «Зенит» что-то потерял. Но что поделаешь – так получилось.

    – Как вы думаете, поступок Шатова с выкупом права сыграть против своего клуба может когда-нибудь повториться в будущем?

    – Это хороший прецедент. Парень продемонстрировал, что для него главное не деньги, а футбольная честь. В конце концов, футболисты сами эти деньги зарабатывают. В данном случае еще самолюбие вмешалось.

    Правда, таких голов – по красоте и техническому исполнению – за «Зенит» Олег не забивал. А тут удар с полулета в дальний угол, сильно, под самую штангу!

    Шатов забил «Зениту». Его гол стоил 10 миллионов

    Источник: «Матч ТВ»

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    09.04.2018 17:15
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +4025

      raritet 9 апреля 2018, 18:32

      Когда такое читаешь в комментариях любителей футбола то еще можно сделать скидку на то , что человек во первых не владеет полной информацией о том, как происходят такие внутренние дела клуба, контрактные обязательства сторон, отношения между тренером и игроком. Во-вторых есть моральная ответственность за то , как ты выполняешь свои обязательства перед клубом. Но когда такое пишет известный человек , то невольно думаешь : Куда вообще катиться мир? Представьте себе абсурдную ситуацию, что все обиженные на команду ( неважно какую) футболисты будут платить очень большие деньги только за то что им дадут возможность сыграть против своей родной некогда команды , в которой у него ничего не получалось, не важно по каким причинам. Тогда получиться совершенно новый бизнес. А если еще добавить к этому ставки букмекерских компаний то это вообще новое направление в футболе. И люди на мой взгляд правильно пишут о какой чести тут идет речь? Его что кто-то обидел? Ну например не идет игра. Но это маловероятно. Скорее всего , получая большие деньги и играя с такими великолепными партнерами как Халк, Гарай и Витцель ты думаешь о том как классно ты играешь. А без этих трудяг ты сам должен возить воз. Это тяжело и не хватает силенок себя перебороть и напрячься посильнее. А тренер требует. Что собственно произошло, да ничего. Если бы Паредес сыграл бы как подобает настоящему мужику и не дал бы пробить. Никакого гола не было бы. Оба гола -это не какая-то фантастическая игра Шатова, а элементарная расхлябанность игроков опорной зоны Зенита.О чем бы тогда говорили?

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 9 апреля 2018, 17:59

      Какая честь? Забить гол команде, в которой получаешь деньги! Не честь, а предательство!

      -3
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      Рейтинг: +48

      karaivanov_v 9 апреля 2018, 17:55

      ага я даже помню как урал и шатов уже договорились с ЦСКА о переходе, но тут зенит махнул кошельком...

      2
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      Рейтинг: -14

      pfc--cska > karaivanov_v 9 апреля 2018, 19:04

      анжи может, не? помнит он епт, школьник сранный

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > pfc--cska 9 апреля 2018, 19:34

      я смотрю тут сразу два агента у Шатова появились

      0
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      Рейтинг: -14

      pfc--cska > Garrincha58 9 апреля 2018, 21:32

      Да, ща твою маман распишем на двоих.

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      Рейтинг: +5873

      maygli 9 апреля 2018, 17:44

      Шатов даже плакал от счастья, что нашёл наконец свою команду.
      Столько времени зря убил на Зенит.

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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 9 апреля 2018, 17:29

      Шатов молодец,не деньги главное,главное за отношение зенита к себе повозить его мордой в говне

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > BANNIKOV1970 9 апреля 2018, 19:31

      забив гол он никого не вымазал в г-не Зенит сам уже второй год сидит в этой навоз-й яме и тонет все глубже как в трясине

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