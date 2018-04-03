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    Монтелла хочет заставить играть «Баварию» не в свой футбол

    Главный тренер «Севильи» Винченцо Монтелла рассказал за счет чего его команда может рассчитывать на успех в противостоянии с «Баварией» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

    «Когда ты играешь на самом высоком уровне сразу в трех турнирах, как мы, приходится тратить много сил – как физических, так и психологических. Но я даже рад, что мы оказались в такой ситуации.

    Мы еще не привыкли играть большие матчи через каждые три дня, хотя должны. Физическая готовность наших игроков меня ничуть не беспокоит. С мотивацией тоже все в порядке. На таком уровне мозг управляет ногами, и не важно, уставшие они или нет.

    «Бавария» любит играть с мячом и забивает множество голов. Мы должны заставить ее играть по-другому. Нападающие? Луис Муриэль заметно вырос за последние сезоны, но его игра в чужой штрафной еще требует доработки», – сказал Монтелла.

    Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Севилья» – «Бавария» состоится во вторник, 3 апреля, в 21:45 по московскому времени. Ответная встреча пройдет 11 апреля в Мюнхене.

    Источник: УЕФА

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    03.04.2018 06:31
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