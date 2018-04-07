Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Манчини: «С такой игрой «Зениту» не светит ни победа в чемпионате, ни даже Лига чемпионов»

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини остался недоволен действиями команды в атаке в проигранном матче 25 тура РФПЛ с «Краснодаром» (1:2). По словам специалиста, с такой игрой сине-бело-голубым не попасть даже в Лигу чемпионов.

    «Да, в первом тайме игра шла по нашему сценарию. Но, к сожалению, чтобы выигрывать матчи, нужно забивать. Это то, что нам не удавалось в первом тайме. У нас было три-пять практически стопроцентных возможностей, которые нужно было реализовывать, а мы этого не сделали.

    У нас в большинстве матчей линия нападения просто отсутствует. Игроков практически нет на поле, мы не можем ни держать мяч, ни сделать два-три удачных паса подряд. Поэтому то же самое случилось и сегодня. Не хватало хорошей игры, хороших нападающих. Не было игры в атаке как таковой.

    Записки? Там просто были обозначены смены позиций на поле. Если бы игрокам удалось сделать то, что я хотел, мы бы выиграли.

    С такой игрой нам не светит ни победа в чемпионате, ни даже Лига чемпионов. Просто нападающие не забивают голы. Последний гол, который у нас забил нападающий, – это гол Дриусси в матче с «РБ Лейпцигом», да и тот нам не очень сильно помог. До этого я уже и не припомню – веками не забивали наши нападающие. Поэтому пока не будем забивать, не начнем выигрывать», – сказал Манчини в эфире телеканала «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.04.2018 18:46
    Рекомендуем
    Комментарии75
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 8 апреля 2018, 11:40

      Равноценной замены Халку,Данни,Витселю в Зените не найдены.А кто виноват?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 7 апреля 2018, 22:39

      Уже третий тренер подряд -- убивает команду -- больше и сказать нечего !!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1370

      Koshkin@myshkyn 7 апреля 2018, 21:33

      Самый богатый клуб страны ищет проблемы, но только не у себя, накупили за бешеные бабки полудурошных аргентинцев, которые нихрена не делают, а отдали в аренду игроков, которые прекрасно забивают в других командах, в том числе и Зениту, Манчини, не пора ли вам уйти на йух?*

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Koshkin@myshkyn 7 апреля 2018, 22:48

      В смысле не у себя, Манчини уже не первый день говорит что напы дерьмо, статистику глянь если защитники забивают больше напов, то что делать тренеру ? У Дзюбы было 20 матчей в которых он забил 2, у Шатова 16 в которых он забил 0. Кто мешал им прекрасно играть в Зените ?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1370

      Koshkin@myshkyn > кузнецов артем 8 апреля 2018, 08:14

      ну так и набирал бы кого ему нужно, с таким то бюджетом... не может игру построить, вот и всё... вечно у нас любят тренеров каких-то проходимцев за бешеные деньги набирать...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne 7 апреля 2018, 21:30

      С токой игрой говорит? Этот тупой физрук хоть вкурсе что тренер команды он? Его зарезать не жалко тупой ублюдок отмазки ищет дебил ты тренер

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11240

      alp 7 апреля 2018, 21:10

      я прошу прощения, но кроме слова "идиот" мне ничего не приходит в голову.....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3136

      m40 7 апреля 2018, 21:05

      Акуеть... Потратить 100 лимонов и идти в таблице чуть выше Арсенала, для которого купить Дзюбу - немыслимая роскошь

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2987

      Валерий2705 7 апреля 2018, 20:46

      Убирайся на хер гребанный макаронник. Ты отдал Шатова, ты купил Заболотного, хотя даже обыватели говорили, что не заиграет он и не начнет голы штамповать, а теперь с..у..к..а даешь комментарии типа не при делах, просто конченный.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Валерий2705 7 апреля 2018, 22:39

      А ты думаешь тренер который покупал в сити Агуэро Яя Туре Давида Сильву Джеко мог сам захотеть купить Заболота ? если да то ты очень смешной

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2987

      Валерий2705 > кузнецов артем 11 апреля 2018, 21:18

      Смешной тот, кто совсем не умеет анализировать. Заболотный играет гораздо больше, чем давали Дзюбе, покупали его не за самые большие деньги, поэтому полагать, что на Манчини давят, что бы он ставил Заболотного - глупо. Он был не против его покупки, если бы было наоборот, уже бы обязательно поплакался в сми. Самое то и обидное, что это дно получает гораздо больше, чем тот же Луческу, а все орет, что не так. Или он думал, что и В Россию к нему поедут Агуеро с Яя? Так что смешной только ты, ну и он.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Валерий2705 11 апреля 2018, 22:47

      Ну не знаю у Дзюбы 1100 минут а у Заболота 550 явно больше дают играть. Манчини хотел Смолова купили Заболота, кстати он после его трансфера говорил нам нужны сильнейшие игроки из России намекая на Смолова но его ему не купили. Халк Витсель приезжали в Зенит а тут Манчини значит нельзя было купить таких игроков, ты через 4 дня ответил только додумался до своего бреда или решил так чтоб я не написал ответ на твою бредятину ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2161

      Алекc 7 апреля 2018, 20:20

      Забыл сказать с таким тренером, раскидал пол команды и атмосферу по ходу развалил

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6096

      subbotaspartak 7 апреля 2018, 20:18

      Кто-то в Зените недавно обещал всех рвать,
      То что мы видели - это так называть?

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI 7 апреля 2018, 20:15

      У цска нападающий тоже не забивает однако не ноют

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11