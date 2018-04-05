Лига Европы. ЦСКА разгромно уступил «Арсеналу»

В первом матче 1/4 финала Лиги Европы ЦСКА в гостях проиграл «Арсеналу» – 1:4. По дублю в составе «канониров» сделали Аарон Рэмзи и Александр Лаказетт.

Ответная встреча пройдет 12 апреля в Москве. Начало – в 22:05 по московскому времени.

Лига Европы. 1/4 финала, первый матч

Арсенал (Англия) – ЦСКА (Россия) – 4:1 (4:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Рэмзи, 9; 1:1 – Головин, 15; 2:1 – Лаказетт, 23 (с пенальти); 3:1 – Рэмзи, 28; 4:1 – Лаказетт, 35.

«Арсенал»: Чех, Бельерин, Мустафи, Косиельни, Монреаль, Джака, Уилшир (Эль-Ненни, 75), Рэмзи, Озил, Мхитарян (Ивоби, 61), Лаказетт (Уэлбек, 74).

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, А. Березуцкий, Игнашевич, В. Березуцкий, Кучаев, Натхо, Головин, Дзагоев (Витиньо, 64), Муса (Хосонов, 83), Вернблум.

Предупреждения: Джака, 57; Бельерин, 78 – Дзагоев, 31; Муса, 51; Щенников, 58.

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