«Челси» придется выплатить «Монако» за Жардима 7,5 миллиона

Следующий сезон «Челси» может начать с новым главным тренером. В Лондоне рассматривают несколько кандидатур на смену Антонио Конте, среди которых выделяется Леонарду Жардим, работающий в «Монако».

Представители «аристократов» отправили в офис «Монако» предварительный запрос по поводу возможного приглашения 43-летнего португальца. Известно, что действующий контракт специалиста с нынешним клубом рассчитан до 2020 года, в нем также прописана сумма отступных, которая составляет 7,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось о заинтересованности в услугах Жардима со стороны «Арсенала» и «ПСЖ».