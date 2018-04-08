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    Виллаш-Боаш заявил, что всегда будет фанатом «Зенита»

    Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш заявил, что пока не может говорить о своем возвращении в петербургский клуб. При этом португалец подчеркнул, что всегда будет фанатом сине-бело-голубых.

    – Может, вернетесь в «Зенит»? Поговаривают, что уже летом Роберто Манчини может покинуть клуб.

    – Не могу сказать. Да, позиции «Зенита» в чемпионате России сейчас не очень радуют. Когда вы приглашаете таких опытных тренеров как Луческу и Манчини, вы ждете, что будете бороться за золото. Вообще для «Зенита» очень важно быть в Лиге чемпионов. Как фанат питерского клуба, могу только надеяться, что команда сыграет в этом турнире в следующем сезоне.

    – А вы фанат всех клубов, в которых работали?

    – Только тех, с кем мы хорошо расстались. Как вы помните, у меня были определенные сложности в той же Англии. Но что касается «Зенита», то да – я всегда буду фанатом этого клуба. То же самое могу сказать о «Порту».

    Напомним, Виллаш-Боаш возглавлял «Зенит» с 2014 по 2016 год, выиграв с командой РФПЛ, Кубок и Суперкубок России.

    Источник: «Российская газета»

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    08.04.2018 17:12
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4025

      raritet 8 апреля 2018, 22:48

      А что, он был хорошим менеджером. И в то время Зениту тренер и не нужен был. Он нужен сейчас.

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      Рейтинг: +478

      R-W_warrior 8 апреля 2018, 20:48

      СВОЮ работу делай,фанат,мля...

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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 8 апреля 2018, 20:39

      фанат -это не профессия-это шарм по жизни...я так думаю!!!

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 8 апреля 2018, 18:30

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