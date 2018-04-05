Аллегри сообщил игрокам, что покинет «Ювентус» в конце сезона. Один из кандидатов на его место – Анчелотти

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри покинет клуб по окончании сезона. Сообщается, что в Турине запланировали полную перестройку команды после поражения от «Реала» (0:3) в домашнем матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Один из экспертов по «Ювентусу» Лука Момблано даже утверждает, что сегодня вечером Аллегри уже объявил футболистам о своем уходе в июне.

«Старая синьора» уже определила круг кандидатов на замену 50-летнему специалисту. Одним из них является Карло Анчелотти, уже работавший с «Ювентусом» с 1999 по 2001 год.