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    «Милан» объявил о продлении контракта с Гаттузо

    Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо заключил с клубом новый контракт. Договор со специалистом рассчитан до лета 2021 года.

    40-летний итальянец возглавил «россонери» 27 ноября 2017 года после увольнения Винченцо Монтеллы.

    После 30 туров «Милан» под руководством Гаттузо занимает шестое место в турнирной таблице Серии А, отставая от еврокубковой зоны на шесть очков, а от третьего места, дающего право на участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне, – на девять. При этом «дьяволы» вышли в финал Кубка Италии, где сыграют с «Ювентусом».

    Источник: ФК «Милан»

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    05.04.2018 18:54
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 5 апреля 2018, 20:49

      Молодой ,энергичный в нем видится будущее Милана.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 5 апреля 2018, 19:32

      Удачи!

      1
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