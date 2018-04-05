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    Аллегри сообщил игрокам, что покинет «Ювентус» в конце сезона. Один из кандидатов на его место – Анчелотти

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри покинет клуб по окончании сезона. Сообщается, что в Турине запланировали полную перестройку команды после поражения от «Реала» (0:3) в домашнем матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

    Один из экспертов по «Ювентусу» Лука Момблано даже утверждает, что сегодня вечером Аллегри уже объявил футболистам о своем уходе в июне.

    «Старая синьора» уже определила круг кандидатов на замену 50-летнему специалисту. Одним из них является Карло Анчелотти, уже работавший с «Ювентусом» с 1999 по 2001 год.

    Источник: Football Italia

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    05.04.2018 18:50
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 6 апреля 2018, 13:17

      не надо папу Карло, он уже все сказал в Юве в прошлый раз

      0
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 6 апреля 2018, 10:27

      Приехали....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 5 апреля 2018, 21:56

      Состав команды не плохие, нужен нормальный тренер с нормальным опытом.Команду можно и нужно перевоспитать, будет эффект

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 5 апреля 2018, 20:44

      давно пора !

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 5 апреля 2018, 20:44

      Неудачи в ЛЧ заставляют уходить.

      2
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      Рейтинг: +870

      lysenkoff 5 апреля 2018, 19:52

      Нет чтобы звать Молодых тренеров со свежими взглядами.....

      1
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 5 апреля 2018, 19:20

      Давно пора.

      0
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      Рейтинг: -11

      sport1602 5 апреля 2018, 19:05

      Пpoгнозы футбольных матчей -> bets-info.ru

      -2
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