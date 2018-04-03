Де Хеа подпишет новый контракт с «МЮ» на пять лет

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа готов поставить свою подпись под новым контрактом с английским клубом, который будет рассчитан на пять лет. По нему испанец будет получать 350 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Ожидается, что все нюансы будут улажены в ближайшее время, а сам контракт будет подписан до начала чемпионата мира-2018 в России.

После повышения зарплаты Де Хеа станет вторым в клубе по этому показателю. Он будет уступать лишь Алексису Санчесу, который зарабатывает 505 тысяч фунтов в неделю.