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  • Главные новости дня. «Арсенал» разгромил ЦСКА, Лунев будет водителем маршрутки

Главные новости дня. «Арсенал» разгромил ЦСКА, Лунев будет водителем маршрутки

5 апреля 2018, 22:00
7

Лига Европы. ЦСКА разгромно уступил «Арсеналу».

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Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (7)
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Par Mezan
1522963376
Увы... ЦСКА. Зажрались и устали...
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a-rakhmatov
1522972838
Такая игра нам не нужна....кони совсем расслабились .....
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ЮНик
1522986970
Не пойму "разочарованных". Лондонский "Арсенал" в Английской Премьер-лиге на шестом месте. В РПЛ тульский "Арсенал" на шестом(или седьмом). Почувствуйте разницу между этими "Арсеналами". "Порвём, накажем, отомстим, опустим..." Смешно и грустно...
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lotsman
1522988709
Это ожидалось, хотя и прискорбно.
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Kollljan
1522990369
Проиграть можно по-разному. Счет 4:1 - это не проиграли, а просрали!
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пряник929
1522996513
Психолог нужен хороший армейцам
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Nerlinger
1522997418
Хреново Гончаренко команду подготовил!!! Можно и посерьёзнее было сыграть!!!
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