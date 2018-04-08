Каррера: «Спартак» выиграл важный матч. Это сигнал для наших соперников»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился впечатлениями от победы над «Анжи» (4:1) в матче 25-го тура РФПЛ.

Московский клуб занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Локомотива» на два очка.

«Мы играли в футбол, «Спартак» выиграл важный матч. Это сигнал для наших соперников по турнирной таблице. Мы продолжаем идти вперед.

Разница в классе между «Спартаком» и «Анжи» была слишком большой? Немного разницы в классе есть, но если не выходишь на поле со злостью и не выполняешь определенную работу, это может не понадобиться. Мне не понравился момент c пропущенным голом, это показатель расслабленности», – сказал Каррера.

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