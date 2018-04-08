Тарханов: «Арбитру матча «Тосно» – «Урал» нужно поставить «кол»

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов выразил недовольство уровнем судейства в матче 25 тура РФПЛ с «Тосно» (2:2). По словам специалиста, главный арбитр Артем Чистяков не должен был наказывать екатеринбургскую команду пенальти на 59-й минуте встречи.

– В игре было четыре гола, хотя моментов мало. Много борьбы, интересная игра. Судейство огорчает, пенальти не было. Почему такое решение, непонятно. Нужно судье «кол» поставить за работу.

– В случае победы «Спартака» в Кубке России, шестое место даст право сыграть в Лиге Европы. Перед командой стоит задача бороться за шестерку?

– Задачи такой нет. Играем от матча к матчу, а там, как получится.

«Урал» после 25 туров располагается на девятой строчке в турнирной таблице, набрав 30 очков. От шестого места «шмелей» отделяют пять баллов.