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    Кубок России. «Спартак» победил «Крылья Советов» и вышел в полуфинал

    В матче 1/4 финала Кубка России «Спартак» победил «Крылья Советов» и вышел в полуфинал турнира.

    Соперником московского клуба по 1/2 финала станет «Тосно».

    Кубок России. 1/4 финала

    Крылья Советов (Самара) – Спартак (Москва) – 1:3 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Зе Луиш, 20; 0:2 – Промес, 71; 0:3 – Адриано, 77; 1:3 – Соболев, 90+2.

    «Спартак»: Селихов, Мельгарехо, Кутепов, Максимович, Ещенко, Промес (Ханни, 89), Глушаков, Фернандо, Зобнин (Самедов, 79), Адриано (Пашалич, 80), Зе Луиш.

    «Крылья Советов»: Конюхов, Таранов (Зотов, 75), Ятченко, Бурлак, Зотов, Надсон, Соболев, Чочиев (Башкиров, 82), Ланин, Самодин, Корниленко (Мияилович, 80).

    Ну что, «Спартак» уже выиграл Кубок?

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.04.2018 19:23
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    Комментарии48
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 5 апреля 2018, 12:55

      Молодцы.С победой Спартак!!!

      1
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      Рейтинг: +984

      ZENIT84, 4 апреля 2018, 23:22

      СПАРТАК пожалуйста выиграй кубок а то не дай бог в еврокубках будет ШИННИК... АВАНГАРД или ТОСНО)))) это сразу минус одна команда

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3830

      minaev23 4 апреля 2018, 21:41

      Спартак с победой!!!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +2726

      a_who 4 апреля 2018, 21:37

      Результат есть ! С победой !

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 4 апреля 2018, 21:17

      Да, забыл сказать: голы классные... Промес мог вполне ещё два оформлять, но приберёг на чемпионат)))

      8
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 4 апреля 2018, 20:55

      Всех Красно-Белых С ПОБЕДОЙ!!! Но вот только не надо пока фотографироваться на фоне кубка. Прошлый матч с Тосно все помним. А рубиться они будут - поверьте мне: ну-ка, из прямой зоны вылета - да в Европу!!! Мы должны были победить, и победили, с чем всех и поздравляю!!! Но это - ещё не финал.

      5
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      Рейтинг: +6913

      батог 4 апреля 2018, 20:39

      Всех с победой!!! Хоть с горчинкой, но мужики появился у команды класс!!! Горчинка - учатся сачковать, но надеюсь Каррера не даст!

      10
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      Рейтинг: +33442

      oyabun 4 апреля 2018, 20:23

      Спартак не может без ложки дегтя. Мне лично было очень обидно за гол на последних секундах.. Нельзя настолько уж расслабляться в конце, даже выигрывая. Когда нибудь это может выйти боком.

      12
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      Рейтинг: +7392

      Старикан 4 апреля 2018, 20:22

      Спартак хоть и победил, но в свою силу он играл всего в общей сложности минут двадцать за весь матч! Первая половина второго тайма вообще ни о чём... Опять же в конце матча начали пятиться к своим воротам, расслабились... Но Крылья конечно же очень слабы и сегодня даже такому Спартаку ничего противопоставить не могут... Надеюсь, что Спартак всё-таки соберётся и найдёт силы чтобы достойно играть в оставшихся матчах... Ну, а в борьбе за кубок соперников у него не осталось...

      4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 апреля 2018, 20:21

      вполне качественная игра получилась да и голы классные, главное что мы в ПОЛУФИНАЛЕ!!! Всех КБ с победой!

      9
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