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  • Матч «Спартака» с «Тосно» в полуфинале Кубка России начнется в 20:45

Матч «Спартака» с «Тосно» в полуфинале Кубка России начнется в 20:45

9 апреля 2018, 15:32
7

Руководитель департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов сообщил время начала поединка 1/2 финала Кубка России «Спартак»«Тосно».

«Матч «Спартак» – «Тосно» состоится 18 апреля в 20:45 по московскому времени», – сказал Куликов.

Матч между красно-белыми и командой из Ленинградской области пройдет в среду, 18 апреля, на стадионе «Открытие Арена».

Напомним, в этот же день в Москве состоятся две перенесенные встречи 23 тура РФПЛ: ЦСКА«Амкар» и «Локомотив»«Ахмат».

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Кубок Спартак Тосно
Комментарии (7)
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subbotaspartak
1523277724
По нашему - это в час ночи, Интересно очень.
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спартак спартаков 1
1523277733
почему не 23.совсем сдурели
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сапёр75
1523278267
Ого,а почему так поздно
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zigbert
1523280382
Понятно что пропущенные матчи 23 тура покажут раньше. Спартаку все равно в какое время играть - но для болельщиков это не удобно. Хотя пропущенные матчи можно было поставить на более раннее время и всем было бы хорошо.
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Artemka69
1523280479
Боятся беспорядков по Москве!!!А не надо было три матча московских команд в один день проводить!!!
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Полная Канистра
1523283411
РФС ПРАВИТ БАЛОМ как всегда против народа идут
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Maksim Lagerev
1523286276
А как же интересно последний тур будите в один день проводить
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