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«Спартак» поздравил Федуна с 62-летием

5 апреля 2018, 11:19
10

«Спартак» поздравил президента клуба Леонида Федуна с днем рождения, которому сегодня исполняется 62 года.

«Уважаемый Леонид Арнольдович! ФК «Спартак-Москва» сердечно поздравляет Вас с днем рождения. Сегодняшний праздник — наилучший повод выразить Вам огромную благодарность за тот неоценимый вклад, который Вы вносите в развитие клуба.

В первую очередь благодаря Вам «Спартак» сегодня превратился в современный европейский футбольный клуб с великолепными стадионом и музеем, отлаженной системой управления, надежной финансовой базой, профессиональным коллективом менеджеров, сотрудников и тренеров. Сегодняшний «Спартак» – это клуб, который, несмотря на все трудности нынешнего времени, не только сохранил, но и приумножил число преданных болельщиков. Клуб, завоевавший всеобщее уважение за счет грамотной селекционной политики и внимания к подготовке молодых футболистов. Клуб, который бережно сохраняет свою богатейшую историю. Клуб, который уверенно смотрит в будущее.

В минувшем году Ваша упорная работа, настойчивость, терпение и, конечно же, искренняя любовь к «Спартаку» принесли долгожданные плоды – золотые медали первенства и Суперкубок России. Мы уверены, что эти успехи знаменуют собой начало нового яркого этапа в жизни команды. Ведь красно-белые не только готовы сохранить звание лидера российского футбола на многие годы, но и будут стремиться к тому, чтобы за регулярными победами внутри страны пришли и европейские.

От лица всех спартаковцев – работников клуба, тренеров, футболистов, ветеранов, болельщиков — желаем Вам счастья, крепкого здоровья, семейного благополучия, неиссякаемой энергии, успехов в бизнесе, радостных эмоций от игры «Спартака» и новых громких побед нашей с Вами любимой команды!» – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (10)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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OfaZavr
1522918014
Присоединяюсь к поздравлению!
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Бакланы доедают крышу
1522920446
после победы можно и галстук подарить)
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zigbert
1522927295
С Днем Рождения Леонид Арнольдович!!!
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Коза Ностра
1522928242
Я тожЫ паздравляю Лианида Пердуна.
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ЮНик
1522929043
Леонард Арнольдович! Поздравляю!!! Желаю Вам( и себе тоже) умереть от счастья в тот вечер, когда "Спартак" станет победителем Лиги чемпионов! Я пожелал только что нам обоим бессмертия.
Ответить
Сибирь за Спартак
1522935986
Поздравляю, здоровья и сделать Спартак завсегдатаем лиги чемпионов.
Ответить
DOCTOR PENALTY
1522936268
+++Поздравляю Леонид Арнольдович! Теперь ты не Нольтрофеич, это главное!
Ответить
Svoysvoemubrat
1522936301
Спартак еще не расправил плечи.
Ответить
Ахимас Вельде
1522937044
ЛАФ, веди бизнес с умом и не жалей денег на Спартак!
Ответить
Антимат
1522938853
Первые кричалки, которые помню: в Союзе нет еще пока команды лучше Спартака и Кто болеет за Торпедо - тот родился от соседа, А сосед он не дурак, он болеет за Спартак!
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