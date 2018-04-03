Маньяков: «Мечта Галицкого — чтобы 11 «кубаноидов» играли в основе «Краснодара»

Управляющий партнeр Prof-Sport Company, футбольный агент Александр Маньяков прокомментировал назначение на пост главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева. Как было отмечено, клуб ориентирован на привлечение в состав как можно больше собственных воспитанников.

«Мусаев — тренер, зарекомендовавший себя и добившейся успехов в юношеском и молодежном футболе. Сейчас Мусаев работал с молодежным составом «Краснодара». Они уверенно идут на первом месте, показывая интересный футбол, хотя не сказать что пацаны старше своих соперников – дубль довольно молодой.

Зимой на сборе в Марбелье я спрашивал у генерального директора «Краснодара» Владимира Хашига: «Если уволят Шалимова, то кто главный кандидат на пост главного тренера?» Он ответил: «Отставка Игоря Михайловича пока не планируется. Нет такого тренера со стороны, который подошeл бы нам по философии, пониманию игры. Но у нас есть свой парень, в которого мы верим» — и как раз Мурада назвал.

Понятно, что это большой риск со стороны «Краснодара», но он полностью соответствует амбициям Сергея Галицкого — чтобы 11 «кубаноидов» играли в основном составе. Может, к этому как раз все и идет. Кому, как не тренеру этих молодых игроков, идти с ними дальше? Можно провести параллель с «Барселоной» Хосепа Гвардиолы, тренера из системы «Барсы», при котором девять воспитанников входили в состав», — сказал Маньяков.