Рейнгольд: «Спартак» провел очень хорошую тренировку против «Анжи»

Мастер спорта СССР и бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд назвал тренировочным матч для красно-белых на выезде против «Анжи».

«Малой кровью «Спартак» выиграл, на классе, как говорится. Я не ожидал такой легкой победы с крупным счетом. «Анжи» смотрелся очень слабо, но это их проблемы. Красно-белые выиграли по делу, отметить можно Квинси Промеса, оформившего хет-трик.

«Спартак» провел очень хорошую тренировку, избежал травм и с хорошим настроением будет готовиться к предстоящим встречам. Махачкалинцы же произвели на меня очень слабое впечатление. В принципе, так играть нельзя.

Гол Ильи Кутепова? Он пойдет ему в копилку. Любому футболисту, особенно защитнику, забитый мяч поднимает настроение и уверенность. Я рад за Илью, молодец! Поборолся без нарушений правил. Возможно, вратарь сыграл не лучшим образом, но это его проблема, куда ж ты бежишь?! А Кутепову это пойдет в зачет. Может, почувствует в себе уверенность и будет подключаться, как в прежние годы Березуцкие и Игнашевич, и забивать победный мячи», – сказал Рейнгольд.

Матч 25-го тура российской Премьер-лиги «Анжи» – «Спартак» завершился со счетом 1:4.