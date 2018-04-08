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  • Каррера: «Спартак» выиграл важный матч. Это сигнал для наших соперников»

Каррера: «Спартак» выиграл важный матч. Это сигнал для наших соперников»

8 апреля 2018, 21:14
9

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился впечатлениями от победы над «Анжи» (4:1) в матче 25-го тура РФПЛ.

Московский клуб занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Локомотива» на два очка.

«Мы играли в футбол, «Спартак» выиграл важный матч. Это сигнал для наших соперников по турнирной таблице. Мы продолжаем идти вперед.

Разница в классе между «Спартаком» и «Анжи» была слишком большой? Немного разницы в классе есть, но если не выходишь на поле со злостью и не выполняешь определенную работу, это может не понадобиться. Мне не понравился момент c пропущенным голом, это показатель расслабленности», – сказал Каррера.

Промес бьет рекорды РФПЛ! Он снова хорош

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Анжи Спартак Каррера Массимо
Комментарии (9)
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Диктор
1523211377
С победой красно-белые.
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mialkov
1523211381
Массимо, с победой!
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Старикан
1523211774
Не поздновато ли спохватились? К сожалению теперь не всё от игры Спартака зависит... Будет очень обидно, если ему не хватит для чемпионства одного очка...
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Полная Канистра
1523213313
да уж в начале сезона ненужные нам ничьи попортили положение в турнирной таблице Ещё ни чего не потеряно Масссимо играть только на победу другого не дано может быть и замахнёмся на вершину
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Федя Кабак
1523215165
Очень много болтают сектанты. лучше бы тихонько играли
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zigbert
1523216845
И эта расслабленность бывает частенько.Хотя сегодня победа была уверенной.
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Yarrom89
1523255952
Я не фанат и не болельщик Спартака, но Каррера реально лучший тренер красно-белых за последние годы. Звезд с неба не хватает, в случае поражения ответственность сразу берет на себя, а не ищет оправданий "судьи виноваты", "футболистов забивных нет". Тренер который доказывает делом, а не словом. Даже если чемпионство спартачи не возьмут, с Массимо контракт продлевать нужно без обсуждений.
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OfaZavr
1523259894
куда уж Спартак без пропущенного гола)нам так же не нравиться что редкая игра обойдется без гола в наши ворота, оборона никак не станет стабильной.
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