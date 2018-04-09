Панченко: «Никто от травмы «крестов» не застрахован»

Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко​ рассказал о том, на сколько ему было тяжело восстанавливаться от повреждения крестообразных связок. Он также рассказал об основных причинах возросшего риска получения подобной травмы в РФПЛ.

Матч 25-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Динамо» состоится в понедельник, 9 апреля, в 19:30 по московскому времени.

– Не могу сказать, что в какой-то момент было прямо-таки невыносимо. Пожалуй, в психологическом плане тяжелее всего пришлось на экваторе восстановления – после трех месяцев лечения.

– Почему так много игроков в РФПЛ в этом сезоне порвали «кресты»? Есть какая-то закономерность – качество полей, возросшие нагрузки, что-то еще?

– Все в совокупности. Думаю, сказывается и экология, и климат, и качество продуктов. Все это не может не пройти бесследно. Нагрузки, поля, постоянная смена покрытий… Помню, перед тем, как получил травму «крестов», у меня было ощущение, что я не полностью готов. Не ощущал свежести в мышцах… А по большому счету, никто от травмы «крестов» не застрахован.