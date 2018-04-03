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    Де Хеа подпишет новый контракт с «МЮ» на пять лет

    Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа готов поставить свою подпись под новым контрактом с английским клубом, который будет рассчитан на пять лет. По нему испанец будет получать 350 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

    Ожидается, что все нюансы будут улажены в ближайшее время, а сам контракт будет подписан до начала чемпионата мира-2018 в России.

    После повышения зарплаты Де Хеа станет вторым в клубе по этому показателю. Он будет уступать лишь Алексису Санчесу, который зарабатывает 505 тысяч фунтов в неделю.

    Источник: The Sun

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    03.04.2018 09:04
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +36

      Madiyar_7sk 3 апреля 2018, 13:11

      Красава!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 3 апреля 2018, 12:59

      Правильное решение.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL 3 апреля 2018, 12:02

      Надо Де Хеа 505 000 сделать потомучто остальные любой клуб столько не дадут в неделю

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -104

      Антибиотик111 3 апреля 2018, 12:00

      Кто такой санчес с зп 550 тыс и кто такой Де Хеа??

      1
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      ...
      Рейтинг: +2184

      LOKOfanatik19 > Антибиотик111 3 апреля 2018, 23:36

      Раб на поле и "Бог" в раме!

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