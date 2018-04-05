«Спартак» поздравил Федуна с 62-летием

«Спартак» поздравил президента клуба Леонида Федуна с днем рождения, которому сегодня исполняется 62 года.

«Уважаемый Леонид Арнольдович! ФК «Спартак-Москва» сердечно поздравляет Вас с днем рождения. Сегодняшний праздник — наилучший повод выразить Вам огромную благодарность за тот неоценимый вклад, который Вы вносите в развитие клуба.

В первую очередь благодаря Вам «Спартак» сегодня превратился в современный европейский футбольный клуб с великолепными стадионом и музеем, отлаженной системой управления, надежной финансовой базой, профессиональным коллективом менеджеров, сотрудников и тренеров. Сегодняшний «Спартак» – это клуб, который, несмотря на все трудности нынешнего времени, не только сохранил, но и приумножил число преданных болельщиков. Клуб, завоевавший всеобщее уважение за счет грамотной селекционной политики и внимания к подготовке молодых футболистов. Клуб, который бережно сохраняет свою богатейшую историю. Клуб, который уверенно смотрит в будущее.

В минувшем году Ваша упорная работа, настойчивость, терпение и, конечно же, искренняя любовь к «Спартаку» принесли долгожданные плоды – золотые медали первенства и Суперкубок России. Мы уверены, что эти успехи знаменуют собой начало нового яркого этапа в жизни команды. Ведь красно-белые не только готовы сохранить звание лидера российского футбола на многие годы, но и будут стремиться к тому, чтобы за регулярными победами внутри страны пришли и европейские.

От лица всех спартаковцев – работников клуба, тренеров, футболистов, ветеранов, болельщиков — желаем Вам счастья, крепкого здоровья, семейного благополучия, неиссякаемой энергии, успехов в бизнесе, радостных эмоций от игры «Спартака» и новых громких побед нашей с Вами любимой команды!» – говорится в сообщении пресс-службы клуба.