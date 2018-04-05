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    Главные новости дня. «Арсенал» разгромил ЦСКА, Лунев будет водителем маршрутки

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    Источник: Бомбардир.ру

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    05.04.2018 22:00
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 6 апреля 2018, 09:50

      Хреново Гончаренко команду подготовил!!! Можно и посерьёзнее было сыграть!!!

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 6 апреля 2018, 09:35

      Психолог нужен хороший армейцам

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3955

      Kollljan 6 апреля 2018, 07:52

      Проиграть можно по-разному. Счет 4:1 - это не проиграли, а просрали!

      0
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      Рейтинг: +1026

      lotsman 6 апреля 2018, 07:25

      Это ожидалось, хотя и прискорбно.

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      Рейтинг: +4433

      ЮНик 6 апреля 2018, 06:56

      Не пойму "разочарованных". Лондонский "Арсенал" в Английской Премьер-лиге на шестом месте. В РПЛ тульский "Арсенал" на шестом(или седьмом). Почувствуйте разницу между этими "Арсеналами". "Порвём, накажем, отомстим, опустим..." Смешно и грустно...

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 6 апреля 2018, 03:00

      Такая игра нам не нужна....кони совсем расслабились .....

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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 6 апреля 2018, 00:22

      Увы... ЦСКА. Зажрались и устали...

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