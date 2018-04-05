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    Ловчев сравнил Тихонова с Семиным

    Бывший футболист московского «Спартака» и известный футбольный эксперт Евгений Ловчев отметил, что российские молодые тренеры не боятся начинать свою работу в далеких регионах.

    «Про Андрея Тихонова. Он начинал вторым в «Краснодаре», затем поехал главным в Красноярск, затем его пригласили в Самару.

    Наши молодые тренеры не боятся ехать в глубинку. Приглашают, есть возможность работать, они едут. И это правильно. Ведь Семин тоже начинал с далеких регионов – вначале работал в Новосибирске, потом долго тренировал «Памир» Душанбе», – отметил Ловчев.

    Напомним, что Тихонов работает с «Крыльями Советов» с начала текущего сезона.

    Источник: «Советский спорт»

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    05.04.2018 10:41
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 5 апреля 2018, 16:14

      Москва не глубинка , остальные города глубинки , ё фарейра что ты несёшь Ловчев?

      0
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      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 > h3LL1k 5 апреля 2018, 19:27

      А причем здесь Москва? ты сам то что несешь?

      0
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 5 апреля 2018, 13:01

      Андрею только успехов и побед!!! хороший человек, классный футболист-теперь очередь за тренерскими успехами!!!Самару ждем в чемпионате на следующий год!!!!

      2
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 5 апреля 2018, 11:24

      Ловчев это гуру мысли российского футбола.

      0
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      Рейтинг: +236

      Viktor781 5 апреля 2018, 10:45

      Ловчев это Сократес, не меньше.

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