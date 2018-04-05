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    Лига Европы. ЦСКА разгромно уступил «Арсеналу»

    В первом матче 1/4 финала Лиги Европы ЦСКА в гостях проиграл «Арсеналу» – 1:4. По дублю в составе «канониров» сделали Аарон Рэмзи и Александр Лаказетт.

    Ответная встреча пройдет 12 апреля в Москве. Начало – в 22:05 по московскому времени.

    Лига Европы. 1/4 финала, первый матч

    Арсенал (Англия) – ЦСКА (Россия) – 4:1 (4:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Рэмзи, 9; 1:1 – Головин, 15; 2:1 – Лаказетт, 23 (с пенальти); 3:1 – Рэмзи, 28; 4:1 – Лаказетт, 35.

    «Арсенал»: Чех, Бельерин, Мустафи, Косиельни, Монреаль, Джака, Уилшир (Эль-Ненни, 75), Рэмзи, Озил, Мхитарян (Ивоби, 61), Лаказетт (Уэлбек, 74).

    ЦСКА: Акинфеев, Щенников, А. Березуцкий, Игнашевич, В. Березуцкий, Кучаев, Натхо, Головин, Дзагоев (Витиньо, 64), Муса (Хосонов, 83), Вернблум.

    Предупреждения: Джака, 57; Бельерин, 78 – Дзагоев, 31; Муса, 51; Щенников, 58.

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.04.2018 23:54
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    Комментарии90
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 6 апреля 2018, 14:12

      Слишком легко Арсенал проходил оборонительные редуты ЦСКА.

      2
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      Рейтинг: -12

      sport1801 6 апреля 2018, 12:01

      Прoгнозы футбольных матчей -> bets-info.ru

      -3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 апреля 2018, 10:34

      жаль конечно, но примерно такой исход был ожидаем. после шикарного гола Натхо показалось что еще можно побороться но Арсенал наказал за ошибки и то не за все.

      1
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      Рейтинг: +2075

      upiter622 > OfaZavr 6 апреля 2018, 10:55

      Что ты там куришь?
      Натхо,да еще гол забил?

      0
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      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > upiter622 6 апреля 2018, 10:58

      да я уж понял что ошибся) исправляюсь конечно Головин забил)

      0
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 6 апреля 2018, 10:12

      Усманов грабит РФ, получает гражданство Англии и вкладывает наши бабки их Арсенал, а наши клубы живут на подачках от государства. ЦСКА играл в силу своих возможностей.

      1
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan > prtcs 7 апреля 2018, 00:49

      +++!!!

      0
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      Рейтинг: +7392

      Старикан 6 апреля 2018, 09:38

      Результат по уровню укомплектованности и готовности команд... А что, кто-то ожидал очередного чуда? Так чудо уже было, когда ЦСКА вышел в этот раунд...

      4
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 6 апреля 2018, 09:33

      А где же так называемые болельщики армейцев неадекватные Бомбардиръ, Розарио Агро , NIK32RUS и др., которые поливали грязью Спартак и Локомотив?! Что теперь скажите?
      Адекватным болельщикам сочувствую, вчера болел за ЦСКА и желал клубу только победы. Но к сожалению таков уровень российских команд... Если не сведут в полуфинале, то финал будет Атлетико-Арсенал

      5
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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 6 апреля 2018, 09:30

      А при счете 1-1 такая надежда была...но длилась она 8 минут)

      2
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 6 апреля 2018, 09:16

      До тех пор,пока играют за деньги,а не за идею и профессионализм,лучше не будет....

      1
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      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 6 апреля 2018, 08:50

      Посмотрел вчера на игру натхо,и не пойму в какую Европу он собрался???По моему он пере оценивает себя

      3
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 6 апреля 2018, 08:37

      Арсенал играл в своё удовольствие, с улыбками на лице, а ЦСКА пыжился изо всех сил. Кто-то там смеялся на выносом Спаратка от Ливерпуля? Так здесь тоже самое могло быть, Арсенал столько раз прощал. Могли ещё штуки 4 спокойно положить.
      Не знаю, о какой крепости защиты ЦСКА вообще может идти речь, когда ЦЗ всё ещё Березуцкие. Им уже по 35 лет, хотя на вид все 40. Скорости ноль, позиционные ошибки. Нужно делать ставку на молодёжь, даже если она не намного лучше играет. Иначе это путь в никуда.

      4
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan > Cules2013 7 апреля 2018, 00:57

      Березовые поленья убрать с территории! Они могли бы уж хорошую баньку протопить для НАШИХ молодых парней, те, которые с Флагом и с Родиной!
      Россия, ПОДЪЁМ!!!

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