Непомнящий: «В России проблему с плохими полями с ходу не решить»

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий отметил, что в России не получится в кратчайшие сроки решить вопросы по состоянию полей. По мнению специалиста, требуется строительство крытых манежей.

«В России проблему с плохими полями с ходу не решить. Мы — северная страна. Хотим мы того или нет, но больше семи месяцев наш климат не позволяет играть на открытом воздухе. Когда-то мы придем к тому, что у нас будут хорошие стадионы. Тогда все будет хорошо. Правда, в 1970—1980-е годы у нас уже осуществлялась программа по строительству манежей, но по неизвестным причинам была остановлена», — сказал Непомнящий.