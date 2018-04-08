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    Тарханов: «Арбитру матча «Тосно» – «Урал» нужно поставить «кол»

    Главный тренер «Урала» Александр Тарханов выразил недовольство уровнем судейства в матче 25 тура РФПЛ с «Тосно» (2:2). По словам специалиста, главный арбитр Артем Чистяков не должен был наказывать екатеринбургскую команду пенальти на 59-й минуте встречи.

    – В игре было четыре гола, хотя моментов мало. Много борьбы, интересная игра. Судейство огорчает, пенальти не было. Почему такое решение, непонятно. Нужно судье «кол» поставить за работу.

    – В случае победы «Спартака» в Кубке России, шестое место даст право сыграть в Лиге Европы. Перед командой стоит задача бороться за шестерку?

    – Задачи такой нет. Играем от матча к матчу, а там, как получится.

    «Урал» после 25 туров располагается на девятой строчке в турнирной таблице, набрав 30 очков. От шестого места «шмелей» отделяют пять баллов.

    Источник: «Советский спорт»

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    08.04.2018 16:23
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +7713

      mihail200606 8 апреля 2018, 19:45

      осиновый...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 8 апреля 2018, 18:55

      Как Вы достали своим нытьём ((
      К Будогосскому вопросы, тот поёт,что всё отлично

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER 8 апреля 2018, 18:35

      Хорош ныть , урал - команда темная и непредсказуемая , зачастую продажная !

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 8 апреля 2018, 16:54

      Был пендаль!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 8 апреля 2018, 16:35

      у нас после каждого матча тренеры недовольны судьями

      2
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    • ...
      Рейтинг: +6309

      порт 8 апреля 2018, 16:31

      Лучше наверное кол, чем на кол.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 8 апреля 2018, 16:30

      сцыт мастер-фломастер..

      2
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