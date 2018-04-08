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  • Тарханов: «Арбитру матча «Тосно» – «Урал» нужно поставить «кол»

Тарханов: «Арбитру матча «Тосно» – «Урал» нужно поставить «кол»

8 апреля 2018, 16:23
7

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов выразил недовольство уровнем судейства в матче 25 тура РФПЛ с «Тосно» (2:2). По словам специалиста, главный арбитр Артем Чистяков не должен был наказывать екатеринбургскую команду пенальти на 59-й минуте встречи.

– В игре было четыре гола, хотя моментов мало. Много борьбы, интересная игра. Судейство огорчает, пенальти не было. Почему такое решение, непонятно. Нужно судье «кол» поставить за работу.

– В случае победы «Спартака» в Кубке России, шестое место даст право сыграть в Лиге Европы. Перед командой стоит задача бороться за шестерку?

– Задачи такой нет. Играем от матча к матчу, а там, как получится.

«Урал» после 25 туров располагается на девятой строчке в турнирной таблице, набрав 30 очков. От шестого места «шмелей» отделяют пять баллов.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Тосно Урал Тарханов Александр
Комментарии (7)
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shinnik
1523194242
сцыт мастер-фломастер..
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порт
1523194269
Лучше наверное кол, чем на кол.
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серега кашин
1523194539
у нас после каждого матча тренеры недовольны судьями
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афоня72
1523195655
Был пендаль!
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ROSTOV SUPER
1523201735
Хорош ныть , урал - команда темная и непредсказуемая , зачастую продажная !
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acer2003
1523202902
Как Вы достали своим нытьём (( К Будогосскому вопросы, тот поёт,что всё отлично
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mihail200606
1523205935
осиновый...
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