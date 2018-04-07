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  • Уткин: «Вместо праздника Черчесов со сборной России подарит нам запах натруженной подмышки»

Уткин: «Вместо праздника Черчесов со сборной России подарит нам запах натруженной подмышки»

7 апреля 2018, 07:45
32

Футбольный телекомментатор Василий Уткин поделился ожиданиями от выступления сборной России на чемпионате мира-2018 и призвал уволить главного тренера команды Станислава Черчесова.

На групповом этапе россияне сыграют против Уругвая, Саудовской Аравии и Египта.

«Просто подумайте, чего вы ждете вот этим весенним днем от будущего июня. Поражение неизбежно ведь. Выход из группы на чемпионате мира – единственно возможная радость в смысле результата. Что вы хотите себе сказать после того, как сборная России покинет чемпионат? Отмучились? Где их только берут? За что им только платят? Наконец-то прекратился этот тупой беспросветный позор? Или вы выберете примерно то чувство, которое вы испытали вчера? (после матча ЦСКА с «Арсеналом» – прим. ред.) Не стану подыскивать слова, но ведь оно было другим...

Я знаю свой ответ. Именно поэтому я жду, уповаю и заранее счастлив отставке Станислава Черчесова, который не справился со своей работой и уже не справится. Который вместо праздника, на котором мы просто не окажемся главными, но сыграем тем не менее свою неотъемлемую роль, предложит нам запах натруженной подмышки?
Некому, некому взять на себя отвагу такого решения. Назревшего. Очевидного. Единственно возможного», – написал Уткин.

Источник: Telegram
Чемпионат мира Россия Черчесов Станислав Уткин Василий
Комментарии (32)
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NIK32RUS
1523077079
Достали эти всепропальщики!
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mihail200606
1523077978
Я не знаю кто ждет праздника именно от сборной России, может что и получится у них. Я только порадуюсь. Но Я жду вообще праздника от ЧМ. Надеюсь, еще билетов приобрести... Какие эмоции у уткина будут и какие у него от этого будут запахи мне все равно
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fanchik
1523078772
В огромной стране была когда-то славная сборная.К сожалению жиэнь людей в России за многие годы не поменялась к лучшему (она поменялась к лучшему лишь для небольшой "кучки" воров,мошенников,взяточников и т.д) Нельзя добиться радующих зрителей высоких результатов в стране где много проблем во всех сферах жизнидеятельности,в том числе и в футболе.Логика проста, и многие могут согласиться с Уткиным.Единственный аргумент на чм18 на своей Родине может сыграпь положительно это патриатизм болельщиков котор и фу
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fanchik
1523079036
которые будут горячо поддерживать свою сборную и футболисты если это чувство у них проснется (получая огромные деньги многие футболисты забыли что это такое)
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shinnik
1523079575
Пожалуй,что никто не вправе.. И лошади уже на переправе.. Уже бегут,уже плывут И занесён над ними кнут. ....и ничего уж не поправить......
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volfrik
1523080453
все верно сказал
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m40
1523083286
Мне вот тоже не нравится Черчесов, но заранее злорадствовать как то не умно со стороны Уткина. Он всё-таки публичный человек, а вдруг все сложится хорошо, что потом Вася скажет?
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OfaZavr
1523089955
не далек от истины Василий в этот раз. но все равно заранее не будем опускать руки и поддержим сборную, другой у нас нет.
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ioska
1523092210
Господа, не надо посыпать голову пеплом, Уткин соответствует своей фамилии. Перед ЧЕ 16 все эксперты в один голос кричали,наконец у нас есть сборная, которая на равных будет играть со всеми. Мы все видели чем все закончилось, оказывается они были ГА_НО. Теперь обратная ситуация и мы подержим сборную с Черчесовым, вдруг они будут не ГА_НО, а БРОНЗОВЫЕ,
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Дед Сергей
1523096251
К сожалению, Уткин озвучил то, что видно всем и без микроскопа. Позиция жесткая, комментарий некорректный. А что, Саламович что-то сделает за оставшийся период? Вряд ли. Почему? Да потому-что как щеки не надувай, а видно, что не получилось. Может и надо рубануть шашкой, пока не поздно.
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