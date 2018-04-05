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    Болельщики получат право проносить на матчи ЧМ-2018 наркотики и психотропные вещества

    Болельщики смогут использовать наркотические и психотропные вещества на матчах чемпионата мира при наличии соответствующего рецепта от врача, сообщили в пресс-центре МВД.

    В ведомстве также заявили, что совместно с оргкомитетом «Россия-2018» установлен определенный порядок доступа людей с предметами, материалами, веществами, являющимися исключениями из списка запрещенных к проносу на территорию стадиона.

    «В том числе к таковым относятся лекарственные препараты: наркотические, психотропные и токсические вещества, их прекурсоры, предусмотренные разрешением на терапевтическое использование рецептом врача или его копией. Документ должен быть на русском или английском языках», – заявили в МВД.

    В случае возникновения сомнений в подлинности предоставляемого рецепта информация будет предоставлена в объединенный пункт безопасности стадиона для принятия соответствующего решения.

    Источник: ТАСС

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    05.04.2018 18:14
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +8511

      kaa-71 7 апреля 2018, 08:20

      А потом все будет как сейчас, холод, мороз ))).

      0
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 6 апреля 2018, 09:55

      Мне врач от депрессии пиво рекомендует.

      0
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      Рейтинг: +7392

      Старикан 6 апреля 2018, 09:48

      Прочитав эту новость, сначала не поверил своим глазам, думал, что шутка, но 1 апреля, вроде, уже прошло... Ох.еть...

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 5 апреля 2018, 21:54

      Мдаааа. Прогиб защитан.А своих можно и покозлить .Вчера тетрациклин в аптеке не дали,нужен рецепт.Безобидный ТЕТРАЦИКЛИН, млять.

      1
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 5 апреля 2018, 20:30

      Такого в нашей практике еще не было.

      1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 5 апреля 2018, 20:16

      Правильно! Главное, чтобы табак не курили! И не получали необходимую для работы мозга никотиновую кислоту (ниацин или витамин В3)! Тупым быдлом управлять удобнее, и за бугром, и у нас. Пусть балуются морфинчиком, коки нюхнут, косячок забьют! Мозги от этого на место не встанут.

      http://www.artefakt.ru/Evgenij-Saurov/Publications/98027/Zagovor-protiv-chelovechestva--2014-

      5
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      Рейтинг: +1101

      edw7777 > arzamas 5 апреля 2018, 21:56

      А я не согласен. Тоже бросил 10 лет назад. Последствия не очень хорошие. Здоровье резко ухудшилось, особенно память. После этого верить пропаганде о вреде курения не хочется. Человечество придумало все якобы вредящее здоровью не просто так, в том числе и табакокурение. Сигарета помогает преодолеть стресс, как ни парадоксально стимулирует сердечную деятельность и еще масса полезного. Все дело в дозе... Конечно, если курить по 20-30 штук в день, здоровья не прибавится, а вот по 3-4 очень даже полезно. пример, хотя бы Шварценеггер со своим пороком сердца.

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > arzamas 5 апреля 2018, 21:57

      "Везде после отказа от табака только улучшение и прогресс"
      Я бы не сказал.У меня друг 3 года назад бросил курить.Сразу растолстел,диабед,инсульт,год назад умер.

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > arzamas 5 апреля 2018, 22:00

      Я никогда и никому не завидую. Как когда-то пообещал экс-жене, что брошу курить с рождением сына, так и сделал... За год произошли такие изменения в организме, что не позавидуешь. Было это 30 лет назад. Сложнее было снова начать курить! Скоро мне 56 лет, а девки дают максимум 45! КАЖДОМУ - СВОЁ! Никому ничего не навязываю, но и не желаю, чтобы мудаки всех стран лезли в мою жизнь! И в мои привычки!

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > андрей андреев 5 апреля 2018, 22:03

      Андрей! Из моих сверстников нормально выглядят преимущественно курящие табак! В статье (по ссылке) об этом сказано.

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      Рейтинг: +148

      Бакланы доедают крышу 5 апреля 2018, 19:51

      бомжи файеры обычно и без рецептов проносят)))

      0
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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 5 апреля 2018, 19:34

      А ядрёную бомбу можно будет пронести для полного комплекта?

      0
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      Рейтинг: +4433

      ЮНик 5 апреля 2018, 19:20

      А боярышник можно? С пяток фанфуриков? Из аптеки который. Врачи рекомендуют. Сердце болит и ноет, на сборную глядя.

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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 5 апреля 2018, 19:18

      Я не понял, рецепт будут менты смотреть?

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      Рейтинг: +142

      SERG63 > iBragim2102 5 апреля 2018, 20:02

      Ну а кто ещё? И заметь,будут отправлять дальше на проверку и рецепт и фанфурики...

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