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    Тарасов: «Ари в сборной России? Это качественный игрок»

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов поделился мнением о нападающем Ари, который станет гражданином РФ.

    – Ари вот-вот получит российский паспорт. Пригодится он нашей сборной?

    – Вопрос к тренеру сборной. В чем я точно уверен, так это в том, что Ари качественный игрок.

    – Раньше вы на тему натурализации высказывались резко. Помнится, даже от приглашения одноклубника Гилерме в национальную команду были не в восторге.

    – Вообще я действительно считаю, что каждый игрок должен выступать за ту страну, в которой родился. Но в сегодняшнем футболе все перевернулось. И подобные вещи стали настолько частыми, что это уже норма. А раз так, то какой смысл возмущаться?

    Ранее Ари говорил, что готов играть за сборную России.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.04.2018 19:56
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +148

      Бакланы доедают крышу 5 апреля 2018, 21:13

      А́ри: кто такой Тарасов?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +329

      ОЛЕГ К. > Бакланы доедают крышу 5 апреля 2018, 21:55

      Да ты что, не знаешь кто такой Тарасов? Это же авторитет в сборной.Сама крутизна.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +105

      Ден Батонг 5 апреля 2018, 20:25

      Уж мотивация у Ари на ЧМ будет очень и очень большая

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 5 апреля 2018, 20:01

      Уж явно посильнее Болотного. Забивает стабильно

      3
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