Райола встретился с руководством «Ромы» и обсудил с ним трансфер Балотелли

Футбольный агент Мино Райола, его помощник Винченцо Райола и партнер Сандро Мартоне вчера провели встречу со спортивным директором «Ромы» Мончи и генеральным директором Мауро Бальдиссони.

Стороны обсуждали несколько тем, в том числе и переход в римский клуб нападающего «Ниццы» Марио Балотелли, который является клиентом Райолы. В ходе переговоров агент заявил, что главный тренер «волков» Эусебио Ди Франческо высоко оценивает 27-летнего итальянца и будет приветствовать его прибытие на «Стадио Олимпико» этим летом.

В нынешнем сезоне Балотелли принял участие в 32 поединках, записав на свой счет 22 мяча и одну голевую передачу. Его контракт с «Ниццей» истекает в июне.