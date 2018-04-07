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  • Манчини: «С такой игрой «Зениту» не светит ни победа в чемпионате, ни даже Лига чемпионов»

Манчини: «С такой игрой «Зениту» не светит ни победа в чемпионате, ни даже Лига чемпионов»

7 апреля 2018, 18:46
78

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини остался недоволен действиями команды в атаке в проигранном матче 25 тура РФПЛ с «Краснодаром» (1:2). По словам специалиста, с такой игрой сине-бело-голубым не попасть даже в Лигу чемпионов.

«Да, в первом тайме игра шла по нашему сценарию. Но, к сожалению, чтобы выигрывать матчи, нужно забивать. Это то, что нам не удавалось в первом тайме. У нас было три-пять практически стопроцентных возможностей, которые нужно было реализовывать, а мы этого не сделали.

У нас в большинстве матчей линия нападения просто отсутствует. Игроков практически нет на поле, мы не можем ни держать мяч, ни сделать два-три удачных паса подряд. Поэтому то же самое случилось и сегодня. Не хватало хорошей игры, хороших нападающих. Не было игры в атаке как таковой.

Записки? Там просто были обозначены смены позиций на поле. Если бы игрокам удалось сделать то, что я хотел, мы бы выиграли.

С такой игрой нам не светит ни победа в чемпионате, ни даже Лига чемпионов. Просто нападающие не забивают голы. Последний гол, который у нас забил нападающий, – это гол Дриусси в матче с «РБ Лейпцигом», да и тот нам не очень сильно помог. До этого я уже и не припомню – веками не забивали наши нападающие. Поэтому пока не будем забивать, не начнем выигрывать», – сказал Манчини в эфире телеканала «Наш футбол».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Манчини Роберто
Комментарии (78)
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Бриг
1523116105
за игру отвечает тренер
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SKS6891
1523116145
"...ни даже Лига чемпионов" Манчини так это сказал, словно победа в ЛЧ такая себе ерунда, словно Зенит под его руководством выигрывал этот турнир уже раз десять. Подряд.
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OfaZavr
1523116162
может просто тренера сменить Зене стоит а не выслушивать бесконечные жалобы и недовольства.
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Обер-КанцлерЪ
1523116171
Ага, значит нападение виновато в этот раз! Так ты же сам их купил, падла!
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тщмек 19
1523116413
Если бы мне года полтора назад сказали, что в нападении у Зени будут играть Панюков, Заболотный, Полоз - я бы решил, что Газпром перестал спонсировать питерцев.
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Vizual
1523116986
Все Тренеришки Зеньки нытики!!!!
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SOKOL 75
1523117042
Ну может хоть теперь его уберут? Зачем надо было отдавать Дзюбу и Шатова? Чтобы взять никчемных Оздоева и Заболотного? Шатов красава! Он не Зениту забил, он Манчини всадил. Теперь бы еще Дзюба также бы сделал!
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bset
1523117270
"Не виноватый я. Они сами так играют."
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Полная Канистра
1523117451
тебе же купили кого хотел чё теперь ныть
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cska-62
1523119668
Да, с кадровыми ресурсами у "Зенита" просто беда...! :-))) ЗВУЧИТ ЛОШАДИНЫЙ СМЕХ!!! Занавес.
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