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    Симеоне: «В ответном матче со «Спортингом» нужно сыграть минимум так же, как сегодня»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне после победного матча 1/4 финала Лиги Европы со «Спортингом» готов сразу переключиться на Примеру, где в воскресенье его команду ждет важный матч против «Реала».

    «Мы добились очень важной для нас победы, но в ответном матче нужно сыграть минимум так же, как сегодня. Я не могу недооценивать соперника.

    Диего Коста? Это его лучший матч после возвращения. Сегодня он был везде: помогал в обороне, исполнял длинные передачи, оказывал давление.

    Примера или Лига Европы? Сейчас самое главное для нас – воскресный матч против «Реала». Думаю о том, чтобы сократить отставание от «Барселоны», – заявил Симеоне.

    Первый матч 1/4 финала Лиги Европы «Атлетико» – «Спортинг» завершился со счетом 2:0. Ответная встреча состоится в Лиссабоне 12 апреля.

    Источник: AS

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    06.04.2018 08:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 6 апреля 2018, 15:06

      Учитывая что Атлетико пропускает мало, в ответной встрече им двух мячей хватит.

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