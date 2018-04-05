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Лига Европы. ЦСКА разгромно уступил «Арсеналу»

5 апреля 2018, 23:54
104

В первом матче 1/4 финала Лиги Европы ЦСКА в гостях проиграл «Арсеналу» – 1:4. По дублю в составе «канониров» сделали Аарон Рэмзи и Александр Лаказетт.

Ответная встреча пройдет 12 апреля в Москве. Начало – в 22:05 по московскому времени.

Лига Европы. 1/4 финала, первый матч

Арсенал (Англия) – ЦСКА (Россия) – 4:1 (4:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Рэмзи, 9; 1:1 – Головин, 15; 2:1 – Лаказетт, 23 (с пенальти); 3:1 – Рэмзи, 28; 4:1 – Лаказетт, 35.

«Арсенал»: Чех, Бельерин, Мустафи, Косиельни, Монреаль, Джака, Уилшир (Эль-Ненни, 75), Рэмзи, Озил, Мхитарян (Ивоби, 61), Лаказетт (Уэлбек, 74).

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, А. Березуцкий, Игнашевич, В. Березуцкий, Кучаев, Натхо, Головин, Дзагоев (Витиньо, 64), Муса (Хосонов, 83), Вернблум.

Предупреждения: Джака, 57; Бельерин, 78 – Дзагоев, 31; Муса, 51; Щенников, 58.

Календарь Лиги Европы

Результаты Лиги Европы

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Арсенал ЦСКА
Комментарии (104)
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VVM1964
1522961768
Ну , что тут скажешь – очень напомнило матч Спартака с Ливерпулем , с разницей в том , что во втором тайме фортуна повернулась к ЦСКА лицом , к Спартаку нет , иначе наше « достижение « было бы повторено , а то и перекрыто и это при том , что защита ЦСКА считается намного надежней Спартаковской . p.s. А в целом игра понравилась – веселая и динамичная и не хочу ЦСКА « забрасывать камнями « - увы это наш уровень .
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anatolich72
1522962166
Повезло, англичане транжирили моменты один за одним.
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sevsor
1522962341
Печальное зрелище...хорошо, что у армейцев есть Акинфеев, иначе могли превзойти "рекорд" спартаковцев...почему уровень нашего футбола падает, ведь ещё лет 10 назад подобные матчи хоть и проигрывали, но в борьбе, а сейчас всё заканчивается разгромом при невразумительной игре.
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dimar
1522962400
Позорище. Гончаренко главный виновник такого поражения.Весь центр поля просрали
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Коза Ностра
1522962483
Слабовато сыграл Арсенал.Не настролились.
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Dimon 007
1522963157
И го го! ЦСКА, вы ущербные! Тянули время с Лионом?! Теперь доставайте из сетки мячики! Надо бы Лион пропустить, интереснее бы было! Клоуны! И самое что интересное, все эксперты до матча пиарили ЦСКА, а теперь рассказывают что разный класс....! Просто идиотизм!
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Shaitan.
1522963180
Вот наш уровень - семь от Ливерпуля, пять от Атлетико, а здесь повезло что все восемь не закатили... Как детей просто возят. То ли еще на ЧМ будет
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ZENIT84,
1522969447
Как всегда из восьми команд только наши проиграли разгромно,в защите полный бардак а кто то орал БЕРЕЗУЦКИХ и ИГНАШЕВИЧА В СБОРНУЮ)))))) Арсенал говорили плох в этом сезона а они взяли и раздолбали всю защиту))))))) А статистика матча ровна абсолютно и по владению и по ударам))))На пенсию защиту дайте дорогу молодым хуже точно не будет.
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Футурист
1522991564
а вы что ожидали то от этого матча?? команда и так выше головы прыгнула с такими серьезными финансовыми проблемами!!!! бюджеты клубов вообще несопоставими, да даже бюджеты ЦСКА с ЛОКО, СПАРТАКОМ И ЗЕНИТОМ несопоставимы, так о чем вообще речь?? команда играет в нападении опорником, наверное не от того, что он крутой нападающий, в защите пенсионеры, скорее всего тоже не от их грандиозного мастерства они на поле. Но даже при всем этом - команда старалась и билась, создавала моменты. Достойно!
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mdu86
1522996438
А где же так называемые болельщики армейцев неадекватные Бомбардиръ, Розарио Агро , NIK32RUS и др., которые поливали грязью Спартак и Локомотив?! Что теперь скажите? Адекватным болельщикам сочувствую, вчера болел за ЦСКА и желал клубу только победы. Но к сожалению таков уровень российских команд... Если не сведут в полуфинале, то финал будет Атлетико-Арсенал
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