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  • Шатов: «Мне важно было доказать, что со мной обошлись несправедливо. А расплакался от всего, что навалилось»

Шатов: «Мне важно было доказать, что со мной обошлись несправедливо. А расплакался от всего, что навалилось»

7 апреля 2018, 19:31
52

Полузащитник «Краснодара» Олег Шатов рассказал, почему он расплакался после победы над «Зенитом» в матче 25 тура РФПЛ. Также футболист, права на которого принадлежат петербургскому клубу, заявил, что хотел доказать, что сине-бело-голубые обошлись с ним несправедливо.

«Мне важно было доказать, что со мной обошлись несправедливо. Расплакался от всего, что навалилось.

Надо доверять своим, а не брать кого-то за огромные бабки. Мечтаю о сборной России», – сказал Шатов.

Напомним, зимой 27-летний хавбек перешел в «Краснодар» из «Зенита» на правах аренды до конца сезона.

Шатов забил «Зениту». Его гол стоил 10 миллионов

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Шатов Олег
Комментарии (52)
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SPACE TRUCKIN
1523118945
да норм,Олежка! давай доказывай,что ты лучше аргов!
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Жентус
1523119185
Отдать Дзюбу и Шатова и поставить Заболотного и Дриусси... Это фиаско господа. Снимаю шарф Зенита, пока эту тв*рь не уволят. Вот уж настоящий тренеришка.
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серега кашин
1523119336
на евро после позора на него ничего не наваливалось и он не ревел, а тут просто как баба плаксивая ведет себя
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leon862
1523119609
Олежек, поверь, ты попал в самую лучшую команду России!!! В Краснодаре раскрываются все талантливые игроки!!!
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anatolich72
1523120001
Ну главное здоров.Радуйся что ушёл из зтого болота ,сам всё увидел.
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OfaZavr
1523120493
молодец, все верно сказал. на эмоциях конечно, но зато честно и в самую точку!
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Алекc
1523121024
фууух, а я уж было подумал снова кресты. Здоровья! Все правильно доказал! А Манчини разваливает команду!
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portero
1523121083
С победой ! манчини и фурсетка дно и это знают даже все болелы Питера.
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Игорь В
1523121385
Не плач куколка, станешь мужиком забудешь слезки
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denzillo
1523135990
Мальчишка с грязной попкой ваш шаталов.Слюньки распустил как девочка...тьфу мля. А игрок он средней-ничего великого не видно !
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