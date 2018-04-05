Ловчев сравнил Тихонова с Семиным

Бывший футболист московского «Спартака» и известный футбольный эксперт Евгений Ловчев отметил, что российские молодые тренеры не боятся начинать свою работу в далеких регионах.

«Про Андрея Тихонова. Он начинал вторым в «Краснодаре», затем поехал главным в Красноярск, затем его пригласили в Самару.

Наши молодые тренеры не боятся ехать в глубинку. Приглашают, есть возможность работать, они едут. И это правильно. Ведь Семин тоже начинал с далеких регионов – вначале работал в Новосибирске, потом долго тренировал «Памир» Душанбе», – отметил Ловчев.

Напомним, что Тихонов работает с «Крыльями Советов» с начала текущего сезона.