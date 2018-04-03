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КДК открыл дело в отношении Смолова за нецензурную брань

3 апреля 2018, 19:10
8

КДК РФС начал разбирательство в отношении форварда «Краснодара» Федора Смолова, который позволил себе выругаться матом при уходе с поля в матче 24 тура РФПЛ против махачкалинского «Анжи» (1:1).

«Завтра в 14:00 КДК начнeт рассмотрение произошедшего с Фeдором Смоловым инцидента. Основанием для рассмотрения дела является попадание нецензурных слов в эфир средств массовой информации.

О том, могут ли его оперативные извинения в социальных сетях быть смягчающим фактором, можно будет сказать лишь завтра», – заявил глава КДК Артур Григорьянц.

Ранее на ситуацию отреагировал вице-премьер России Виталий Мутко.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Краснодар Смолов Федор
Комментарии (8)
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acer2003
1522772368
Не мешало бы Феде люлей выписать
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kvm
1522772805
конифея не забудьте
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Dr Metal
1522774235
правильно правильно, предлагаю за подобное штрафовать ляма на 3 и деньги переводить в детские дома
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порт
1522774598
Футболист публичный человек, и вести себя должен соответственно, а не как алкаш под забором. Кроме присутствующих болельщиков на стадионе, всё это слышали и дети по ТВ.
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Федя Кабак
1522775993
Федя конечно поступил не красиво! Видимо прям накипело.
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zigbert
1522784070
Просто надо быть более сдержанным.
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sochi-2013
1522846063
Вот уж кто конкретный наемник. Без преданности и благодарности к клубу, за который играет.
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