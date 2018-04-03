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    КДК открыл дело в отношении Смолова за нецензурную брань

    КДК РФС начал разбирательство в отношении форварда «Краснодара» Федора Смолова, который позволил себе выругаться матом при уходе с поля в матче 24 тура РФПЛ против махачкалинского «Анжи» (1:1).

    «Завтра в 14:00 КДК начнeт рассмотрение произошедшего с Фeдором Смоловым инцидента. Основанием для рассмотрения дела является попадание нецензурных слов в эфир средств массовой информации.

    О том, могут ли его оперативные извинения в социальных сетях быть смягчающим фактором, можно будет сказать лишь завтра», – заявил глава КДК Артур Григорьянц.

    Ранее на ситуацию отреагировал вице-премьер России Виталий Мутко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.04.2018 19:10
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +6914

      sochi-2013 4 апреля 2018, 15:47

      Вот уж кто конкретный наемник. Без преданности и благодарности к клубу, за который играет.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 3 апреля 2018, 22:34

      Просто надо быть более сдержанным.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 3 апреля 2018, 20:19

      Федя конечно поступил не красиво! Видимо прям накипело.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6309

      порт 3 апреля 2018, 19:56

      Футболист публичный человек, и вести себя должен соответственно, а не как алкаш под забором. Кроме присутствующих болельщиков на стадионе, всё это слышали и дети по ТВ.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +695

      fan-man 3 апреля 2018, 19:50

      правильно правильно, предлагаю за подобное штрафовать ляма на 3 и деньги переводить в детские дома

      4
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      Рейтинг: +2251

      kvm 3 апреля 2018, 19:26

      конифея не забудьте

      2
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 3 апреля 2018, 19:19

      Не мешало бы Феде люлей выписать

      0
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      Рейтинг: +236

      Viktor781 > acer2003 3 апреля 2018, 21:11

      У нас, помнится Быстров, за некорректное поведение, потом не один матч покидал (меняли его) со слезами на глазах.
      Так что многое от болельщиков зависит. Воспитывать этих зарвавшихся дармоедов надо.

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