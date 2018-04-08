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Виллаш-Боаш заявил, что всегда будет фанатом «Зенита»

8 апреля 2018, 17:12
4

Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш заявил, что пока не может говорить о своем возвращении в петербургский клуб. При этом португалец подчеркнул, что всегда будет фанатом сине-бело-голубых.

– Может, вернетесь в «Зенит»? Поговаривают, что уже летом Роберто Манчини может покинуть клуб.

– Не могу сказать. Да, позиции «Зенита» в чемпионате России сейчас не очень радуют. Когда вы приглашаете таких опытных тренеров как Луческу и Манчини, вы ждете, что будете бороться за золото. Вообще для «Зенита» очень важно быть в Лиге чемпионов. Как фанат питерского клуба, могу только надеяться, что команда сыграет в этом турнире в следующем сезоне.

– А вы фанат всех клубов, в которых работали?

– Только тех, с кем мы хорошо расстались. Как вы помните, у меня были определенные сложности в той же Англии. Но что касается «Зенита», то да – я всегда буду фанатом этого клуба. То же самое могу сказать о «Порту».

Напомним, Виллаш-Боаш возглавлял «Зенит» с 2014 по 2016 год, выиграв с командой РФПЛ, Кубок и Суперкубок России.

Источник: «Российская газета»
Россия. Премьер-лига Зенит Виллаш-Боаш Андре
Комментарии (4)
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shinnik
1523201435
Тёплое место? В Питере ждут отпечатков Ваших жоп? Звездная пыль - на сапогах. Мягкое кресло, клетчатый плед, не продатый вовремя игрок. Солнечный день - в ослепительных снах.?
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koli4ka
1523209154
фанат -это не профессия-это шарм по жизни...я так думаю!!!
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R-W_warrior
1523209719
СВОЮ работу делай,фанат,мля...
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raritet
1523216883
А что, он был хорошим менеджером. И в то время Зениту тренер и не нужен был. Он нужен сейчас.
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