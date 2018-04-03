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  • Непомнящий: «В России проблему с плохими полями с ходу не решить»

Непомнящий: «В России проблему с плохими полями с ходу не решить»

3 апреля 2018, 16:36
3

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий отметил, что в России не получится в кратчайшие сроки решить вопросы по состоянию полей. По мнению специалиста, требуется строительство крытых манежей.

«В России проблему с плохими полями с ходу не решить. Мы — северная страна. Хотим мы того или нет, но больше семи месяцев наш климат не позволяет играть на открытом воздухе. Когда-то мы придем к тому, что у нас будут хорошие стадионы. Тогда все будет хорошо. Правда, в 1970—1980-е годы у нас уже осуществлялась программа по строительству манежей, но по неизвестным причинам была остановлена», — сказал Непомнящий.

Источник: RT
Россия. Премьер-лига Непомнящий Валерий
Комментарии (3)
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prezent2017
1522763976
Стадионы с крышами надо было строить, как в Питере. Сэкономили на копейках, и опять у разбитого корыта!
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alp
1522768656
Стадики с крышами - наше все.. Не надо как в Питере. можно разработать типовые проекты сборных стадов, которые легко монтируются. Нахер отопление - главное чтобы было сухо, безветренно и светло.
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petrucho-spb
1522778341
Летом надо играть когда приятно на футбол ходить и поляны хорошие.Когда же признают свою ошибку и вернёмся обратно на весна-осень.
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