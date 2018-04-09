Матч «Спартака» с «Тосно» в полуфинале Кубка России начнется в 20:45

Руководитель департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов сообщил время начала поединка 1/2 финала Кубка России «Спартак» – «Тосно».

«Матч «Спартак» – «Тосно» состоится 18 апреля в 20:45 по московскому времени», – сказал Куликов.

Матч между красно-белыми и командой из Ленинградской области пройдет в среду, 18 апреля, на стадионе «Открытие Арена».

Напомним, в этот же день в Москве состоятся две перенесенные встречи 23 тура РФПЛ: ЦСКА – «Амкар» и «Локомотив» – «Ахмат».