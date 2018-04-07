Бубнов: «Зенит» не имеет права терять очки в матче с «Краснодаром», если хочет в Лигу чемпионов»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 25-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром».

Встреча пройдет сегодня в Санкт-Петербурге и начнется в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

«Интересно, как проявит себя «Краснодар» с новым тренером. Начинать перестройку в Санкт-Петербурге против до предела мотивированного «Зенита» – задача сложная. Петербуржцы не имеют права терять очки, если планируют выступать в Лиге чемпионов», – сказал Бубнов.