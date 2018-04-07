Уткин: «Вместо праздника Черчесов со сборной России подарит нам запах натруженной подмышки»

Футбольный телекомментатор Василий Уткин поделился ожиданиями от выступления сборной России на чемпионате мира-2018 и призвал уволить главного тренера команды Станислава Черчесова.

На групповом этапе россияне сыграют против Уругвая, Саудовской Аравии и Египта.

«Просто подумайте, чего вы ждете вот этим весенним днем от будущего июня. Поражение неизбежно ведь. Выход из группы на чемпионате мира – единственно возможная радость в смысле результата. Что вы хотите себе сказать после того, как сборная России покинет чемпионат? Отмучились? Где их только берут? За что им только платят? Наконец-то прекратился этот тупой беспросветный позор? Или вы выберете примерно то чувство, которое вы испытали вчера? (после матча ЦСКА с «Арсеналом» – прим. ред.) Не стану подыскивать слова, но ведь оно было другим...

Я знаю свой ответ. Именно поэтому я жду, уповаю и заранее счастлив отставке Станислава Черчесова, который не справился со своей работой и уже не справится. Который вместо праздника, на котором мы просто не окажемся главными, но сыграем тем не менее свою неотъемлемую роль, предложит нам запах натруженной подмышки?

Некому, некому взять на себя отвагу такого решения. Назревшего. Очевидного. Единственно возможного», – написал Уткин.