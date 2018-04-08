Промес: «Я возглавил бомбардирскую гонку? Это не конец»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес после матча 25-го тура РФПЛ против «Анжи» (4:1) поделился мнением о своей игре.

В данной встрече голландец сделал хет-трик. Три гола позволили ему выйти в лидеры гонки бомбардиров чемпионата России.

Промес стал автором самого быстрого хет-трика в истории РФПЛ.

«Хорошо, что мне удалось возглавить бомбардирскую гонку, но это ещe не конец. Кризис закончился. Люди говорили, что я в кризисе, так как я не забивал. Мне было сложно начать забивать. Долгое время не получалось, я даже промахнулся с пенальти.

Но психологически я силeн и знаю, что могу. Каждый день я усердно работаю на тренировках. Это приносит результат. Продолжу трудиться и, надеюсь, что люди меня поддержат. Вместе мы сможем делать крути штуки», – сказал Промес.

Промес бьет рекорды РФПЛ! Он снова хорош