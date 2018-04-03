Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Маньяков: «Мечта Галицкого — чтобы 11 «кубаноидов» играли в основе «Краснодара»

Маньяков: «Мечта Галицкого — чтобы 11 «кубаноидов» играли в основе «Краснодара»

3 апреля 2018, 18:17
12

Управляющий партнeр Prof-Sport Company, футбольный агент Александр Маньяков прокомментировал назначение на пост главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева. Как было отмечено, клуб ориентирован на привлечение в состав как можно больше собственных воспитанников.

«Мусаев — тренер, зарекомендовавший себя и добившейся успехов в юношеском и молодежном футболе. Сейчас Мусаев работал с молодежным составом «Краснодара». Они уверенно идут на первом месте, показывая интересный футбол, хотя не сказать что пацаны старше своих соперников – дубль довольно молодой.

Зимой на сборе в Марбелье я спрашивал у генерального директора «Краснодара» Владимира Хашига: «Если уволят Шалимова, то кто главный кандидат на пост главного тренера?» Он ответил: «Отставка Игоря Михайловича пока не планируется. Нет такого тренера со стороны, который подошeл бы нам по философии, пониманию игры. Но у нас есть свой парень, в которого мы верим» — и как раз Мурада назвал.

Понятно, что это большой риск со стороны «Краснодара», но он полностью соответствует амбициям Сергея Галицкого — чтобы 11 «кубаноидов» играли в основном составе. Может, к этому как раз все и идет. Кому, как не тренеру этих молодых игроков, идти с ними дальше? Можно провести параллель с «Барселоной» Хосепа Гвардиолы, тренера из системы «Барсы», при котором девять воспитанников входили в состав», — сказал Маньяков.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Краснодар
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
la verdad
1522769081
Маньяков .... Аж мурашки по спине :)
Ответить
Сильвербой
1522769140
Надеюсь у Галицкого все получится!!!
Ответить
portero
1522769196
почему бы и нет , пусть и не одиннадцать хотя бы 9
Ответить
raritet
1522769833
Хорошая мечта. Браво Галицкий!. Если получиться , что-то подобное Атлетик с басками, можно будет только аплодировать. По меньшей мере, в игре будет присутствовать эта нотка личного. чего давно уже нет в нашем футболе.
Ответить
_Marqella_
1522770781
Слово то какое нашли «кубаноидов» ....а так конечно мысль отличная...
Ответить
acer2003
1522772582
Фамилия у агента "серьёзная "!))
Ответить
Psih86
1522777490
Красавец Галицкий,что сказать. Пусть лучше в Краснодаре играют 11 кубаноидов,чем как у мясо 11 нигеров или у бомжей 11 аргентинцев.
Ответить
mihail200606
1522778350
удивлюсь, если сейчас , почти посреди сезона,поставят этого мусаева... не все еще потеряно в сезоне, чтобы экспериментировать.. а в общем если у клуба РФПЛ в составе будет своих 11 воспитанников это только можно приветствовать.. и не удивлюсь, если у галицкого клуб будет первым таким
Ответить
тщмек 19
1522782533
Утекаай...В подворотне нас ждет маньяк...
Ответить
yorgenbarenz
1522840518
Потомственный,что ли? С такой фамилией надо каждый день у участкового отмечаться....
Ответить
Главные новости
Почти все игроки клуба РПЛ получили от Бубнова единицы
08:13
3
Поражения ЦСКА и «Локо», Тикнизян и Родри сменили клубы, Мусиала вновь потерял сознание и другие новости
01:56
Бубнов назвал тренера РПЛ, который не имеет отношения к футболу
01:25
8
«Трабзонспор» приближается к трансферу обладателя «Золотого мяча»
00:59
1
Заявление Мусиалы после нового обморока на поле
00:46
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
6
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
Вчера, 23:44
1
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
6
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
7
Кубок России. «Локомотив» уступил «Ростову», пропустив на 94-й
Вчера, 22:49
31
Все новости
Все новости
Батракова похвалили за прощание с фанатами «Локомотива»
09:05
Семин напутствовал Батракова в «Галатасарай»
08:41
2
Отец Тюкавина прокомментировал прозенитовский жест сына
08:34
2
Круговой отправил намек-недовольство тренеру ЦСКА
08:23
1
Тренер ЦСКА поделился народной мудростью после поражения от «Акрона»
08:17
1
ФотоЭкс-зенитовец Витсель подписал контракт с новым клубом
01:39
3
Заявление Галактионова об уходе Батракова в «Галатасарай»
01:31
1
Выявлен клуб РПЛ, где «сливают» тренера
01:13
4
Галактионов прокомментировал поражение «Локо» от «Ростова»
00:56
1
Жена Батракова оценила его прощание с фанатами «Локомотива»
00:29
3
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
6
В Грозном вновь возникли проблемы со светом во время матча
Вчера, 23:59
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
6
Защитник ЦСКА предъявил претензии нападающим
Вчера, 23:25
3
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
7
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
9
Галактионов объяснил, почему Батраков не играет с «Ростовом»
Вчера, 22:19
Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру
Вчера, 22:13
12
Тренер ЦСКА прокомментировал домашнее поражение от «Акрона»
Вчера, 22:08
11
ВидеоБатраков попрощался с болельщиками «Локо»
Вчера, 21:57
4
«Ни стыда ни совести»: Бубнов – об игроке «Зенита»
Вчера, 21:15
21
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Мойзеса
Вчера, 20:59
3
Кубок России. «Оренбург» разгромил в Химках «Родину» (4:1), у Пуэблы дубль
Вчера, 20:40
5
Новая информация о Карпукасе в «Зените»
Вчера, 20:10
2
«Ну нельзя с таким нападающим играть»: Гурцкая – о форварде ЦСКА
Вчера, 20:00
4
ФотоРеакция Батракова на новость о трансфере в «Галатасарай»
Вчера, 19:35
Заявление ЦСКА по Мойзесу
Вчера, 19:24
3
«Много подводных камней»: Моссаковский – о Батракове в «Галатасарае»
Вчера, 19:15
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+