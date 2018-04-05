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    «Челси» придется выплатить «Монако» за Жардима 7,5 миллиона

    Следующий сезон «Челси» может начать с новым главным тренером. В Лондоне рассматривают несколько кандидатур на смену Антонио Конте, среди которых выделяется Леонарду Жардим, работающий в «Монако».

    Представители «аристократов» отправили в офис «Монако» предварительный запрос по поводу возможного приглашения 43-летнего португальца. Известно, что действующий контракт специалиста с нынешним клубом рассчитан до 2020 года, в нем также прописана сумма отступных, которая составляет 7,5 миллиона евро.

    Ранее сообщалось о заинтересованности в услугах Жардима со стороны «Арсенала» и «ПСЖ».

    Источник: Yahoo

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    05.04.2018 09:17
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