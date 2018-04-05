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    «Спартак» поздравил Федуна с 62-летием

    «Спартак» поздравил президента клуба Леонида Федуна с днем рождения, которому сегодня исполняется 62 года.

    «Уважаемый Леонид Арнольдович! ФК «Спартак-Москва» сердечно поздравляет Вас с днем рождения. Сегодняшний праздник — наилучший повод выразить Вам огромную благодарность за тот неоценимый вклад, который Вы вносите в развитие клуба.

    В первую очередь благодаря Вам «Спартак» сегодня превратился в современный европейский футбольный клуб с великолепными стадионом и музеем, отлаженной системой управления, надежной финансовой базой, профессиональным коллективом менеджеров, сотрудников и тренеров. Сегодняшний «Спартак» – это клуб, который, несмотря на все трудности нынешнего времени, не только сохранил, но и приумножил число преданных болельщиков. Клуб, завоевавший всеобщее уважение за счет грамотной селекционной политики и внимания к подготовке молодых футболистов. Клуб, который бережно сохраняет свою богатейшую историю. Клуб, который уверенно смотрит в будущее.

    В минувшем году Ваша упорная работа, настойчивость, терпение и, конечно же, искренняя любовь к «Спартаку» принесли долгожданные плоды – золотые медали первенства и Суперкубок России. Мы уверены, что эти успехи знаменуют собой начало нового яркого этапа в жизни команды. Ведь красно-белые не только готовы сохранить звание лидера российского футбола на многие годы, но и будут стремиться к тому, чтобы за регулярными победами внутри страны пришли и европейские.

    От лица всех спартаковцев – работников клуба, тренеров, футболистов, ветеранов, болельщиков — желаем Вам счастья, крепкого здоровья, семейного благополучия, неиссякаемой энергии, успехов в бизнесе, радостных эмоций от игры «Спартака» и новых громких побед нашей с Вами любимой команды!» – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

    Источник: ФК «Спартак»

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    05.04.2018 11:19
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +718

      Антимат 5 апреля 2018, 17:34

      Первые кричалки, которые помню: в Союзе нет еще пока команды лучше Спартака и Кто болеет за Торпедо - тот родился от соседа,
      А сосед он не дурак, он болеет за Спартак!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1343

      Ахимас Вельде 5 апреля 2018, 17:04

      ЛАФ, веди бизнес с умом и не жалей денег на Спартак!

      6
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    • ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 5 апреля 2018, 16:51

      Спартак еще не расправил плечи.

      7
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 5 апреля 2018, 16:51

      +++Поздравляю Леонид Арнольдович! Теперь ты не Нольтрофеич, это главное!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 5 апреля 2018, 16:46

      Поздравляю, здоровья и сделать Спартак завсегдатаем лиги чемпионов.

      11
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4433

      ЮНик 5 апреля 2018, 14:50

      Леонард Арнольдович! Поздравляю!!! Желаю Вам( и себе тоже) умереть от счастья в тот вечер, когда "Спартак" станет победителем Лиги чемпионов! Я пожелал только что нам обоим бессмертия.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +1855

      Коза Ностра 5 апреля 2018, 14:37

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Я тожЫ паздравляю Лианида Пердуна.

      -5
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 5 апреля 2018, 14:21

      С Днем Рождения Леонид Арнольдович!!!

      5
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      Рейтинг: +148

      Бакланы доедают крышу 5 апреля 2018, 12:27

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      после победы можно и галстук подарить)

      -4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 апреля 2018, 11:46

      Присоединяюсь к поздравлению!

      8
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