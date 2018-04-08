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РФПЛ. «Спартак» разгромил «Анжи», Промес оформил хет-трик

8 апреля 2018, 20:49
49

В матче 25-го тура РФПЛ «Спартак» разгромил «Анжи» со счетом 4:1. Три мяча в составе москвичей забил полузащитник Квинси Промес. Это первый хет-трик голландца в профессиональной карьере.

«Спартак» набрал 50 очков и остался на второй строчке в турнирной таблице. У лидера турнира «Локомотива» 52 очка. «Анжи» с 24 очками идет на 14-й строчке.

Чемпионат России. РФПЛ. 25-й тур

Анжи (Махачкала) – Спартак (Москва)– 1:4 (1:3) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Промес, 10; 0:2 – Промес, 14; 0:3 – Промес (с пенальти), 27; 1:3 – Лескано, 36; 1:4 – Кутепов, 56.

«Анжи»: Будаков, Тетрашвили, Чансельор, Брызгалов (Калмыков, 85), Данченко, Антон, Хамдамов (Мусалов, 46), Маркелов (Хубулов, 46), Яковлев, Лескано, Будковский.

«Спартак»: Селихов, Комбаров, Кутепов, Максимович, Петкович, Пашалич, Самедов, Зобнин, Промес, Ханни (Мельгарехо, 84), Луис Адриано (Зе Луиш, 77).

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Анжи
Комментарии (49)
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Fancyfall
1523209934
всех КБ с победой! антоха молодец!
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Krossmen73
1523209944
Аккуратно,красиво и почти надёжно!Отличная игра - отличный результат!Квинси просто красавец!Да и остальные не подвели.С победой красно-белые!!!
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Старикан
1523210124
Ну теперь видно, что Квинси вернулся...
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Полная Канистра
1523210519
какая тихая спокойная игра без жел. и крас. карточек и без травм и счёт приятный для нас Даже сам Кутепов забил ну надо же одним словом все МОЛОДЦЫ ЕЩЕ ШАГ СДЕЛАН
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батог
1523210565
Спасибо Спартак! Спасибо Антоха! Настроение на неделю есть! Не без шероховатостей, но все на классе! Приятно смотреть!
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DZHEK_VOROBEY1987
1523210693
Отлично,очередная победа на классе,всех красно-белых с победой,продолжаем погоню за Локомотивом.
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anatolich72
1523210811
КРАСАВЦЫ!
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3a zenit
1523211075
за сколько матч купили?
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4agaaa
1523211361
Наконец то Антоха забил! Красно белые с победой!!! Спартак чемпион!
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Сармат Ростов
1523211600
Всех Красно-Белых- с ОЧЕРЕДНОЙ ПОБЕДОЙ!!! Антоха - просто красава!!!
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