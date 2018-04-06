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  • Рейнгольд: «Хотел бы спросить Щеннникова, зачем ты «привозишь» пенальти?»

Рейнгольд: «Хотел бы спросить Щеннникова, зачем ты «привозишь» пенальти?»

6 апреля 2018, 10:53
13

Футбольный эксперт, чемпион СССР в составе московского «Спартака» Валерий Рейнгольд хотел бы спросить у защитника ЦСКА Георгия Щенникова зачем тот допустил ошибку, которая привела к пенальти в ворота Игоря Акинфеева в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы с «Арсеналом» в Лондоне.

«Если бы я был тренером ЦСКА, то первое, что я бы спросил: зачем ты это сделал? Если ты проиграл позицию, то сопровождай игрока до последнего, но зачем ты «привозишь» пенальти? На ровном месте! Ты, что ли, с ума сошел?

Опытный же парень. Ладно бы Кучаев, неопытный малый такое совершил! А Щенников вроде делает свое дело, старается, быстрый, но как ляпнет, ну, невозможно.

Не имеет права профессиональный футболист совершать такие ошибки. Это грубейшая ошибка, которая сломала игру», – сказал Рейнгольд.

Первый матч 1/4 финала Лиги Европы «Арсенал» – ЦСКА завершился со счетом 4:1.Ответная встреча состоится в Москве 12 апреля.

«Арсенал» разгромил ЦСКА. И это нормально

Источник: «Спорт уик-энд»
Лига Европы ЦСКА Арсенал Щенников Георгий Рейнгольд Валерий
Комментарии (13)
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OfaZavr
1523003778
все верно сказал.
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Чикомас
1523005683
....да не было бы пенальти могли бы еще побарахтаться...
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Fedor4uk
1523010150
Щенников всегда был посредственным футболистом и он не может играть выше своих способностей!
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mihail200606
1523014340
И без этого пенальти бы накидали полную авоську... но щенников вообще балласт.
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zigbert
1523017036
А ведь пенальти был не стопроцентный и что теперь всю вину за поражение взвалить на Щенникова.
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gunstilzit
1523018150
«Если бы я был тренером ЦСКА, то первое, что я бы спросил: зачем ты это сделал? Если ты проиграл позицию, то сопровождай игрока до последнего, но зачем ты «привозишь» пенальти? На ровном месте! Ты, что ли, с ума сошел? -Так у Васина травма,тренер.
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neofizer
1523019626
Озил уже бежал-спотыкался,Щенникову оставалось его только подтолкнуть..
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Боцман59rus
1523020521
это уровень - Бог, умудриться сбить уже сбитого
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shinnik
1523021383
За деда уже пишут..( Ну, грамотно очень.. Валерий Леонидович,Здоровья..
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sour12
1523097933
Он не готов физически.по этому привозит. Не успевает после травмы восстанавливаться.
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