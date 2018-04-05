Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Аллегри сообщил игрокам, что покинет «Ювентус» в конце сезона. Один из кандидатов на его место – Анчелотти

Аллегри сообщил игрокам, что покинет «Ювентус» в конце сезона. Один из кандидатов на его место – Анчелотти

5 апреля 2018, 18:50
8

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри покинет клуб по окончании сезона. Сообщается, что в Турине запланировали полную перестройку команды после поражения от «Реала» (0:3) в домашнем матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Один из экспертов по «Ювентусу» Лука Момблано даже утверждает, что сегодня вечером Аллегри уже объявил футболистам о своем уходе в июне.

«Старая синьора» уже определила круг кандидатов на замену 50-летнему специалисту. Одним из них является Карло Анчелотти, уже работавший с «Ювентусом» с 1999 по 2001 год.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Ювентус Анчелотти Карло Аллегри Массимилиано
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
sport1602
1522944323
Пpoгнозы футбольных матчей -> bets-info.ru
Ответить
iBragim2102
1522945227
Давно пора.
Ответить
lysenkoff
1522947175
Нет чтобы звать Молодых тренеров со свежими взглядами.....
Ответить
zigbert
1522950252
Неудачи в ЛЧ заставляют уходить.
Ответить
dinar7777dinar
1522950253
давно пора !
Ответить
САНЁК17
1522954612
Состав команды не плохие, нужен нормальный тренер с нормальным опытом.Команду можно и нужно перевоспитать, будет эффект
Ответить
ItalianFootball
1522999659
Приехали....
Ответить
Dizayner
1523009854
не надо папу Карло, он уже все сказал в Юве в прошлый раз
Ответить
Главные новости
«Реал» презентовал нового главного тренера
09:50
Батракова похвалили за прощание с фанатами «Локомотива»
09:05
Семин напутствовал Батракова в «Галатасарай»
08:41
2
Отец Тюкавина прокомментировал прозенитовский жест сына
08:34
4
Круговой отправил намек-недовольство тренеру ЦСКА
08:23
2
Почти все игроки клуба РПЛ получили от Бубнова единицы
08:13
3
Поражения ЦСКА и «Локо», Тикнизян и Родри сменили клубы, Мусиала вновь потерял сознание и другие новости
01:56
Бубнов назвал тренера РПЛ, который не имеет отношения к футболу
01:25
8
«Трабзонспор» приближается к трансферу обладателя «Золотого мяча»
00:59
1
Заявление Мусиалы после нового обморока на поле
00:46
Все новости
Все новости
«Милан» заплатит 45+20 миллионов за вингера сборной Бельгии
Вчера, 11:36
20-летний форвард «Кальяри» попал в реанимацию – он едва не утонул в бассейне
17 августа
1
Фото«Ювентус» купил игрока сборной Колумбии
17 августа
У «ПСЖ» сорвался трансфер конкурента для Сафонова
15 августа
1
Стало известно, какую звезду подпишет «Галатасарай» после Батракова
15 августа
1
Чемпион Европы-2020 завершил карьеру
14 августа
Украинский форвард сделал угрожающее заявление
14 августа
26
«Ювентус» отказался от аренды будущего конкурента Сафонова
13 августа
Фото«Бешикташ» объявил о переходе 35-миллионного форварда
13 августа
2
Аморим не рассчитывает на четырех футболистов «Милана»
13 августа
3
Победитель Евро-2020 открыт для предложений из РПЛ
13 августа
1
Фото«Фенербахче» объявил о покупке Лукаку
12 августа
1
Французский журналист прояснил судьбу Сафонова в «ПСЖ» после покупки Сузуки
12 августа
Раскрыт новый клуб Влаховича
12 августа
Фото«Рома» приобрела защитника сборной Аргентины за 13+4 миллиона
12 августа
Лаутаро Мартинес может перейти в «Барселону»
12 августа
2
Фото44-летний Ибрагимович показал идеальный торс во время тренировки
11 августа
1
Агкацев отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»
11 августа
«ПСЖ» договорился о покупке нового вратаря
11 августа
Стала известна сумма трансфера Лукаку в турецкий клуб
11 августа
ФотоМальдини нашел новый клуб – седьмой в карьере
10 августа
Фото«Комо» подписал игрока сборной Англии за 30 миллионов
9 августа
Стало известно, почему Гвардиола отказал сборной Италии
9 августа
«Барселона» потерпела сенсационное поражение
9 августа
1
«ПСЖ» в шаге от трансфера конкурента для Сафонова за 36 миллионов
9 августа
1
33-летний Лукаку определился с новым клубом
8 августа
1
Паредес близок к возвращению в Европу спустя год
8 августа
«Реал» отдал игрока в аренду клубу Серии А
7 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+