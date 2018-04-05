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  • Болельщики получат право проносить на матчи ЧМ-2018 наркотики и психотропные вещества

Болельщики получат право проносить на матчи ЧМ-2018 наркотики и психотропные вещества

5 апреля 2018, 18:14
34

Болельщики смогут использовать наркотические и психотропные вещества на матчах чемпионата мира при наличии соответствующего рецепта от врача, сообщили в пресс-центре МВД.

В ведомстве также заявили, что совместно с оргкомитетом «Россия-2018» установлен определенный порядок доступа людей с предметами, материалами, веществами, являющимися исключениями из списка запрещенных к проносу на территорию стадиона.

«В том числе к таковым относятся лекарственные препараты: наркотические, психотропные и токсические вещества, их прекурсоры, предусмотренные разрешением на терапевтическое использование рецептом врача или его копией. Документ должен быть на русском или английском языках», – заявили в МВД.

В случае возникновения сомнений в подлинности предоставляемого рецепта информация будет предоставлена в объединенный пункт безопасности стадиона для принятия соответствующего решения.

Источник: ТАСС
Чемпионат мира
Комментарии (34)
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subbotaspartak
1522941345
Чтобы всё было честно и чисто, Надо разрешить футболистам.
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FanatSerj
1522941653
Ну норм же, на наших не обдолбавшись и смотреть больно будет, а так душевная анестезия ))) Так и просишь у врача, мне что нибудь посильнее, я на матч сборной иду )))
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Черкизовский Кот
1522942017
На нашу сборную скучно смотреть без психотропных веществ.
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volfrik
1522942082
лучше бы пиво продавали, хоть как то тоску от игры сборной приукрасить
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OfaZavr
1522942970
ну дают конечно, интересно почему прямо во время игры им обязательно принимать, видимо чтобы игра не казалась скучной врач прописал веселье))
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giluxa1963
1522943375
не дай бог кому нибудь что бы врач прописал такие препараты -значит вам уже другими средствами не поможешь
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alex1951
1522943437
Я писаю и плачу........ Такую Россию не победить! Долой всех,ВАДУ,НЕВАДУ,ЗАВАДУ, Мы сами с усами! Россия Чемпион Мира! И не дай бог ,кто попробует покуситься....отравим,опыт имеется))))))!
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sport1602
1522944253
Пpогнозы футбольных матчей -> bets-info.ru
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ЮНик
1522945223
А боярышник можно? С пяток фанфуриков? Из аптеки который. Врачи рекомендуют. Сердце болит и ноет, на сборную глядя.
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cska-62
1522948608
Правильно! Главное, чтобы табак не курили! И не получали необходимую для работы мозга никотиновую кислоту (ниацин или витамин В3)! Тупым быдлом управлять удобнее, и за бугром, и у нас. Пусть балуются морфинчиком, коки нюхнут, косячок забьют! Мозги от этого на место не встанут. http://www.artefakt.ru/Evgenij-Saurov/Publications/98027/Zagovor-protiv-chelovechestva--2014-
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