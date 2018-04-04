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  • Кубок России. «Спартак» победил «Крылья Советов» и вышел в полуфинал

Кубок России. «Спартак» победил «Крылья Советов» и вышел в полуфинал

4 апреля 2018, 19:23
48

В матче 1/4 финала Кубка России «Спартак» победил «Крылья Советов» и вышел в полуфинал турнира.

Соперником московского клуба по 1/2 финала станет «Тосно».

Кубок России. 1/4 финала

Крылья Советов (Самара) – Спартак (Москва) – 1:3 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Зе Луиш, 20; 0:2 – Промес, 71; 0:3 – Адриано, 77; 1:3 – Соболев, 90+2.

«Спартак»: Селихов, Мельгарехо, Кутепов, Максимович, Ещенко, Промес (Ханни, 89), Глушаков, Фернандо, Зобнин (Самедов, 79), Адриано (Пашалич, 80), Зе Луиш.

«Крылья Советов»: Конюхов, Таранов (Зотов, 75), Ятченко, Бурлак, Зотов, Надсон, Соболев, Чочиев (Башкиров, 82), Ланин, Самодин, Корниленко (Мияилович, 80).

Ну что, «Спартак» уже выиграл Кубок?

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Кубок Крылья Советов Спартак
Комментарии (48)
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oyabun
1522859416
Пусть оговорка в заголовке окажется пророческой )))
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Полная Канистра
1522859656
вы там чё пьяные сидите какой финал ? полуфинал еще надо пройти
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DZHEK_VOROBEY1987
1522860066
Хорошая победа на классе,жалко только на ноль не отстояли,а так всех с победой. Теперь надо готовиться к Анжи.
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Shogun
1522860235
Какой финал тормоза, еще даже полуфиналов не было, что за школьник публикует у вас новости
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Krossmen73
1522860452
Хорошая получилась игра.Всё было по делу.Особо не напрягались и взяли своё.Крылья не выглядели мальчиками для битья играли достойно,но Спартак объективно выше классом и заслуженно победил!Теперь главное не нарваться на "грабли" недооценки Тосно и победив,выйти в финал кубка.С победой красно-белые!
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OfaZavr
1522862484
вполне качественная игра получилась да и голы классные, главное что мы в ПОЛУФИНАЛЕ!!! Всех КБ с победой!
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oyabun
1522862582
Спартак не может без ложки дегтя. Мне лично было очень обидно за гол на последних секундах.. Нельзя настолько уж расслабляться в конце, даже выигрывая. Когда нибудь это может выйти боком.
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батог
1522863557
Всех с победой!!! Хоть с горчинкой, но мужики появился у команды класс!!! Горчинка - учатся сачковать, но надеюсь Каррера не даст!
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Сармат Ростов
1522865838
Да, забыл сказать: голы классные... Промес мог вполне ещё два оформлять, но приберёг на чемпионат)))
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a_who
1522867038
Результат есть ! С победой !
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