Виллаш-Боаш заявил, что всегда будет фанатом «Зенита»

Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш заявил, что пока не может говорить о своем возвращении в петербургский клуб. При этом португалец подчеркнул, что всегда будет фанатом сине-бело-голубых.

– Может, вернетесь в «Зенит»? Поговаривают, что уже летом Роберто Манчини может покинуть клуб.

– Не могу сказать. Да, позиции «Зенита» в чемпионате России сейчас не очень радуют. Когда вы приглашаете таких опытных тренеров как Луческу и Манчини, вы ждете, что будете бороться за золото. Вообще для «Зенита» очень важно быть в Лиге чемпионов. Как фанат питерского клуба, могу только надеяться, что команда сыграет в этом турнире в следующем сезоне.

– А вы фанат всех клубов, в которых работали?

– Только тех, с кем мы хорошо расстались. Как вы помните, у меня были определенные сложности в той же Англии. Но что касается «Зенита», то да – я всегда буду фанатом этого клуба. То же самое могу сказать о «Порту».

Напомним, Виллаш-Боаш возглавлял «Зенит» с 2014 по 2016 год, выиграв с командой РФПЛ, Кубок и Суперкубок России.