Кубок России. «Спартак» победил «Крылья Советов» и вышел в полуфинал

В матче 1/4 финала Кубка России «Спартак» победил «Крылья Советов» и вышел в полуфинал турнира.

Соперником московского клуба по 1/2 финала станет «Тосно».

Кубок России. 1/4 финала

Крылья Советов (Самара) – Спартак (Москва) – 1:3 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Зе Луиш, 20; 0:2 – Промес, 71; 0:3 – Адриано, 77; 1:3 – Соболев, 90+2.

«Спартак»: Селихов, Мельгарехо, Кутепов, Максимович, Ещенко, Промес (Ханни, 89), Глушаков, Фернандо, Зобнин (Самедов, 79), Адриано (Пашалич, 80), Зе Луиш.

«Крылья Советов»: Конюхов, Таранов (Зотов, 75), Ятченко, Бурлак, Зотов, Надсон, Соболев, Чочиев (Башкиров, 82), Ланин, Самодин, Корниленко (Мияилович, 80).

Ну что, «Спартак» уже выиграл Кубок?