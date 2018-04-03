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    Непомнящий: «В России проблему с плохими полями с ходу не решить»

    Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий отметил, что в России не получится в кратчайшие сроки решить вопросы по состоянию полей. По мнению специалиста, требуется строительство крытых манежей.

    «В России проблему с плохими полями с ходу не решить. Мы — северная страна. Хотим мы того или нет, но больше семи месяцев наш климат не позволяет играть на открытом воздухе. Когда-то мы придем к тому, что у нас будут хорошие стадионы. Тогда все будет хорошо. Правда, в 1970—1980-е годы у нас уже осуществлялась программа по строительству манежей, но по неизвестным причинам была остановлена», — сказал Непомнящий.

    Источник: RT

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    03.04.2018 16:36
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 3 апреля 2018, 20:59

      Летом надо играть когда приятно на футбол ходить и поляны хорошие.Когда же признают свою ошибку и вернёмся обратно на весна-осень.

      0
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      Рейтинг: +11240

      alp 3 апреля 2018, 18:17

      Стадики с крышами - наше все.. Не надо как в Питере. можно разработать типовые проекты сборных стадов, которые легко монтируются. Нахер отопление - главное чтобы было сухо, безветренно и светло.

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 3 апреля 2018, 16:59

      Стадионы с крышами надо было строить, как в Питере. Сэкономили на копейках, и опять у разбитого корыта!

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