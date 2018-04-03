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    Уткин: «Краснодар» был готов продать Смолова «Зениту» за 12 миллионов. Питерцы решили за эти деньги купить Набиуллина и Оздоева»

    Спортивный журналист Василий Уткин рассказал, что форвард «Краснодара» Федор Смолов мог зимой перейти в санкт-петербургский «Зенит». Южане были готовы продать нападающего за 12 миллионов евро.

    «Я располагаю сведениями из первоисточника, что «Краснодар» был готов продать Смолова за 12 миллионов евро. Это меньше его отступных, сходная цена.

    «Зенит» согласился, но уже через два дня передумал, отказался от сделки и до конца недели примерно за эту же сумму купил Магомеда Оздоева и Эльмира Набиуллина. Это был выбор клуба», – сказал Уткин в эфире «Эха Москвы».

    Рыночная стоимость Смолова – 15 миллионов евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.04.2018 20:27
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 апреля 2018, 10:59

      если правда то глупейший выбор сделали.

      -1
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 4 апреля 2018, 10:11

      Пора вводить ответственность за недостоверную информацию -- штрафовать -- бить рублём по языку !!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 4 апреля 2018, 09:56

      Совсем заврался утконос.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 4 апреля 2018, 00:32

      Уткин за гамбургерами это всё выяснил.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +90

      alikatos 3 апреля 2018, 22:59

      да а игрок моложе не становится..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +256

      Gorasul 3 апреля 2018, 21:14

      Правильно сделали, игрок днищный, мягко говоря.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12331

      Вомбат 3 апреля 2018, 21:13

      Фурсенко сказал - Краснодар потребовал отступных 15 млн, Смолов - контракт на 5 млн в год на три года, агент - премию 5 млн и еще какие-то подъемные, итого покупка Смолова стоила бы, включая зарплату игрока за время контракта около 40 млн евро. Уткин говорит - 12 млн. Кому верить? Решайте сами, учитывая, что Оздоева Зенит купил за 3 млн, Набиуллина за 2.5 млн. Цифру, названную Фурсенко, подтвердили и в Рубине, в том числе Бердыев.

      5
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 3 апреля 2018, 21:00

      Кря Кря!истинная утка!

      3
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      Рейтинг: +4025

      raritet 3 апреля 2018, 20:58

      Маловероятно что это так . Понятно, что многое нам не известно, но не может же такое большое количество идиотов быть сразу в одном месте. Это ведь для всех понятно , что лучше один Смолов, чем 10 Оздоевых.

      2
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      ...
      Рейтинг: +67299

      portero > raritet 3 апреля 2018, 21:36

      да нет , тут один утенок из себя бога мнит, а на деле желтый утёнок.

      2
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      Рейтинг: +142

      SERG63 3 апреля 2018, 20:57

      Да хватит уже всех в Зенит отправлять.

      2
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