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    Маньяков: «Мечта Галицкого — чтобы 11 «кубаноидов» играли в основе «Краснодара»

    Управляющий партнeр Prof-Sport Company, футбольный агент Александр Маньяков прокомментировал назначение на пост главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева. Как было отмечено, клуб ориентирован на привлечение в состав как можно больше собственных воспитанников.

    «Мусаев — тренер, зарекомендовавший себя и добившейся успехов в юношеском и молодежном футболе. Сейчас Мусаев работал с молодежным составом «Краснодара». Они уверенно идут на первом месте, показывая интересный футбол, хотя не сказать что пацаны старше своих соперников – дубль довольно молодой.

    Зимой на сборе в Марбелье я спрашивал у генерального директора «Краснодара» Владимира Хашига: «Если уволят Шалимова, то кто главный кандидат на пост главного тренера?» Он ответил: «Отставка Игоря Михайловича пока не планируется. Нет такого тренера со стороны, который подошeл бы нам по философии, пониманию игры. Но у нас есть свой парень, в которого мы верим» — и как раз Мурада назвал.

    Понятно, что это большой риск со стороны «Краснодара», но он полностью соответствует амбициям Сергея Галицкого — чтобы 11 «кубаноидов» играли в основном составе. Может, к этому как раз все и идет. Кому, как не тренеру этих молодых игроков, идти с ними дальше? Можно провести параллель с «Барселоной» Хосепа Гвардиолы, тренера из системы «Барсы», при котором девять воспитанников входили в состав», — сказал Маньяков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.04.2018 18:17
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 4 апреля 2018, 14:15

      Потомственный,что ли? С такой фамилией надо каждый день у участкового отмечаться....

      0
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 3 апреля 2018, 22:49

      А МАНЬЯКов хотел бы, чтобы 11афроросиян играло ???

      0
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 3 апреля 2018, 22:08

      Утекаай...В подворотне нас ждет маньяк...

      0
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      Рейтинг: +7712

      mihail200606 3 апреля 2018, 20:59

      удивлюсь, если сейчас , почти посреди сезона,поставят этого мусаева... не все еще потеряно в сезоне, чтобы экспериментировать..

      а в общем если у клуба РФПЛ в составе будет своих 11 воспитанников это только можно приветствовать.. и не удивлюсь, если у галицкого клуб будет первым таким

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      Рейтинг: +1639

      Psih86 3 апреля 2018, 20:44

      Красавец Галицкий,что сказать. Пусть лучше в Краснодаре играют 11 кубаноидов,чем как у мясо 11 нигеров или у бомжей 11 аргентинцев.

      0
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 3 апреля 2018, 19:23

      Фамилия у агента "серьёзная "!))

      2
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      Рейтинг: +5420

      _Marqella_ 3 апреля 2018, 18:53

      Слово то какое нашли «кубаноидов» ....а так конечно мысль отличная...

      2
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      Рейтинг: +658

      RUSARM > _Marqella_ 3 апреля 2018, 20:44

      В Краснодарском крае-все кубаноиды!!! Довольно часто встречался там с этим словом!!!

      1
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      Рейтинг: +5420

      _Marqella_ > RUSARM 4 апреля 2018, 12:40

      Кубаноид (кубаноед) — угрюмый и прижимистый понаехавший житель Краснодарского края, считающий, что судьба-злодейка занесла его в край угрюмых и прижимистых людей, которые его недолюбливают.Доля кубаноидов в составе населения Кубани составляет около 21 %. ...Это я в итернете нашла значение слова кубаноид....Весело, да??? Мне кажется не все жители Краснодарского края согласятся с тобой!!!

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      Рейтинг: +4025

      raritet 3 апреля 2018, 18:37

      Хорошая мечта. Браво Галицкий!. Если получиться , что-то подобное Атлетик с басками, можно будет только аплодировать. По меньшей мере, в игре будет присутствовать эта нотка личного. чего давно уже нет в нашем футболе.

      2
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      Рейтинг: +67299

      portero 3 апреля 2018, 18:26

      почему бы и нет , пусть и не одиннадцать хотя бы 9

      1
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 3 апреля 2018, 18:25

      Надеюсь у Галицкого все получится!!!

      2
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