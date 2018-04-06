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    Рейнгольд: «Хотел бы спросить Щеннникова, зачем ты «привозишь» пенальти?»

    Футбольный эксперт, чемпион СССР в составе московского «Спартака» Валерий Рейнгольд хотел бы спросить у защитника ЦСКА Георгия Щенникова зачем тот допустил ошибку, которая привела к пенальти в ворота Игоря Акинфеева в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы с «Арсеналом» в Лондоне.

    «Если бы я был тренером ЦСКА, то первое, что я бы спросил: зачем ты это сделал? Если ты проиграл позицию, то сопровождай игрока до последнего, но зачем ты «привозишь» пенальти? На ровном месте! Ты, что ли, с ума сошел?

    Опытный же парень. Ладно бы Кучаев, неопытный малый такое совершил! А Щенников вроде делает свое дело, старается, быстрый, но как ляпнет, ну, невозможно.

    Не имеет права профессиональный футболист совершать такие ошибки. Это грубейшая ошибка, которая сломала игру», – сказал Рейнгольд.

    Первый матч 1/4 финала Лиги Европы «Арсенал» – ЦСКА завершился со счетом 4:1.Ответная встреча состоится в Москве 12 апреля.

    «Арсенал» разгромил ЦСКА. И это нормально

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    06.04.2018 10:53
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +459

      sour12 7 апреля 2018, 13:45

      Он не готов физически.по этому привозит. Не успевает после травмы восстанавливаться.

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 6 апреля 2018, 16:29

      За деда уже пишут..(
      Ну, грамотно очень..
      Валерий Леонидович,Здоровья..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 6 апреля 2018, 16:15

      это уровень - Бог, умудриться сбить уже сбитого

      1
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      Рейтинг: +364

      neofizer 6 апреля 2018, 16:00

      Озил уже бежал-спотыкался,Щенникову оставалось его только подтолкнуть..

      1
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      Рейтинг: +652

      gunstilzit 6 апреля 2018, 15:35

      «Если бы я был тренером ЦСКА, то первое, что я бы спросил: зачем ты это сделал? Если ты проиграл позицию, то сопровождай игрока до последнего, но зачем ты «привозишь» пенальти? На ровном месте! Ты, что ли, с ума сошел?
      -Так у Васина травма,тренер.

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 6 апреля 2018, 15:17

      А ведь пенальти был не стопроцентный и что теперь всю вину за поражение взвалить на Щенникова.

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      Рейтинг: +7712

      mihail200606 6 апреля 2018, 14:32

      И без этого пенальти бы накидали полную авоську... но щенников вообще балласт.

      1
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 6 апреля 2018, 13:52

      что толку говорит -это наш уровень сейчас такой и точка

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      Рейтинг: +236

      Viktor781 6 апреля 2018, 13:49

      На Ещенко глядя.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 6 апреля 2018, 13:37

      лучше бы спросил зачем он вообще выбрал футбол не его это

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