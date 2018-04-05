Болельщики получат право проносить на матчи ЧМ-2018 наркотики и психотропные вещества

Болельщики смогут использовать наркотические и психотропные вещества на матчах чемпионата мира при наличии соответствующего рецепта от врача, сообщили в пресс-центре МВД.

В ведомстве также заявили, что совместно с оргкомитетом «Россия-2018» установлен определенный порядок доступа людей с предметами, материалами, веществами, являющимися исключениями из списка запрещенных к проносу на территорию стадиона.

«В том числе к таковым относятся лекарственные препараты: наркотические, психотропные и токсические вещества, их прекурсоры, предусмотренные разрешением на терапевтическое использование рецептом врача или его копией. Документ должен быть на русском или английском языках», – заявили в МВД.

В случае возникновения сомнений в подлинности предоставляемого рецепта информация будет предоставлена в объединенный пункт безопасности стадиона для принятия соответствующего решения.