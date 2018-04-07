Шатов: «Мне важно было доказать, что со мной обошлись несправедливо. А расплакался от всего, что навалилось»

Полузащитник «Краснодара» Олег Шатов рассказал, почему он расплакался после победы над «Зенитом» в матче 25 тура РФПЛ. Также футболист, права на которого принадлежат петербургскому клубу, заявил, что хотел доказать, что сине-бело-голубые обошлись с ним несправедливо.

«Мне важно было доказать, что со мной обошлись несправедливо. Расплакался от всего, что навалилось.

Надо доверять своим, а не брать кого-то за огромные бабки. Мечтаю о сборной России», – сказал Шатов.

Напомним, зимой 27-летний хавбек перешел в «Краснодар» из «Зенита» на правах аренды до конца сезона.

Шатов забил «Зениту». Его гол стоил 10 миллионов