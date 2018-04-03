КДК открыл дело в отношении Смолова за нецензурную брань

КДК РФС начал разбирательство в отношении форварда «Краснодара» Федора Смолова, который позволил себе выругаться матом при уходе с поля в матче 24 тура РФПЛ против махачкалинского «Анжи» (1:1).

«Завтра в 14:00 КДК начнeт рассмотрение произошедшего с Фeдором Смоловым инцидента. Основанием для рассмотрения дела является попадание нецензурных слов в эфир средств массовой информации.

О том, могут ли его оперативные извинения в социальных сетях быть смягчающим фактором, можно будет сказать лишь завтра», – заявил глава КДК Артур Григорьянц.

Ранее на ситуацию отреагировал вице-премьер России Виталий Мутко.