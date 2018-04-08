Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Каррера: «Спартак» выиграл важный матч. Это сигнал для наших соперников»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился впечатлениями от победы над «Анжи» (4:1) в матче 25-го тура РФПЛ.

    Московский клуб занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Локомотива» на два очка.

    «Мы играли в футбол, «Спартак» выиграл важный матч. Это сигнал для наших соперников по турнирной таблице. Мы продолжаем идти вперед.

    Разница в классе между «Спартаком» и «Анжи» была слишком большой? Немного разницы в классе есть, но если не выходишь на поле со злостью и не выполняешь определенную работу, это может не понадобиться. Мне не понравился момент c пропущенным голом, это показатель расслабленности», – сказал Каррера.

    Промес бьет рекорды РФПЛ! Он снова хорош

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.04.2018 21:14
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 апреля 2018, 10:44

      куда уж Спартак без пропущенного гола)нам так же не нравиться что редкая игра обойдется без гола в наши ворота, оборона никак не станет стабильной.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +440

      Yarrom89 9 апреля 2018, 09:39

      Я не фанат и не болельщик Спартака, но Каррера реально лучший тренер красно-белых за последние годы. Звезд с неба не хватает, в случае поражения ответственность сразу берет на себя, а не ищет оправданий "судьи виноваты", "футболистов забивных нет". Тренер который доказывает делом, а не словом. Даже если чемпионство спартачи не возьмут, с Массимо контракт продлевать нужно без обсуждений.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100700

      zigbert 8 апреля 2018, 22:47

      И эта расслабленность бывает частенько.Хотя сегодня победа была уверенной.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 8 апреля 2018, 22:19

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Очень много болтают сектанты. лучше бы тихонько играли

      -6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 8 апреля 2018, 21:48

      да уж в начале сезона ненужные нам ничьи попортили положение в турнирной таблице Ещё ни чего не потеряно Масссимо играть только на победу другого не дано может быть и замахнёмся на вершину

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7392

      Старикан 8 апреля 2018, 21:22

      Не поздновато ли спохватились? К сожалению теперь не всё от игры Спартака зависит... Будет очень обидно, если ему не хватит для чемпионства одного очка...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5904

      mialkov 8 апреля 2018, 21:16

      Массимо, с победой!

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 8 апреля 2018, 21:16

      С победой красно-белые.

      12
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11