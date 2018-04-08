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    РФПЛ. «Спартак» разгромил «Анжи», Промес оформил хет-трик

    В матче 25-го тура РФПЛ «Спартак» разгромил «Анжи» со счетом 4:1. Три мяча в составе москвичей забил полузащитник Квинси Промес. Это первый хет-трик голландца в профессиональной карьере.

    «Спартак» набрал 50 очков и остался на второй строчке в турнирной таблице. У лидера турнира «Локомотива» 52 очка. «Анжи» с 24 очками идет на 14-й строчке.

    Чемпионат России. РФПЛ. 25-й тур

    Анжи (Махачкала) – Спартак (Москва)– 1:4 (1:3) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Промес, 10; 0:2 – Промес, 14; 0:3 – Промес (с пенальти), 27; 1:3 – Лескано, 36; 1:4 – Кутепов, 56.

    «Анжи»: Будаков, Тетрашвили, Чансельор, Брызгалов (Калмыков, 85), Данченко, Антон, Хамдамов (Мусалов, 46), Маркелов (Хубулов, 46), Яковлев, Лескано, Будковский.

    «Спартак»: Селихов, Комбаров, Кутепов, Максимович, Петкович, Пашалич, Самедов, Зобнин, Промес, Ханни (Мельгарехо, 84), Луис Адриано (Зе Луиш, 77).

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.04.2018 20:49
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    Комментарии48
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      Рейтинг: +5873

      maygli 9 апреля 2018, 17:18

      Молодцы.
      Вот всегда бы так!
      :-)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 апреля 2018, 10:38

      Отличная получилась игра! наконец-то уверенная победа без валидола! Всех КБ с победой! Вперед Спартак!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100700

      zigbert 8 апреля 2018, 22:36

      Наконец то крупная победа.Молодцы!!!.

      5
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 8 апреля 2018, 22:24

      Примите поздравления с победой от болельщика Зенита !!!

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100700

      zigbert > acer2003 8 апреля 2018, 22:31

      Спасибо адекватному болельщику.

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 > zigbert 8 апреля 2018, 22:33

      думаю,таких много,заходи в чат Конкурса Прогнозов.... )

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100700

      zigbert > acer2003 8 апреля 2018, 22:40

      Извини но что то туда не тянет.

      1
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 > zigbert 8 апреля 2018, 22:42

      попробуй,может найдёшь что то полезное...
      Ну ты,заходи,если что .... ))))

      0
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      ...
      Рейтинг: +103

      zenitovec2007 > zigbert 8 апреля 2018, 23:27

      Поздравляю с победой тоже!

      2
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      Рейтинг: +732

      rammax fcsm 8 апреля 2018, 22:11

      маленькая вонючка-крысёныш shahor... у меня много постов, на которые ты ещё не поставил "минус".... у тебя непочатое поле деятельности...

      4
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus > rammax fcsm 8 апреля 2018, 23:15

      у него одна извилина, в форме минуса,,,

      1
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 8 апреля 2018, 21:52

      Чёй-т попёр народный клуб...ой попёр!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 8 апреля 2018, 21:43

      А чё так мало минусов?

      0
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      ...
      Рейтинг: +6913

      батог > yarik1_78 8 апреля 2018, 21:55

      Мужик, ты че такой серьезный? Расслабься, не кони ж проиграли Спартаку.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7392

      Старикан > yarik1_78 8 апреля 2018, 21:55

      Минусы завтра будут - после игры ЦСКА с Динамо!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +452

      denzillo > Старикан 8 апреля 2018, 22:09

      За мусорков завтра!))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2726

      a_who 8 апреля 2018, 21:42

      С победой друзья !!!

      7
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    • ...
      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 8 апреля 2018, 21:36

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      КЛУБ РАБА И ПИ....СА!!!Свиньи,дружно ставим минусы!Ну а не свиньи и не сектанты соответственно не ставим.

      -5
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      Рейтинг: +732

      rammax fcsm > yarik1_78 8 апреля 2018, 21:34

      тявкнул фанчик клуба жидья и навоза... и никого не зацепило...

      8
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      ...
      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 > rammax fcsm 8 апреля 2018, 21:37

      Свинья и пи....с твоё погоняло!

      -3
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      Рейтинг: +732

      rammax fcsm > yarik1_78 8 апреля 2018, 21:43

      Малоуважаемый ярослав, я понимаю, что ты плохо учишься в школе... Но, писать своё собственное имя и название нашей столицы с маленькой буквы в своей анкете, это перебор.... деревяшка безмозглая...

      7
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      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 > rammax fcsm 8 апреля 2018, 21:45

      Молодец,мощно задвинул,подрочи и спать ложись!Завтра новый день.

      0
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      Рейтинг: +732

      rammax fcsm > yarik1_78 8 апреля 2018, 21:49

      У тебя на такой задвиг ума точно никогда не хватит при всём старании, это понятно..

      3
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      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 > rammax fcsm 8 апреля 2018, 21:53

      Я же сказал что ты молодец,подрочить только не забудь!Можно прямо на ромбик.

      0
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      Рейтинг: +732

      rammax fcsm > yarik1_78 8 апреля 2018, 22:04

      Я понял, понял... не надо так банально повторяться.. Это признак эпической тупости.. Надеюсь, тебя не напрягли слова "банально" и "эпический"... И тебе хоть отдалённо понятен их смысл?

      7
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      Рейтинг: +452

      denzillo > yarik1_78 8 апреля 2018, 22:13

      Гори в аду коняра, следи за своими и раны зализывай по углам. А чтобы ты смел разговаривать с нашим братом, для начала штук 20 чемпионств оформите, а пока мальчики -злобно от зависти курите по углам!=)))

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      Рейтинг: +1691

      Соа́рес де Мора́ис 8 апреля 2018, 21:20

      Независимо, от того что произойдет, Спартак Чемпион! Лохо, это просто дичь! Отстой!

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