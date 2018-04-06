Симеоне: «В ответном матче со «Спортингом» нужно сыграть минимум так же, как сегодня»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне после победного матча 1/4 финала Лиги Европы со «Спортингом» готов сразу переключиться на Примеру, где в воскресенье его команду ждет важный матч против «Реала».

«Мы добились очень важной для нас победы, но в ответном матче нужно сыграть минимум так же, как сегодня. Я не могу недооценивать соперника.

Диего Коста? Это его лучший матч после возвращения. Сегодня он был везде: помогал в обороне, исполнял длинные передачи, оказывал давление.

Примера или Лига Европы? Сейчас самое главное для нас – воскресный матч против «Реала». Думаю о том, чтобы сократить отставание от «Барселоны», – заявил Симеоне.

Первый матч 1/4 финала Лиги Европы «Атлетико» – «Спортинг» завершился со счетом 2:0. Ответная встреча состоится в Лиссабоне 12 апреля.