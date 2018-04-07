Манчини: «С такой игрой «Зениту» не светит ни победа в чемпионате, ни даже Лига чемпионов»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини остался недоволен действиями команды в атаке в проигранном матче 25 тура РФПЛ с «Краснодаром» (1:2). По словам специалиста, с такой игрой сине-бело-голубым не попасть даже в Лигу чемпионов.

«Да, в первом тайме игра шла по нашему сценарию. Но, к сожалению, чтобы выигрывать матчи, нужно забивать. Это то, что нам не удавалось в первом тайме. У нас было три-пять практически стопроцентных возможностей, которые нужно было реализовывать, а мы этого не сделали.

У нас в большинстве матчей линия нападения просто отсутствует. Игроков практически нет на поле, мы не можем ни держать мяч, ни сделать два-три удачных паса подряд. Поэтому то же самое случилось и сегодня. Не хватало хорошей игры, хороших нападающих. Не было игры в атаке как таковой.

Записки? Там просто были обозначены смены позиций на поле. Если бы игрокам удалось сделать то, что я хотел, мы бы выиграли.

С такой игрой нам не светит ни победа в чемпионате, ни даже Лига чемпионов. Просто нападающие не забивают голы. Последний гол, который у нас забил нападающий, – это гол Дриусси в матче с «РБ Лейпцигом», да и тот нам не очень сильно помог. До этого я уже и не припомню – веками не забивали наши нападающие. Поэтому пока не будем забивать, не начнем выигрывать», – сказал Манчини в эфире телеканала «Наш футбол».