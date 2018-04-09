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    Матч «Спартака» с «Тосно» в полуфинале Кубка России начнется в 20:45

    Руководитель департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов сообщил время начала поединка 1/2 финала Кубка России «Спартак»«Тосно».

    «Матч «Спартак» – «Тосно» состоится 18 апреля в 20:45 по московскому времени», – сказал Куликов.

    Матч между красно-белыми и командой из Ленинградской области пройдет в среду, 18 апреля, на стадионе «Открытие Арена».

    Напомним, в этот же день в Москве состоятся две перенесенные встречи 23 тура РФПЛ: ЦСКА«Амкар» и «Локомотив»«Ахмат».

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.04.2018 15:32
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +148

      Maksim Lagerev 9 апреля 2018, 18:04

      А как же интересно последний тур будите в один день проводить

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 9 апреля 2018, 17:16

      РФС ПРАВИТ БАЛОМ как всегда против народа идут

      2
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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 9 апреля 2018, 16:27

      Боятся беспорядков по Москве!!!А не надо было три матча московских команд в один день проводить!!!

      2
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      Рейтинг: +100700

      zigbert 9 апреля 2018, 16:26

      Понятно что пропущенные матчи 23 тура покажут раньше. Спартаку все равно в какое время играть - но для болельщиков это не удобно. Хотя пропущенные матчи можно было поставить на более раннее время и всем было бы хорошо.

      4
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 9 апреля 2018, 15:51

      Ого,а почему так поздно

      0
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      Рейтинг: +145

      спартак спартаков 1 9 апреля 2018, 15:42

      почему не 23.совсем сдурели

      2
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      Рейтинг: +6096

      subbotaspartak 9 апреля 2018, 15:42

      По нашему - это в час ночи,
      Интересно очень.

      3
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