Тарасов: «Ари в сборной России? Это качественный игрок»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов поделился мнением о нападающем Ари, который станет гражданином РФ.

– Ари вот-вот получит российский паспорт. Пригодится он нашей сборной?

– Вопрос к тренеру сборной. В чем я точно уверен, так это в том, что Ари качественный игрок.

– Раньше вы на тему натурализации высказывались резко. Помнится, даже от приглашения одноклубника Гилерме в национальную команду были не в восторге.

– Вообще я действительно считаю, что каждый игрок должен выступать за ту страну, в которой родился. Но в сегодняшнем футболе все перевернулось. И подобные вещи стали настолько частыми, что это уже норма. А раз так, то какой смысл возмущаться?

Ранее Ари говорил, что готов играть за сборную России.