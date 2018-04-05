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Тарасов: «Ари в сборной России? Это качественный игрок»

5 апреля 2018, 19:56
4

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов поделился мнением о нападающем Ари, который станет гражданином РФ.

– Ари вот-вот получит российский паспорт. Пригодится он нашей сборной?

– Вопрос к тренеру сборной. В чем я точно уверен, так это в том, что Ари качественный игрок.

– Раньше вы на тему натурализации высказывались резко. Помнится, даже от приглашения одноклубника Гилерме в национальную команду были не в восторге.

– Вообще я действительно считаю, что каждый игрок должен выступать за ту страну, в которой родился. Но в сегодняшнем футболе все перевернулось. И подобные вещи стали настолько частыми, что это уже норма. А раз так, то какой смысл возмущаться?

Ранее Ари говорил, что готов играть за сборную России.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия Локомотив Тарасов Дмитрий Ари
Комментарии (4)
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Федя Кабак
1522947715
Уж явно посильнее Болотного. Забивает стабильно
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Ден Батонг
1522949102
Уж мотивация у Ари на ЧМ будет очень и очень большая
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Бакланы доедают крышу
1522952034
А́ри: кто такой Тарасов?
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