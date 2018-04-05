Главные новости дня. «Арсенал» разгромил ЦСКА, Лунев будет водителем маршрутки

Лига Европы. ЦСКА разгромно уступил «Арсеналу».

«Челси» придется выплатить «Монако» за Жардима 7,5 миллиона.

Bild: Ковач является основным кандидатом на пост главного тренера «Баварии».

Лунев побудет водителем маршрутки ради помощи больной девочке.

Inkazan: стадион «Нижний Новгород» сдан в эксплуатацию, но не достроен.

Защитник «Милана» снова выбыл на полгода. Он провел два матча в Серии А и стоил клубу 24 миллиона.

Иранский канал из-за цензуры замазал грудь волчицы на эмблеме «Ромы» во время матча с «Барселоной».

Болельщики получат право проносить на матчи ЧМ-2018 наркотики и психотропные вещества.

Роналду, Салах и Суарес – в команде недели в Лиге чемпионов.