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Промес: «Я возглавил бомбардирскую гонку? Это не конец»

8 апреля 2018, 22:28
9

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес после матча 25-го тура РФПЛ против «Анжи» (4:1) поделился мнением о своей игре.

В данной встрече голландец сделал хет-трик. Три гола позволили ему выйти в лидеры гонки бомбардиров чемпионата России.

Промес стал автором самого быстрого хет-трика в истории РФПЛ.

«Хорошо, что мне удалось возглавить бомбардирскую гонку, но это ещe не конец. Кризис закончился. Люди говорили, что я в кризисе, так как я не забивал. Мне было сложно начать забивать. Долгое время не получалось, я даже промахнулся с пенальти.

Но психологически я силeн и знаю, что могу. Каждый день я усердно работаю на тренировках. Это приносит результат. Продолжу трудиться и, надеюсь, что люди меня поддержат. Вместе мы сможем делать крути штуки», – сказал Промес.

Промес бьет рекорды РФПЛ! Он снова хорош

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси
Комментарии (9)
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denzillo
1523216233
Так держать!Ты лидер, не забывай, все спады свои-на лавочке запасных надо решать! =)
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VVM1964
1523216329
«Я возглавил бомбардирскую гонку? Это не конец» - " а ты азартен , Антоша " . ))) Мы только ЗА - обеими руками и ногами - давай , дави и порви их всех !!!
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Par Mezan
1523217870
В случае чего - бей в свои ворота, не прогадаешь, точно станешь лучшим!
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ROSTOV SUPER
1523221227
" Крути штуки " , наверное это много !
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Spartak 777
1523239011
Давай Антошка , не понижай планку )))
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Ще Гевара
1523245145
Посмотрим
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MGG
1523251699
Да К.Промес Л.Адриано и М.Фернандеш лучшие игроки РФПЛ
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zigbert
1523257348
Главное самокритично относиться к себе,улучшать свое мастерство на тренировках ,а голы придут.
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OfaZavr
1523260904
Главное помни Квинси поменьше трепа побольше дела! усерднее тренируйся, никогда не ленись и продолжай радовать нас своей игрой и голами!
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