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    Уткин: «Вместо праздника Черчесов со сборной России подарит нам запах натруженной подмышки»

    Футбольный телекомментатор Василий Уткин поделился ожиданиями от выступления сборной России на чемпионате мира-2018 и призвал уволить главного тренера команды Станислава Черчесова.

    На групповом этапе россияне сыграют против Уругвая, Саудовской Аравии и Египта.

    «Просто подумайте, чего вы ждете вот этим весенним днем от будущего июня. Поражение неизбежно ведь. Выход из группы на чемпионате мира – единственно возможная радость в смысле результата. Что вы хотите себе сказать после того, как сборная России покинет чемпионат? Отмучились? Где их только берут? За что им только платят? Наконец-то прекратился этот тупой беспросветный позор? Или вы выберете примерно то чувство, которое вы испытали вчера? (после матча ЦСКА с «Арсеналом» – прим. ред.) Не стану подыскивать слова, но ведь оно было другим...

    Я знаю свой ответ. Именно поэтому я жду, уповаю и заранее счастлив отставке Станислава Черчесова, который не справился со своей работой и уже не справится. Который вместо праздника, на котором мы просто не окажемся главными, но сыграем тем не менее свою неотъемлемую роль, предложит нам запах натруженной подмышки?
    Некому, некому взять на себя отвагу такого решения. Назревшего. Очевидного. Единственно возможного», – написал Уткин.

    Источник: Telegram

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    07.04.2018 07:45
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 9 апреля 2018, 16:52

      Вася прав! лучше поздно ,чем никогда!(в смысле допустить Черчесова на Чемпионат мира)...а самое лучшее еще и наказать того чела , который назначил Черчесова!это важно!

      0
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 8 апреля 2018, 11:39

      А мне нравилось как Черчесов с динамо в евро кубках играл. Может быть и здесь стрельнет. остается только надеяться, а не огульно охаивать!

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      Рейтинг: +169

      Волховский 8 апреля 2018, 10:31

      Уткин - отстой. У него не критика, а злопыхательство.

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 8 апреля 2018, 09:53

      Уткин всего лишь подливает масла в огонь.Раньше надо было говорить об этом.

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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 7 апреля 2018, 21:49

      Как можно радоваться отставке Черчесова или кого-либо ПОСЛЕ позора. Если бы это произошло до того, я тоже был бы счастлив. Но после позора, Черчесов и сам уйдет. Причем уйдет, искренне полагая, что лично он сделал все что мог, но эти кривоногие...А Уткин будет радоваться всему этому?

      1
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      Рейтинг: +46

      Trezige1208 7 апреля 2018, 18:24

      Во всем виновата загадочная русская душа,за 8 лет подготовки собрали убогую сборную , сидим в надежде выйдет ли из слабейшей группы на ЧМ,не знаю как другие ,чтоб болеть за своих нужно ими гордиться , а у меня она гордости не вызывает,поэтому на ЧМ буду просто смотреть красивую игру других команд

      1
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      Рейтинг: +317

      Дед Сергей 7 апреля 2018, 13:17

      К сожалению, Уткин озвучил то, что видно всем и без микроскопа. Позиция жесткая, комментарий некорректный. А что, Саламович что-то сделает за оставшийся период? Вряд ли. Почему? Да потому-что как щеки не надувай, а видно, что не получилось. Может и надо рубануть шашкой, пока не поздно.

      0
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      Рейтинг: +41

      ioska 7 апреля 2018, 12:10

      Господа, не надо посыпать голову пеплом, Уткин соответствует своей фамилии. Перед ЧЕ 16 все эксперты в один голос кричали,наконец у нас есть сборная, которая на равных будет играть со всеми. Мы все видели чем все закончилось, оказывается они были ГА_НО. Теперь обратная ситуация и мы подержим сборную с Черчесовым, вдруг они будут не ГА_НО, а БРОНЗОВЫЕ,

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 апреля 2018, 11:32

      не далек от истины Василий в этот раз. но все равно заранее не будем опускать руки и поддержим сборную, другой у нас нет.

      4
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      Рейтинг: +440

      Аэратор 7 апреля 2018, 10:43

      Утки прав, сказал по делу, но замена тренера уже ничего не решит... к сожалению. будем надеется на лучшее, но готовится к худшему.

      -1
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