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  • Уткин: «Краснодар» был готов продать Смолова «Зениту» за 12 миллионов. Питерцы решили за эти деньги купить Набиуллина и Оздоева»

Уткин: «Краснодар» был готов продать Смолова «Зениту» за 12 миллионов. Питерцы решили за эти деньги купить Набиуллина и Оздоева»

3 апреля 2018, 20:27
91

Спортивный журналист Василий Уткин рассказал, что форвард «Краснодара» Федор Смолов мог зимой перейти в санкт-петербургский «Зенит». Южане были готовы продать нападающего за 12 миллионов евро.

«Я располагаю сведениями из первоисточника, что «Краснодар» был готов продать Смолова за 12 миллионов евро. Это меньше его отступных, сходная цена.

«Зенит» согласился, но уже через два дня передумал, отказался от сделки и до конца недели примерно за эту же сумму купил Магомеда Оздоева и Эльмира Набиуллина. Это был выбор клуба», – сказал Уткин в эфире «Эха Москвы».

Рыночная стоимость Смолова – 15 миллионов евро.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Смолов Федор Оздоев Магомед Набиуллин Эльмир Уткин Василий
Комментарии (91)
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SERG63
1522778266
Да хватит уже всех в Зенит отправлять.
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raritet
1522778294
Маловероятно что это так . Понятно, что многое нам не известно, но не может же такое большое количество идиотов быть сразу в одном месте. Это ведь для всех понятно , что лучше один Смолов, чем 10 Оздоевых.
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petrucho-spb
1522778401
Кря Кря!истинная утка!
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Вомбат
1522779207
Фурсенко сказал - Краснодар потребовал отступных 15 млн, Смолов - контракт на 5 млн в год на три года, агент - премию 5 млн и еще какие-то подъемные, итого покупка Смолова стоила бы, включая зарплату игрока за время контракта около 40 млн евро. Уткин говорит - 12 млн. Кому верить? Решайте сами, учитывая, что Оздоева Зенит купил за 3 млн, Набиуллина за 2.5 млн. Цифру, названную Фурсенко, подтвердили и в Рубине, в том числе Бердыев.
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Gorasul
1522779267
Правильно сделали, игрок днищный, мягко говоря.
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alikatos
1522785569
да а игрок моложе не становится..
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Павел Амурский
1522791150
Уткин за гамбургерами это всё выяснил.
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prezent2017
1522825007
Совсем заврался утконос.
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Zenmaster
1522825879
Пора вводить ответственность за недостоверную информацию -- штрафовать -- бить рублём по языку !!!
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OfaZavr
1522828769
если правда то глупейший выбор сделали.
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