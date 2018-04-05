«Милан» объявил о продлении контракта с Гаттузо

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо заключил с клубом новый контракт. Договор со специалистом рассчитан до лета 2021 года.

40-летний итальянец возглавил «россонери» 27 ноября 2017 года после увольнения Винченцо Монтеллы.

После 30 туров «Милан» под руководством Гаттузо занимает шестое место в турнирной таблице Серии А, отставая от еврокубковой зоны на шесть очков, а от третьего места, дающего право на участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне, – на девять. При этом «дьяволы» вышли в финал Кубка Италии, где сыграют с «Ювентусом».