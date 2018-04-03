Уткин: «Краснодар» был готов продать Смолова «Зениту» за 12 миллионов. Питерцы решили за эти деньги купить Набиуллина и Оздоева»

Спортивный журналист Василий Уткин рассказал, что форвард «Краснодара» Федор Смолов мог зимой перейти в санкт-петербургский «Зенит». Южане были готовы продать нападающего за 12 миллионов евро.

«Я располагаю сведениями из первоисточника, что «Краснодар» был готов продать Смолова за 12 миллионов евро. Это меньше его отступных, сходная цена.

«Зенит» согласился, но уже через два дня передумал, отказался от сделки и до конца недели примерно за эту же сумму купил Магомеда Оздоева и Эльмира Набиуллина. Это был выбор клуба», – сказал Уткин в эфире «Эха Москвы».

Рыночная стоимость Смолова – 15 миллионов евро.