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    Бубнов: «Зенит» не имеет права терять очки в матче с «Краснодаром», если хочет в Лигу чемпионов»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 25-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром».

    Встреча пройдет сегодня в Санкт-Петербурге и начнется в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    «Интересно, как проявит себя «Краснодар» с новым тренером. Начинать перестройку в Санкт-Петербурге против до предела мотивированного «Зенита» – задача сложная. Петербуржцы не имеют права терять очки, если планируют выступать в Лиге чемпионов», – сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    07.04.2018 07:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +14

      am1975 7 апреля 2018, 12:28

      удачи краснодару ну или пусть вничейку сгоняют.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +6941

      mamba9090909 7 апреля 2018, 09:04

      Зенит постарается.

      0
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