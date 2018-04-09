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  • Рейнгольд: «Спартак» провел очень хорошую тренировку против «Анжи»

Рейнгольд: «Спартак» провел очень хорошую тренировку против «Анжи»

9 апреля 2018, 09:31
6

Мастер спорта СССР и бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд назвал тренировочным матч для красно-белых на выезде против «Анжи».

«Малой кровью «Спартак» выиграл, на классе, как говорится. Я не ожидал такой легкой победы с крупным счетом. «Анжи» смотрелся очень слабо, но это их проблемы. Красно-белые выиграли по делу, отметить можно Квинси Промеса, оформившего хет-трик.

«Спартак» провел очень хорошую тренировку, избежал травм и с хорошим настроением будет готовиться к предстоящим встречам. Махачкалинцы же произвели на меня очень слабое впечатление. В принципе, так играть нельзя.

Гол Ильи Кутепова? Он пойдет ему в копилку. Любому футболисту, особенно защитнику, забитый мяч поднимает настроение и уверенность. Я рад за Илью, молодец! Поборолся без нарушений правил. Возможно, вратарь сыграл не лучшим образом, но это его проблема, куда ж ты бежишь?! А Кутепову это пойдет в зачет. Может, почувствует в себе уверенность и будет подключаться, как в прежние годы Березуцкие и Игнашевич, и забивать победный мячи», – сказал Рейнгольд.

Матч 25-го тура российской Премьер-лиги «Анжи» – «Спартак» завершился со счетом 1:4.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Спартак Анжи Кутепов Илья Промес Квинси Рейнгольд Валерий
Комментарии (6)
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1523257710
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Spartak Piter
1523259938
Только вперед. Нельзя оступаться и надеемся на ошибки Локо
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pato08
1523261288
Понятно, что 1-4 выиграли,но нельзя обольщаться!!! Тем более расслабляться!!! Впереди 6-7 матчей!!! Надо все выигрывать!!! Впереееед, Спартак!
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vitvik
1523264076
Мощный «Спартак», у которого не осталось соизмеримых по силе соперников, обязан найти кому просрать. Традиция.
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OfaZavr
1523264353
классно что достаточно легко обыграли Анжи, но расслабляться сейчас нельзя, на финишной прямой тот будет успешен кто допустит минимум ошибок.
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zigbert
1523265099
Слабость Кутепова по выбору позиции при навесных передачах,над этим ему надо поработать.А то что забил гол - молодец и с почином.
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