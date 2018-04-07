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    Шатов: «Мне важно было доказать, что со мной обошлись несправедливо. А расплакался от всего, что навалилось»

    Полузащитник «Краснодара» Олег Шатов рассказал, почему он расплакался после победы над «Зенитом» в матче 25 тура РФПЛ. Также футболист, права на которого принадлежат петербургскому клубу, заявил, что хотел доказать, что сине-бело-голубые обошлись с ним несправедливо.

    «Мне важно было доказать, что со мной обошлись несправедливо. Расплакался от всего, что навалилось.

    Надо доверять своим, а не брать кого-то за огромные бабки. Мечтаю о сборной России», – сказал Шатов.

    Напомним, зимой 27-летний хавбек перешел в «Краснодар» из «Зенита» на правах аренды до конца сезона.

    Шатов забил «Зениту». Его гол стоил 10 миллионов

    Источник: Twitter

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    07.04.2018 19:31
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    Комментарии52
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 8 апреля 2018, 11:50

      Доказывай своей игрой и будешь играть не только в Краснодаре но и в сборной.

      2
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      Рейтинг: +5882

      Павелий 8 апреля 2018, 02:04

      "Надо доверять своим, а не брать кого-то за огромные бабки" - это должен быть девиз клуба, который считает себя базовым клубом сборной.

      1
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      Рейтинг: +196

      юрий николаевич > Павелий 8 апреля 2018, 06:46

      "считает себя базовым клубом сборной.".............самое главное "считает", почему-то все сборники это купленные российские игроки, вот Аршавин,Кержаков это были истинные представители клуба, но почему-то им не нашлось места в системе клуба, и в этом видна сволочность клуба, для функционеров которого БАБЛО это ВСЕ.

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      Рейтинг: +452

      denzillo 8 апреля 2018, 00:19

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Мальчишка с грязной попкой ваш шаталов.Слюньки распустил как девочка...тьфу мля. А игрок он средней-ничего великого не видно !

      -8
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 7 апреля 2018, 23:10

      Значит, это было не колено. Даст бог, он еще сыграет на ЧМ, где будет лучшим в команде вместе с Головиным и Акинфеевым.

      3
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 > Вомбат 8 апреля 2018, 11:08

      Хотелось бы это увидеть!

      0
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      Рейтинг: +239

      Михас007 7 апреля 2018, 22:23

      ТЫ ПРАВ ОЛЕГ

      1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 7 апреля 2018, 22:14

      Может Шатову и правда лучше в "Краснодаре" остаться. Ведь беды "Зенита" с увольнением Манчини вряд ли закончатся. Там такие деятели у руля, что хоть стой, хоть падай! Захотят, и ********* главным тренером назначат! Или женщину...?! А лучше, как это (недавно узнал слово)... - трансвестита!

      1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > cska-62 7 апреля 2018, 22:17

      P.S. Опять чисто литературное и цензурное слово оказалось в "звёздочках", хотя оно по всем толковым словарям куда правильнее, чем "гей" (анг. - всего лишь "весёлый").

      0
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      Рейтинг: +329

      ОЛЕГ К. > cska-62 8 апреля 2018, 08:47

      Поставить у руля Зенита Лопыреву или Беркову с условием: Кто быстрее тот первый.Может тогда забегают?

      0
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      ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 > cska-62 8 апреля 2018, 11:12

      Полностью с тобой согласен. Когда узнал , что успел Шатов в Краснодар заявиться, сразу испытал за него большую радость попадание 100%.

      1
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 7 апреля 2018, 21:48

      нехер было быковать и денег побольше просить,не было бы всего этого.Другой бы хер забил и доказывал что он лучше аргентосов,но нет ты подумал на прошлых заслугах новый тренер тебя поставит,а ему как видишь плевать на прошлые заслуги игроков.Как же задолбала эта деньгисовская зараза.

      -1
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 7 апреля 2018, 21:38

      ...Олег - ты молодЕц!!!, не возвращайся в "Зенит"!...твой клуб - "Краснодар"!!!, думаю - "Краснодару" можно зацепиться за призовые места!...Олег , если ты узнаешь подноготную хозяев "Зенита", ты поймёшь ,что аренда в "Краснодар" - это избавление от скверны, и новый , качественный этап в твоём развитие и карьере!

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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 7 апреля 2018, 21:18

      Только себе и доказал -- большинство и так знало -- Мудачини х..ню порет !!!

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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 7 апреля 2018, 21:17

      Красавчик Олег!!Показал манчини, где его место!

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