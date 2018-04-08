РФПЛ. «Спартак» разгромил «Анжи», Промес оформил хет-трик

В матче 25-го тура РФПЛ «Спартак» разгромил «Анжи» со счетом 4:1. Три мяча в составе москвичей забил полузащитник Квинси Промес. Это первый хет-трик голландца в профессиональной карьере.

«Спартак» набрал 50 очков и остался на второй строчке в турнирной таблице. У лидера турнира «Локомотива» 52 очка. «Анжи» с 24 очками идет на 14-й строчке.

Чемпионат России. РФПЛ. 25-й тур

Анжи (Махачкала) – Спартак (Москва)– 1:4 (1:3) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Промес, 10; 0:2 – Промес, 14; 0:3 – Промес (с пенальти), 27; 1:3 – Лескано, 36; 1:4 – Кутепов, 56.

«Анжи»: Будаков, Тетрашвили, Чансельор, Брызгалов (Калмыков, 85), Данченко, Антон, Хамдамов (Мусалов, 46), Маркелов (Хубулов, 46), Яковлев, Лескано, Будковский.

«Спартак»: Селихов, Комбаров, Кутепов, Максимович, Петкович, Пашалич, Самедов, Зобнин, Промес, Ханни (Мельгарехо, 84), Луис Адриано (Зе Луиш, 77).

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