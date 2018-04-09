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    Рейнгольд: «Спартак» провел очень хорошую тренировку против «Анжи»

    Мастер спорта СССР и бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд назвал тренировочным матч для красно-белых на выезде против «Анжи».

    «Малой кровью «Спартак» выиграл, на классе, как говорится. Я не ожидал такой легкой победы с крупным счетом. «Анжи» смотрелся очень слабо, но это их проблемы. Красно-белые выиграли по делу, отметить можно Квинси Промеса, оформившего хет-трик.

    «Спартак» провел очень хорошую тренировку, избежал травм и с хорошим настроением будет готовиться к предстоящим встречам. Махачкалинцы же произвели на меня очень слабое впечатление. В принципе, так играть нельзя.

    Гол Ильи Кутепова? Он пойдет ему в копилку. Любому футболисту, особенно защитнику, забитый мяч поднимает настроение и уверенность. Я рад за Илью, молодец! Поборолся без нарушений правил. Возможно, вратарь сыграл не лучшим образом, но это его проблема, куда ж ты бежишь?! А Кутепову это пойдет в зачет. Может, почувствует в себе уверенность и будет подключаться, как в прежние годы Березуцкие и Игнашевич, и забивать победный мячи», – сказал Рейнгольд.

    Матч 25-го тура российской Премьер-лиги «Анжи» – «Спартак» завершился со счетом 1:4.

    Источник: Rusfootball.info

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    09.04.2018 09:31
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100700

      zigbert 9 апреля 2018, 12:11

      Слабость Кутепова по выбору позиции при навесных передачах,над этим ему надо поработать.А то что забил гол - молодец и с почином.

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 апреля 2018, 11:59

      классно что достаточно легко обыграли Анжи, но расслабляться сейчас нельзя, на финишной прямой тот будет успешен кто допустит минимум ошибок.

      3
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 9 апреля 2018, 11:54

      Мощный «Спартак», у которого не осталось соизмеримых по силе соперников, обязан найти кому просрать.
      Традиция.

      1
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      Рейтинг: +662

      pato08 9 апреля 2018, 11:08

      Понятно, что 1-4 выиграли,но нельзя обольщаться!!! Тем более расслабляться!!! Впереди 6-7 матчей!!! Надо все выигрывать!!! Впереееед, Спартак!

      5
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      Рейтинг: -680

      Spartak Piter 9 апреля 2018, 10:45

      Только вперед. Нельзя оступаться и надеемся на ошибки Локо

      5
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 9 апреля 2018, 10:08

      деда я тебе + ставлю . Заходи к нам сделай ник //ДЕД - КБ//

      4
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