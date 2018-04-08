Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Промес: «Я возглавил бомбардирскую гонку? Это не конец»

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес после матча 25-го тура РФПЛ против «Анжи» (4:1) поделился мнением о своей игре.

    В данной встрече голландец сделал хет-трик. Три гола позволили ему выйти в лидеры гонки бомбардиров чемпионата России.

    Промес стал автором самого быстрого хет-трика в истории РФПЛ.

    «Хорошо, что мне удалось возглавить бомбардирскую гонку, но это ещe не конец. Кризис закончился. Люди говорили, что я в кризисе, так как я не забивал. Мне было сложно начать забивать. Долгое время не получалось, я даже промахнулся с пенальти.

    Но психологически я силeн и знаю, что могу. Каждый день я усердно работаю на тренировках. Это приносит результат. Продолжу трудиться и, надеюсь, что люди меня поддержат. Вместе мы сможем делать крути штуки», – сказал Промес.

    Промес бьет рекорды РФПЛ! Он снова хорош

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.04.2018 22:28
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 апреля 2018, 11:01

      Главное помни Квинси поменьше трепа побольше дела! усерднее тренируйся, никогда не ленись и продолжай радовать нас своей игрой и голами!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100700

      zigbert 9 апреля 2018, 10:02

      Главное самокритично относиться к себе,улучшать свое мастерство на тренировках ,а голы придут.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      MGG 9 апреля 2018, 08:28

      Да К.Промес Л.Адриано и М.Фернандеш лучшие игроки РФПЛ

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 9 апреля 2018, 06:39

      Посмотрим

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 9 апреля 2018, 04:56

      Давай Антошка , не понижай планку )))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER 9 апреля 2018, 00:00

      " Крути штуки " , наверное это много !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 8 апреля 2018, 23:04

      В случае чего - бей в свои ворота, не прогадаешь, точно станешь лучшим!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +452

      denzillo 8 апреля 2018, 22:37

      Так держать!Ты лидер, не забывай, все спады свои-на лавочке запасных надо решать! =)

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11