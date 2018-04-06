Рейнгольд: «Хотел бы спросить Щеннникова, зачем ты «привозишь» пенальти?»

Футбольный эксперт, чемпион СССР в составе московского «Спартака» Валерий Рейнгольд хотел бы спросить у защитника ЦСКА Георгия Щенникова зачем тот допустил ошибку, которая привела к пенальти в ворота Игоря Акинфеева в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы с «Арсеналом» в Лондоне.

«Если бы я был тренером ЦСКА, то первое, что я бы спросил: зачем ты это сделал? Если ты проиграл позицию, то сопровождай игрока до последнего, но зачем ты «привозишь» пенальти? На ровном месте! Ты, что ли, с ума сошел?

Опытный же парень. Ладно бы Кучаев, неопытный малый такое совершил! А Щенников вроде делает свое дело, старается, быстрый, но как ляпнет, ну, невозможно.

Не имеет права профессиональный футболист совершать такие ошибки. Это грубейшая ошибка, которая сломала игру», – сказал Рейнгольд.

Первый матч 1/4 финала Лиги Европы «Арсенал» – ЦСКА завершился со счетом 4:1.Ответная встреча состоится в Москве 12 апреля.

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