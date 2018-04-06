Сарри не договорился с «Наполи» о продлении контракта из-за нежелания клуба покупать опытных игроков

Переговоры между главным тренером «Наполи» Маурицио Сарри и клубом о продлении контракта были прерваны.

Сообщается, что проблема состоит не в зарплате специалиста, а в нежелании «адзурри» платить в районе 100 миллионов евро за проверенных защитника и вингера. Тренер хочет, чтобы новички команды имели опыт международных соревнований, а президент Аурелио Де Лаурентис отдает предпочтение молодым игрокам.

Также Сарри недоволен ситуацией с голкипером Пепе Рейной. Ему хотелось бы удержать испанца, с которым «Наполи» не намерен продлевать истекающий летом контракт.

По информации СМИ, в услугах 59-летнего специалиста заинтересованы «Челси», «Монако» и «ПСЖ».