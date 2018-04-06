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    Райола встретился с руководством «Ромы» и обсудил с ним трансфер Балотелли

    Футбольный агент Мино Райола, его помощник Винченцо Райола и партнер Сандро Мартоне вчера провели встречу со спортивным директором «Ромы» Мончи и генеральным директором Мауро Бальдиссони.

    Стороны обсуждали несколько тем, в том числе и переход в римский клуб нападающего «Ниццы» Марио Балотелли, который является клиентом Райолы. В ходе переговоров агент заявил, что главный тренер «волков» Эусебио Ди Франческо высоко оценивает 27-летнего итальянца и будет приветствовать его прибытие на «Стадио Олимпико» этим летом.

    В нынешнем сезоне Балотелли принял участие в 32 поединках, записав на свой счет 22 мяча и одну голевую передачу. Его контракт с «Ниццей» истекает в июне.

    Источник: Tribalfootball

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    06.04.2018 17:24
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